Il weekend è arrivato e le principali piattaforme di streaming hanno rinnovato i loro cataloghi con proposte che spaziano dai thriller psicologici ai grandi ritorni fantasy. Se non sapete cosa guardare stasera, ecco una selezione dei titoli più caldi del momento, tra conferme e novità assolute.

Il grande ritorno di Cape Fear su Apple TV+

Uno dei contenuti più discussi della settimana è senza dubbio l’adattamento in serie di Cape Fear disponibile su Apple TV+. Il thriller psicologico vede come protagonista un inquietante Javier Bardem nei panni del sociopatico Max Cady, affiancato da Amy Adams e Patrick Wilson.

I primi episodi hanno già diviso il pubblico: se da un lato la critica loda le interpretazioni, dall’altro emergono perplessità sul ritmo e sulla necessità dell’ennesimo remake. Apple TV+ tenta di replicare il successo ottenuto di recente con Presunto Innocente, un altro adattamento che ha fatto molto parlare di sé. I nuovi episodi arrivano a cadenza settimanale ogni giovedì sera.

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L’universo di Anne Rice si espande con The Vampire Lestat

AMC+ continua a raccogliere successi grazie all’universo immortale basato sulle opere di Anne Rice. Dopo l’ottimo riscontro di Intervista col Vampiro, è il turno di The Vampire Lestat.

Il focus: La serie esplora le origini di Lestat (interpretato da Sam Reid), che qui assume le sembianze di una rockstar ispirata alla figura di Jim Morrison.

La serie esplora le origini di Lestat (interpretato da Sam Reid), che qui assume le sembianze di una rockstar ispirata alla figura di Jim Morrison. La trama: Il protagonista decide di scrivere la propria autobiografia per fare chiarezza sul suo passato, contrastando la versione dei fatti raccontata dal suo storico rivale Louis de Pointe du Lac.

Il protagonista decide di scrivere la propria autobiografia per fare chiarezza sul suo passato, contrastando la versione dei fatti raccontata dal suo storico rivale Louis de Pointe du Lac. Il responso: Lo show ha debuttato negli Stati Uniti con un punteggio del 100% su Rotten Tomatoes.

Calcio e magia: debutta l’anime Dragon Striker

In concomitanza con l’inizio della FIFA World Cup, debutta una serie animata che unisce la febbre calcistica agli elementi classici dei fantasy scolastici. Si tratta di Dragon Striker, la storia di Key, un ragazzo dotato di poteri speciali che gioca a gorotama, uno sport del tutto simile al calcio. La serie si sviluppa all’interno di un’accademia magica minacciata da un’antica forza oscura.

Romanticismo estivo e grandi festival

Per chi cerca una visione più leggera, Prime Video ha rilasciato tutti gli 8 episodi di Every Year After, serie romantica tratta dal bestseller Barry’s Bay di Carley Fortune. La trama segue il ricongiungimento tra i due protagonisti, Percy e Sam, a dieci anni dalla loro rottura, ambientato in una suggestiva cittadina lacustre canadese.

Infine, per gli amanti della musica live, le piattaforme Disney+ e Hulu trasmettono in diretta le performance del celebre festival di Bonnaroo, con un cartellone che include artisti del calibro di The Strokes, Skrillex e Modest Mouse.