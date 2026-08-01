Il telefono suona mentre sei immerso nella solita routine della mattina, oppure ti ritrovi in mano una raccomandata con il timbro del Comune. Apri la lettera e leggi la frase che fa tremare le gambe a chiunque: “La S.V. è invitata a presentarsi presso il Servizio Sociale…”. In un attimo, la mente si affolla di scenari catastrofici: controlli, giudizi, il timore che la propria vita familiare venga stravolta.

La prima cosa da fare è respirare ed eliminare un falso mito: ricevere una convocazione non significa essere accusati di qualcosa né equivale a una condanna. Nella stragrande maggioranza dei casi, il primo colloquio è semplicemente una fase conoscitiva e d’ascolto per valutare un bisogno o verificare una segnalazione.

La risposta in breve: cosa succede durante la convocazione

Quando vieni convocato dai servizi sociali, vieni fissato un colloquio conoscitivo. L’assistente sociale spiegherà l’origine del contatto (una richiesta di aiuto economica o educativa, una segnalazione dalla scuola, dal medico o una disposizione del Tribunale per i Minorenni) e raccoglierà informazioni sulla tua situazione personale e familiare per capire quali risorse o sostegni attivare.

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💡 In Sintesi Non è un processo: L’assistente sociale è un professionista sanitario/sociale, non un giudice o un poliziotto.

L’assistente sociale è un professionista sanitario/sociale, non un giudice o un poliziotto. L’obiettivo è il supporto: Il servizio sociale interviene prioritariamente per sostenere e tutelare il nucleo familiare, non per smembrarlo.

Il servizio sociale interviene prioritariamente per sostenere e tutelare il nucleo familiare, non per smembrarlo. L’origine della chiamata: La convocazione nasce da una domanda che hai fatto tu (es. bonus, sostegni), da una segnalazione (scuola, vicini, medico) o da un’ordinanza del Tribunale.

La convocazione nasce da una domanda che hai fatto tu (es. bonus, sostegni), da una segnalazione (scuola, vicini, medico) o da un’ordinanza del Tribunale. Hai diritto all’informazione: Puoi e devi chiedere chiarimenti sul motivo esatto dell’incontro fin dal primo minuto.

Perché succede: le ragioni dietro una chiamata improvvisa

Vedere il proprio nome associato ai Servizi Sociali spaventa perché nell’immaginario collettivo si pensa subito all’allontanamento dei figli o a situazioni di grave degrado. Nella realtà dei fatti quotidiana, i motivi per cui una persona viene convocata sono molto più frequenti e trasversali.

Le ragioni principali si dividono in tre grandi macro-aree:

Richieste dirette o pratiche amministrative: Se hai fatto domanda per contributi economici, supporto abitativo, residenza fittizia o assistenza domiciliare per un parente anziano o disabile, il colloquio è l’iter standard per valutare l’ISEE e lo stato di necessità. Segnalazioni d’ufficio o scolastiche: Gli insegnanti, i medici di base o i pediatri hanno l’obbligo di segnalare situazioni di potenziale disagio, come un’elevata assenza scolastica ingiustificata, segni di malessere psicologico del minore o conflitti familiari accesi. Provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria: Nei casi di separazioni giudiziali complesse o procedimenti presso il Tribunale per i Minorenni, il giudice può incaricare i servizi territoriali di svolgere un’indagine socio-familiare per valutare le capacità genitoriali.

Cosa significa nella vita pratica: l’impatto sul tuo quotidiano

Fin dal primo appuntamento, l’assistente sociale cerca di tracciare una mappa della tua vita. Ti verranno fatte domande relative alla gestione della casa, alla situazione lavorativa, alla salute dei componenti della famiglia e alle dinamiche relazionali.

È fondamentale capire che l’intervento pubblico funziona secondo il principio della sussidiarietà e della prevenzione. L’assistente sociale cerca di capire se la famiglia ha le risorse per superare un momento di crisi momentaneo o se serve un aiuto esterno (un educatore ADM a domicilio, un sostegno psicologico, un aiuto economico straordinario).

Non c’è motivo di nascondere le difficoltà: mostrare consapevolezza dei propri problemi è considerato dagli operatori un segno di grande maturità e responsabilità genitoriale.

Cosa fare subito: la checklist da seguire

Se hai ricevuto l’invito al colloquio, affronta la situazione con un approccio pragmatico:

Presentati sempre all’appuntamento: Ignorare una convocazione non fa scomparire il problema, anzi può far presumere una mancanza di collaborazione o disinteresse (specialmente se c’è di mezzo il Tribunale).

Ignorare una convocazione non fa scomparire il problema, anzi può far presumere una mancanza di collaborazione o disinteresse (specialmente se c’è di mezzo il Tribunale). Richiedi spiegazioni chiare: Chiedi con garbo ed fermezza qual è la motivazione esatta dell’incontro se non è specificata nella lettera.

Chiedi con garbo ed fermezza qual è la motivazione esatta dell’incontro se non è specificata nella lettera. Prepara la documentazione utile: Porta con te documenti d’identità, eventuale certificazione ISEE, certificati medici se rilevanti, e ogni carta che attesti la tua trasparenza.

Porta con te documenti d’identità, eventuale certificazione ISEE, certificati medici se rilevanti, e ogni carta che attesti la tua trasparenza. Valuta un supporto legale o tecnico: Se la convocazione deriva da una causa di separazione o da una segnalazione al Tribunale, è utile consultare il proprio avvocato prima di andare. Se la situazione economica è precaria, ricordati che potresti accedere al gratuito patrocinio legale.

Il dettaglio sottovalutato: la differenza tra supporto volontario e prescritto

Molti ignorano una distinzione fondamentale che cambia radicalmente le regole del gioco:

Tipo di Intervento Come nasce È obbligatorio? Cosa succede se si rifiuta? Spontaneo / Consensuale Nasce da una richiesta della persona o da un accordo comune con i servizi. No. Si basa sull’adesione volontaria del cittadino. Il percorso si interrompe. Tuttavia, se i servizi ravvisano rischi per minori, possono informare la Procura. Prescritto (Giudiziario) È disposto con decreto o ordinanza dal Tribunale per i Minorenni o Civile. Sì. È un mandato giudiziario a cui attenersi. Il rifiuto viene verbalizzato e inviato al Giudice, con possibili conseguenze negative sulla tutela o affido.

Comprendere se ti trovi all’interno di un percorso consensuale o coatto è la chiave per sapere come muoverti ed eventualmente quali limiti porre.

Domande Frequenti (FAQ)

Posso andare al colloquio accompagnato da un avvocato?

Nelle fasi puramente amministrative o conoscitive informali, la presenza dell’avvocato non è sempre prevista o gradita all’interno della stanza per facilitare il dialogo spontaneo. Tuttavia, hai sempre il diritto di consultare un legale prima e dopo l’incontro. Se il colloquio rientra in una perizia o indagine giudiziaria ordinata dal Tribunale, le modalità di presenza dei legali o di Consulenti Tecnici di Parte (CTP) sono regolate dalla legge o dal giudice stesso.

L’assistente sociale può togliere un figlio a una famiglia dall’oggi al domani?

No, l’assistente sociale non ha il potere decisionale autonomo di “togliere” un figlio. L’allontanamento d’urgenza (art. 403 del Codice Civile) viene attivato solo in situazioni di grave ed imminente pericolo per la salute fisica o psichica del minore, ed è soggetto a una rigida e rapidissima convalida da parte del Giudice e del Pubblico Ministero.

Cosa succede se non mi presento al primo appuntamento?

Se non ti presenti senza un motivo valido e giustificato (es. certificato medico), i servizi sociali ritenteranno il contatto. Tuttavia, una mancata risposta prolungata o il rifiuto sistematico possono indurre gli operatori a segnalare la situazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni per fare verificare lo stato di abbandono o di pregiudizio dei minori.

Un atteggiamento costruttivo fa la differenza

Affrontare un colloquio con i Servizi Sociali richiede equilibrio tra la tutela dei propri diritti e la disponibilità all’ascolto. Ricordati che l’obiettivo primario dichiarato dalla legge italiana è garantire il diritto del cittadino a ricevere aiuto e il diritto del minore a crescere nella propria famiglia, superando insieme gli ostacoli. Per approfondire come vengono gestiti gli iter formali, puoi consultare la nostra guida dedicata ai procedimenti di tutela dei minori.