Charlize Theron torna a dettare legge nelle classifiche globali con Apex, il tesissimo thriller d’azione che ha appena conquistato la vetta dei contenuti più visti. Tra scalate mozzafiato e un villain d’eccezione come Taron Egerton, il film è diventato il nuovo fenomeno cult dello streaming.

Charlize Theron contro Taron Egerton: un duello ad alta quota

Il successo di Apex non è passato inosservato: con 38,2 milioni di visualizzazioni, il film ha raggiunto il primo posto in ben 82 Paesi. La trama segue Sasha (Charlize Theron), una scalatrice professionista che cerca conforto tra le Blue Mountains in Australia dopo un grave lutto.

La sua solitudine viene interrotta da Ben (Taron Egerton), un serial killer psicopatico che decide di trasformarla nella sua prossima preda. Il film sfrutta le reali abilità di arrampicata della Theron, che ha persino scalato un cartellone pubblicitario a Times Square per promuovere l’uscita, confermando la sua dedizione fisica ai ruoli d’azione.

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Non solo cinema: le classifiche TV mostrano un forte interesse per i thriller psicologici e le commedie taglienti.

Unchosen: Al suo debutto, la serie ha conquistato il primo posto con 10,4 milioni di visualizzazioni. La storia segue Rosie ( Molly Windsor ), intrappolata in una setta religiosa, che inizia un percorso di emancipazione dopo l’incontro con un evaso, interpretato da Fra Fee .

Al suo debutto, la serie ha conquistato il primo posto con 10,4 milioni di visualizzazioni. La storia segue Rosie ( ), intrappolata in una setta religiosa, che inizia un percorso di emancipazione dopo l’incontro con un evaso, interpretato da . BEEF – Stagione 2: La serie antologica risale la china fino alla terza posizione. Questa volta la faida coinvolge due coppie (Oscar Isaac e Carey Mulligan contro Charles Melton e Cailee Spaeny) in un country club della California. La colonna sonora curata da Finneas O’Connell sta già facendo discutere i fan sui social.

La serie antologica risale la china fino alla terza posizione. Questa volta la faida coinvolge due coppie (Oscar Isaac e Carey Mulligan contro Charles Melton e Cailee Spaeny) in un country club della California. La colonna sonora curata da sta già facendo discutere i fan sui social. Running Point: La commedia sportiva con Kate Hudson mantiene il secondo posto. La stagione 2 vede l’ingresso di Ray Romano nel cast, aggiungendo ulteriore pepe alle dinamiche della famiglia proprietaria della squadra di basket di Los Angeles.

I titoli che resistono nella Top 10

Mentre i nuovi arrivi scalano le vette, alcuni titoli dimostrano una notevole capacità di “tenuta” nelle preferenze del pubblico:

180: Il revenge thriller sudafricano con Prince Grootboom resta stabile al secondo posto. La storia di un padre in cerca di giustizia dopo un incidente stradale continua a generare milioni di ore di visione. Roommates: La commedia universitaria con Sadie Sandler e Chloe East occupa il terzo gradino del podio cinematografico, confermando che il pubblico apprezza ancora il genere “guerra tra coinquilini” fatto di passivo-aggressività e risate.

Cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Il dominio di Apex sembra destinato a durare, grazie al passaparola generato dalla performance fisica di Charlize Theron. Tuttavia, l’ascesa di BEEF 2 suggerisce che il pubblico stia cercando anche storie più complesse e stratificate. Resta da vedere se le nuove uscite previste per il prossimo weekend riusciranno a scalzare il thriller australiano dal trono globale.