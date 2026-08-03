Ricevere una lettera o una telefonata dal Comune con una convocazione da parte dei servizi sociali fa quasi sempre salire un groppo alla gola. La prima cosa che salta in mente è il timore peggiore: “Mi vogliono togliere i figli” oppure “Ho fatto qualcosa di male”. In realtà, nella stragrande maggioranza dei casi, la convocazione è semplicemente l’avvio di un colloquio conoscitivo per valutare una situazione, capire se la famiglia ha bisogno di un sostegno economico o educativo, oppure per dare seguito a una segnalazione che richiede un approfondimento standard. Non sei sotto processo e il primo incontro serve soprattutto a fare il punto della situazione.

Il motivo per cui tantissime persone cercano risposte su questo tema è legato al senso di smarrimento e alla paura del giudizio. Spesso la convocazione arriva all’improvviso, magari dopo una separazione conflittuale, una segnalazione arrivata dalla scuola per le troppe assenze di un figlio, o semplicemente perché si è fatta richiesta di un sussidio economico o di un alloggio popolare. La mancanza di informazioni chiare fa sembrare gli assistenti sociali come figure punitive, quando il loro ruolo istituzionale sarebbe invece quello di tutelare i minori e affiancare i nuclei familiari in difficoltà.

Cosa succede durante la prima convocazione?

Il primo colloquio si svolge di solito presso la sede dei servizi sociali del Comune di residenza. Troverai ad accoglierti uno o due operatori. L’incontro ha un carattere prevalentemente conoscitivo: ti verranno fatte domande sulla composizione del tuo nucleo familiare, sulla situazione lavorativa, abitativa e sul benessere generale dei componenti (specialmente dei bambini, se presenti).

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Non si tratta di un interrogatorio di polizia. Gli assistenti sociali cercano di raccogliere elementi per capire quale sia il quadro reale. È il momento in cui puoi spiegare la tua versione dei fatti, raccontare le difficoltà che stai attraversando ed eventualmente chiedere tu stesso un aiuto concreto, che sia di tipo economico, psicologico o formativo.

Perché gli assistenti sociali ti hanno chiamato? I motivi più frequenti

Le ragioni dietro una convocazione possono essere molto diverse tra loro e non sempre indicano un problema grave. Ecco i casi più comuni:

Richiesta di contributi o bonus: Se hai presentato domanda per sostegni al reddito, bonus comunali o alloggi ERP, la convocazione è una tappa obbligatoria per verificare i requisiti.

Se hai presentato domanda per sostegni al reddito, bonus comunali o alloggi ERP, la convocazione è una tappa obbligatoria per verificare i requisiti. Segnalazioni dalla scuola: Assenze prolungate ingiustificate, ritardi continui o comportamenti del minore che hanno fatto scattare l’allarme tra gli insegnanti.

Assenze prolungate ingiustificate, ritardi continui o comportamenti del minore che hanno fatto scattare l’allarme tra gli insegnanti. Separazioni o divorzi conflittuali: Quando i genitori non trovano un accordo e il Tribunale per i Minorenni o il Tribunale Ordinario chiede ai servizi sociali di effettuare una valutazione sulle capacità genitoriali.

Quando i genitori non trovano un accordo e il Tribunale per i Minorenni o il Tribunale Ordinario chiede ai servizi sociali di effettuare una valutazione sulle capacità genitoriali. Segnalazioni da Forze dell’Ordine o ASL: Episodi di lite domestica con intervento delle forze dell’ordine, oppure segnalazioni legate a problemi di dipendenza o salute mentale all’interno del nucleo.

Episodi di lite domestica con intervento delle forze dell’ordine, oppure segnalazioni legate a problemi di dipendenza o salute mentale all’interno del nucleo. Gestione di anziani o disabili: Necessità di attivare l’assistenza domiciliare o valutare l’inserimento in strutture dedicate.

Tabella pratica: i diversi tipi di convocazione e cosa comportano

Per capire meglio cosa ti aspetta, aiuta distinguere chi ha promosso il colloquio e quali sono le conseguenze immediate.

Tipo di Convocazione Origine della richiesta Scopo del colloquio Cosa si rischia o cosa si ottiene Volontaria / Informativa Domanda presentata da te (sussidi, aiuti) Verificare i requisiti ISEE e materiali Accesso a contributi, voucher o sostegno educativo Segnalazione scolastica/ASL Scuola, medici, vicini di casa Capire l’origine del disagio segnalato Attivazione di un percorso di affiancamento familiare Mandato del Tribunale Giudice Tutelare o Tribunale Minorenni Indagine psicosociale sulla genitorialità Inserimento di una relazione agli atti del procedimento legale

Cosa può significare davvero questa chiamata (e cosa NON significa)

Sgomberiamo il campo dai falsi miti. Ricevere una convocazione non significa che ti verranno tolti i figli dall’oggi al domani. L’allontanamento di un minore dalla famiglia d’origine è una misura estrema, regolata dalla legge (Legge 184/1983 e successive modifiche), che viene applicata solo in casi di gravissimo e accertato pregiudizio per la salute fisica o psicologica del bambino, e sempre sotto la decisione di un Giudice.

Nella quotidianità, la chiamata significa che le istituzioni hanno intercettato un segnale di potenziale fragilità. Se ci sono problemi economici, di gestione dei figli o di salute, il servizio sociale punta a costruire un “progetto personalizzato”. Questo progetto può prevedere l’affiancamento di un educatore domiciliare per qualche ora alla settimana, colloqui di sostegno psicologico o l’inserimento del minore in un centro ricreativo pomeridiano.

Inoltre, se la convocazione nasce nell’ambito di una separazione giudiziale, l’assistente sociale agirà come un consulente per il giudice, osservando come interagisci con i tuoi figli e come gestisci la quotidianità.

Gli errori da evitare assolutamente durante il colloquio

Quando ci si presenta agli assistenti sociali, l’emotività gioca brutti scherzi. Ecco quali sono gli atteggiamenti sbagliati che rischiano di complicare le cose:

Non presentarsi o rifiutare il dialogo: Ignorare le lettere o le telefonate fa pensare a un disinteresse o alla volontà di nascondere qualcosa. Se hai un impegno improrogabile, chiama e chiedi di spostare l’appuntamento. Avere un atteggiamento aggressivo o difensivo: Urlare, minacciare querele o accusare gli operatori di complotto non serve a nulla e viene verbalizzato come incapacità di gestire il controllo emotivo. Mentire su aspetti facilmente verificabili: Che si tratti del lavoro al nero, delle condizioni della casa o delle frequenze scolastiche, la verità viene a galla rapidamente tramite i controlli incrociati. Squalificare l’altro genitore senza prove: Se la chiamata riguarda una separazione, usare il colloquio solo per gettare fango sull’ex partner mostra scarsa maturità e poco focus sul bene dei figli.

Cosa fare concretamente per prepararsi

Presentati con puntualità, vestito in modo ordinato e portando con te un documento di identità in corso di validità. Se la convocazione riguarda pratiche economiche, porta la documentazione ISEE, le ultime buste paga o le bollette arretrate. Mantieni un tono calmo, ascolta le domande e rispondi con trasparenza. Se non capisci qualcosa, chiedi chiarimenti senza timore. Ricorda che puoi sempre farti assistere o consigliare da un avvocato di fiducia, soprattutto se la procedura coinvolge il Tribunale.

(Nota: la normativa sui servizi sociali e sulla tutela dei minori fa riferimento alle leggi nazionali, in particolare al Codice Civile e alla Legge 184/1983, ma la gestione pratica può variare in base ai regolamenti regionali e comunali. Per casi complessi è sempre opportuno fare riferimento ai canali ufficiali del proprio Comune o a un legale esperto in diritto di famiglia).

In breve

La convocazione da parte degli assistenti sociali non deve essere vissuta come una condanna preventiva, ma come una fase di verifica e orientamento. La cosa fondamentale è presentarsi con atteggiamento collaborativo, mostrare apertura verso le soluzioni proposte e far prevalere sempre l’interesse e la serenità dei minori. Affrontare il colloquio con trasparenza e calma è la strada migliore per chiarire ogni equivoco e ottenere, se necessario, il giusto supporto per la propria famiglia.