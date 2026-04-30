Per configurare un PC portatile nuovo con Windows 11 devi completare l’esperienza Out-of-the-Box (OOBE): connetti il PC alla rete Wi-Fi, accedi con un account Microsoft, personalizza le impostazioni di privacy e scarica gli ultimi aggiornamenti di sistema. Questa guida è utile per chiunque abbia appena acquistato un notebook e voglia un sistema scattante, sicuro e privo di software inutile fin dal primo avvio.

Cosa sapere prima di iniziare

Estrarre il computer dalla scatola è solo l’inizio. Prima di premere il tasto di accensione, assicurati di avere a portata di mano alcuni elementi fondamentali per evitare interruzioni:

Alimentatore collegato: Non fare affidamento sulla carica residua della batteria. Se il PC si spegne durante un aggiornamento del BIOS o del firmware, rischi di danneggiarlo seriamente.

Non fare affidamento sulla carica residua della batteria. Se il PC si spegne durante un aggiornamento del BIOS o del firmware, rischi di danneggiarlo seriamente. Connessione Wi-Fi stabile: Windows 11 Home richiede obbligatoriamente una connessione internet e un account Microsoft per la prima configurazione.

Windows 11 Home richiede obbligatoriamente una connessione internet e un account Microsoft per la prima configurazione. Account Microsoft: Se non ne hai uno (Outlook, Hotmail o Live), crealo in anticipo per velocizzare i tempi.

Se non ne hai uno (Outlook, Hotmail o Live), crealo in anticipo per velocizzare i tempi. Tempo a disposizione: Tra configurazione iniziale e aggiornamenti, calcola circa 45-60 minuti.

Come configurare il PC passo dopo passo

Segui questo ordine logico per passare dalla schermata di benvenuto a un desktop pronto all’uso.

Potrebbe interessarti anche:

1. Prima accensione e Out-of-the-Box Experience (OOBE)

All’accensione, Windows ti guiderà attraverso una serie di schermate blu:

Paese e Layout tastiera: Seleziona “Italia” e “Italiano”. Salta l’aggiunta di un secondo layout a meno che tu non ne abbia bisogno. Connessione alla rete: Scegli la tua rete Wi-Fi e inserisci la password. Nome del dispositivo: Assegna un nome al PC (es. “PC-Luca”). Questo aiuterà a riconoscerlo nella rete domestica o nel tuo account Microsoft.

2. Accesso e sicurezza

Account Microsoft: Inserisci le tue credenziali. Questo sincronizzerà le tue impostazioni, lo sfondo e i file se usi OneDrive.

Inserisci le tue credenziali. Questo sincronizzerà le tue impostazioni, lo sfondo e i file se usi OneDrive. Creazione del PIN: Windows 11 ti chiederà di impostare un PIN per Windows Hello. È più sicuro della password perché è legato localmente al dispositivo.

Windows 11 ti chiederà di impostare un PIN per Windows Hello. È più sicuro della password perché è legato localmente al dispositivo. Riconoscimento biometrico: Se il tuo portatile ha un sensore di impronte digitali o una telecamera IR, configurali ora per un accesso rapido.

3. Impostazioni di Privacy

Qui è dove puoi limitare la raccolta dati. Ti consiglio di:

Disattivare la Posizione (se non usi mappe o meteo).

(se non usi mappe o meteo). Disattivare i Dati di diagnostica facoltativi (invia solo il minimo a Microsoft).

(invia solo il minimo a Microsoft). Disattivare l’ID annunci per evitare pubblicità mirata.

4. Pulizia del Bloatware (Fondamentale)

Molti produttori (HP, Lenovo, Acer, ecc.) preinstallano versioni di prova di antivirus (McAfee o Norton) e giochi.

Vai in Impostazioni > App > App installate .

. Cerca programmi come “McAfee LiveSafe”, “Disney+”, o utility del produttore inutili.

Clicca sui tre puntini e seleziona Disinstalla. Windows Defender (integrato) è più che sufficiente per la sicurezza quotidiana.

5. Aggiornamento di sistema e driver

Un PC “nuovo” è rimasto in magazzino per mesi. Il software è obsoleto.

Vai in Impostazioni > Windows Update. Clicca su Verifica disponibilità aggiornamenti. Installa tutto, riavvia se richiesto e ripeti l’operazione finché non leggi “Il tuo dispositivo è aggiornato”. Vai in Opzioni avanzate > Aggiornamenti facoltativi per installare i driver specifici del produttore (trackpad, scheda video, ecc.).

Errori comuni da evitare

Installare subito programmi “pesanti”: Non installare subito suite Adobe o giochi prima di aver completato gli aggiornamenti di Windows. Potrebbero verificarsi crash.

Non installare subito suite Adobe o giochi prima di aver completato gli aggiornamenti di Windows. Potrebbero verificarsi crash. Saltare il backup su OneDrive: Se non vuoi che i tuoi documenti siano nel cloud, disabilita la sincronizzazione automatica delle cartelle durante il setup, altrimenti ti ritroverai con la scrivania vuota se sei offline.

Se non vuoi che i tuoi documenti siano nel cloud, disabilita la sincronizzazione automatica delle cartelle durante il setup, altrimenti ti ritroverai con la scrivania vuota se sei offline. Usare l’antivirus di prova: Questi programmi spesso rallentano il sistema. Disinstallali e lascia agire Windows Defender.

Cosa fare se non funziona

Problema Soluzione Non riesco a saltare l’account Microsoft Se vuoi un account locale, premi Shift + F10 , scrivi OOBE\BYPASSNRO e premi Invio. Il PC si riavvierà permettendoti di scegliere “Non ho internet”. Il Wi-Fi non viene rilevato Collega un cavo Ethernet se possibile o usa il tethering USB dal tuo smartphone per scaricare i driver mancanti. Lo schermo sfarfalla È un problema di driver video. Completa gli aggiornamenti in Windows Update o scarica i driver dal sito ufficiale (Intel, AMD o NVIDIA).

Alternative utili e personalizzazione

Una volta configurato, puoi ottimizzare l’esperienza con questi strumenti:

Browser: Microsoft Edge è ottimo, ma se preferisci Chrome o Brave, scaricali subito e impostali come predefiniti in Impostazioni > App > App predefinite.

Microsoft Edge è ottimo, ma se preferisci Chrome o Brave, scaricali subito e impostali come predefiniti in Impostazioni > App > App predefinite. Modalità Scurissima: Per risparmiare batteria e affaticare meno gli occhi, vai in Personalizzazione > Colori e scegli “Scuro”.

Per risparmiare batteria e affaticare meno gli occhi, vai in Personalizzazione > Colori e scegli “Scuro”. Ninite: Se devi installare molte app (VLC, Spotify, Zoom), usa Ninite.com. Selezioni le app e lui crea un unico installer automatico senza pubblicità.

FAQ – Domande Frequenti

Posso configurare Windows 11 senza internet?

Ufficialmente no per la versione Home. Tuttavia, esiste il comando OOBE\BYPASSNRO da terminale (come spiegato sopra) per forzare l’installazione offline con account locale.

Qual è la differenza tra PIN e Password?

La password è legata al tuo account online. Il PIN è memorizzato solo sul chip di sicurezza (TPM) del tuo portatile. Se qualcuno ruba il tuo PIN, non può accedere al tuo account da un altro PC.

Devo installare un antivirus su Windows 11?

Per l’utente medio, Windows Defender è eccellente e gratuito. Aggiungi un antivirus di terze parti solo se visiti siti ad alto rischio o hai esigenze aziendali specifiche.

Quanto spazio occupa Windows 11 appena installato?

Circa 20-30 GB, ma può aumentare dopo i primi grandi aggiornamenti di sistema.