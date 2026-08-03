Se il tuo condizionatore si spegne improvvisamente e sul display della macchina (o sul telecomando) compare una sigla strana o una spia lampeggiante, significa che il sistema è andato in protezione. Non si tratta quasi mai di un guasto totale improvviso, ma di un blocco di sicurezza attivato dalla scheda elettronica per evitare danni più gravi al compressore o al circuito elettrico. I motivi più comuni sono filtri completamente ostruiti, una perdita di gas refrigerante, un surriscaldamento del motore esterno o un problema legato al flusso di condensa.

Succede quasi sempre nelle giornate più calde dell’estate, proprio quando lo split lavora a pieno ritmo da diverse ore. È un classico: si torna a casa, si imposta la temperatura al minimo per rinfrescare rapidamente la stanza e, dopo venti o trenta minuti, il condizionatore bip-bipa, chiude l’aletta e mostra un codice alfanumerico (come F3, E1, P4, H6). È un problema comune che genera subito ansia, sia per il caldo soffocante, sia per la paura di dover spendere centinaia di euro per un tecnico. La buona notizia è che molte volte la causa è banale e si risolve in autonomia senza chiamare nessuno.

Cosa significa quando il condizionatore va in blocco?

La scheda madre del condizionatore monitora costantemente parametri fondamentali come pressione, temperatura, tensione elettrica e flusso dell’aria. Se uno di questi valori esce dai limiti di sicurezza, la macchina preferisce spegnersi prima che qualche componente si bruci.

Il codice d’errore o il lampeggio dei LED non è altro che la “voce” del condizionatore: indica esattamente quale sensore ha rilevato un’anomalia. Comprendere questa logica aiuta a non farsi prendere dal panico e a fare i primi controlli giusti.

Le cause più frequenti dello spegnimento improvviso

Andando oltre la teoria, nella pratica quotidiana i motivi per cui lo split si arresta all’improvviso mostrando un errore si riducono a 5 scenari tipici.

1. Filtri dell’aria sporchi o intasati

È la causa numero uno. Quando sui filtri dell’unità interna si accumula uno strato spesso di polvere, l’aria non riesce più a circolare liberamente. Il refrigerante dentro l’evaporatore non assorbe calore e la temperatura dello split crolla vertiginosamente. La macchina rileva il rischio di congelamento dell’unità interna (spesso associato a codici come ICE o anomalie della sonda ambiente) e si spegne per protezione.

2. Mancanza di gas refrigerante (perdita nel circuito)

Se il condizionatore parte, funziona per qualche minuto cacciando aria tiepida e poi si blocca con un codice di errore, potresti avere una microperdita nel circuito del gas R32 o R410A. Senza la corretta pressione del gas, il compressore lavora sotto sforzo, si surriscalda oppure rileva una pressione troppo bassa, facendo scattare il blocco di sicurezza per salvaguardare il motore.

3. Vaschetta o tubo di scarico condensa ostruito

L’umidità estratta dall’aria viene raccolta in una vaschetta e fatta defluire all’esterno. Se il tubicino di scarico si piega, si riempie di muffa o viene bloccato da insetti, l’acqua accumulata rischia di traboccare dentro casa. Molti condizionatori moderni hanno un galleggiante interno di sicurezza: appena l’acqua sale oltre il livello guardia, il galleggiante interrompe la corrente e mostra un errore dedicato alla condensa.

4. Surriscaldamento dell’unità esterna

Il motore posizionato sul balcone o sulla facciata deve dissipare il calore estratto dalla casa. Se l’unità esterna è montata in una nicchia chiusa, batte sotto il sole cocente delle due di pomeriggio senza riparo, o ha le alette posteriori completamente coperte di sporco e foglie, non riesce a raffreddarsi. La temperatura del compressore supera i limiti tollerati e la macchina stacca la spina.

5. Sbalzi di tensione o schede elettroniche in stallo

Spesso in estate le linee elettriche di quartiere subiscono cali di tensione o micro-interruzioni dovute all’eccessivo carico di condizionatori accesi ovunque. La scheda logica dello split si confonde o rileva un’alimentazione instabile e va in blocco per autoprotezione.

Guida rapida ai segnali d’errore: sintomi e cause

Ogni marchio (Daikin, Mitsubishi, Samsung, LG, Haier, Argo) utilizza lettere e numeri differenti, ma i problemi sottostanti si equivalgono quasi sempre. Ecco un quadro sintetico di ciò che accade sul campo:

Sintomo visibile Errore tipico / Causa probabile Cosa sta succedendo Azione consigliata Si spegne dopo 2-5 minuti Pressione o Gas sparito Il compressore non avverte resistenza/pressione nel circuito Spegnere e chiamare un tecnico per ricerca perdite Spia condensa o gocciolamento Scarico intasato / Galleggiante alto L’acqua di condensa non defluisce all’esterno Verificare il tubo flessibile esterno Aletta si chiude e spia lampeggia Filtri totalmente intasati / Sonda gelo Mancanza di flusso d’aria sull’evaporatore Pulire subito i filtri a rete Si spegne nelle ore più calde Surriscaldamento motorino esterno Griglia esterna soffocata o coperta dal sole Pulire griglia esterna o creare ombra Errore improvviso dopo blackout Blocco logico scheda elettronica Errore temporaneo di memoria della scheda Fare un reset elettrico completo

Casi particolari: cosa può significare davvero l’errore

Ci sono situazioni particolari in cui il problema non risiede nell’hardware del condizionatore, ma nelle condizioni ambientali o in dettagli che spesso svicolano al controllo quotidiano.

L’effetto “bolla d’aria” e il sensore di temperatura sfalsato

A volte il condizionatore si spegne indicando un errore della sonda termica semplicemente perché è stato installato troppo vicino al soffitto o in un angolo dove si accumula una bolla d’aria calda stagnante. La sonda legge una temperatura d’ambiente falsata (es. 38°C quando nella stanza ce ne sono 25°C) e tenta di spingere il compressore oltre i propri limiti fisici, mandando la scheda in errore per sovra-alimentazione.

Il condensatore di spunto dell’unità esterna

Un altro caso tipico riguarda la ventola o il compressore dell’unità esterna che provano a partire, fanno un verso metallico rumoroso per qualche secondo e poi il condizionatore si spegne con un errore di sovraccarico. Molto spesso la colpa è del condensatore di spunto, un piccolo cilindro elettrico dal costo di pochi euro che serve a dare la “spinta” iniziale al motore. Se si esaurisce per il troppo calore, il motore non parte e la scheda va in protezione.

Cosa fare subito: i passaggi concreti prima di chiamare il tecnico

Prima di chiamare l’assistenza e rischiare di pagare un’uscita a vuoto, segui questa procedura controllata in 4 passaggi.

Esegui un “Hard Reset” elettrico: Stacca l’interruttore generale del condizionatore (o stacca la spina dalla presa) e attendi almeno 10-15 minuti. Non riaccenderlo subito dopo pochi secondi: le schede elettroniche mantengono carica la memoria residua per diversi minuti. Staccare la corrente pulisce la memoria dagli errori temporanei dovuti a sbalzi di tensione. Lava accuratamente i filtri: Apri lo sportello frontale dello split, sfila i filtri di plastica, lavali sotto acqua corrente tiepida (senza saponi aggressivi), asciugali benissimo all’ombra e rimettili a posto. Controlla il tubo di scarico condensa: Vai sul balcone o all’esterno e verifica che il tubicino trasparente o grigio non sia schiacciato, piegato a U, o immerso dentro una tanica d’acqua già piena (se il tubo pesca nell’acqua della tanica, la condensa non scende più per gravità). Consulta il manuale o cerca la combinazione di tasti: Molti marchi (come Daikin o Mitsubishi) permettono di scoprire il significato esatto dell’errore tenendo premuto per 5 secondi il tasto Cancel o Check sul telecomando mentre lo si punta verso lo split.

Cosa NON fare mai: Non tentare di resettare l’errore riaccendendo l’impianto in continuazione per decine di volte consecutive. Se c’è una perdita di gas o un blocco meccanico, forzare l’avvio a ripetizione può bruciare definitivamente il compressore, trasformando una riparazione da 100 euro in un danno da oltre 800 euro.

Se vuoi evitare che questi blocchi si ripresentino proprio nei periodi di utilizzo intenso, è fondamentale effettuare la manutenzione ordinaria a inizio stagione. Per capire come intervenire correttamente sul ripristino dell’impianto, puoi leggere la nostra guida su come pulire i filtri del condizionatore a casa in modo sicuro.

Inoltre, se l’impianto è datato e gli errori diventano troppo frequenti, potrebbe valere la pena valutare se conviene ripararlo o sostituirlo sfruttando le agevolazioni fiscali vigenti. Consulta sempre le indicazioni ufficiali dell’ENEA e dell’Agenzia delle Entrate per capire le condizioni di detrazione per la climatizzazione ad alta efficienza.

In breve

Quando un condizionatore si spegne da solo e mostra un codice d’errore, sta semplicemente proteggendo i suoi componenti da un guasto peggiore. Nella maggior parte dei casi la colpa è della polvere sui filtri, di uno scarico condensa ostruito o di un blocco temporaneo della scheda dovuto al gran caldo o a sbalzi di tensione.

Staccare la corrente generale per 15 minuti, pulire i filtri e verificare che il tubo dell’acqua sia libero sono le prime cose da fare. Se dopo questi passaggi l’errore si ripresenta subito all’avvio, il problema riguarda quasi certamente il gas refrigerante o un componente elettrico dell’unità esterna: in quel caso, appuntati il codice mostrato sul display e chiama un tecnico specializzato certificato FGAS.