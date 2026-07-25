Per vedere chi hai escluso dalle tue Storie di Instagram basta andare su Profilo > Impostazioni e privacy > Nascondi storia e diretta. Se invece vuoi sapere se qualcun altro ha escluso te dalle sue Storie, Instagram non offre un’opzione diretta per rispetto della privacy: dovrai fare affidamento su alcuni indizi pratici come la scomparsa improvvisa delle sue evidenze o il confronto con un secondo account.

Il dilemma della visibilità nelle Storie

La condivisione sui social è cambiata. Un tempo si pubblicava tutto per tutti; oggi, tra colleghi di lavoro, parenti curiosi e conoscenti occasionali, la gestione delle Storie è diventata un esercizio di diplomazia digitale.

Sapere chi vede i nostri contenuti (e chi ne è tagliato fuori) risponde a due esigenze opposte:

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Lato attivo: la necessità di verificare a chi stiamo precludendo i nostri aggiornamenti quotidiani senza dover ricorrere al blocco totale dell’account. Lato passivo: la curiosità quotidiana di capire se un amico o un contatto ci ha inserito nella sua “lista nera” personale.

Instagram permette un controllo totale sulle tue opzioni di condivisione, ma protegge accuratamente la privacy degli altri utenti. Vediamo come muoversi in entrambi i casi.

Cosa controllare sulle tue impostazioni

Verificare l’elenco delle persone a cui hai inibito la visione dei tuoi contenuti richiede meno di un minuto. L’interfaccia dell’applicazione organizza questi dati all’interno delle sezioni dedicate alla privacy dell’account.

La procedura passo dopo passo (Android e iOS)

Apri Instagram e tocca l’icona del tuo profilo in basso a destra. Tocca il menu con le tre linee orizzontali (≡) in alto a destra per aprire Impostazioni e attività. Scorri fino alla sezione Chi può vedere i tuoi contenuti. Seleziona la voce Nascondi storia e diretta. Fai tap su Nascondi la storia e le dirette a.

Qui troverai l’elenco completo degli account spuntati. Se un profilo ha il pallino blu o la spunta attiva, significa che è attualmente escluso da qualsiasi Storia o Diretta tu decida di pubblicare. Per riammetterlo, ti basterà deselezionare il suo nome.

Esempio pratico: Se lo scorso weekend hai nascosto le tue Storie ai tuoi colleghi per pubblicare contenuti mentre eri fuori città, questa è la schermata in cui devi tornare per togliere la spunta e ripristinare la visibilità normale.

Come capire se qualcuno ti ha escluso dalle sue Storie

Instagram non invia mai notifiche quando vieni escluso dalle Storie di un altro utente e non esiste un registro pubblico. Tuttavia, combinando osservazione e un pizzico di logica, è possibile raccogliere indizi molto precisi.

1. La scomparsa delle Storie in evidenza

Se un profilo che seguivi pubblicava Storie quotidianamente o aveva numerose Storie in evidenza sotto la bio che improvvisamente spariscono (mentre il profilo rimane attivo e i post sul feed continuano ad uscire), è molto probabile che tu sia stato inserito nella lista delle persone escluse. Nascondere le Storie a un utente, infatti, rende invisibili anche le sue evidenze passate.

2. Il cerchio verde degli “Amici più stretti”

Non si tratta di una vera e propria esclusione, ma di un’inclusione selettiva. Se vedevi costantemente contenuti da un utente e improvvisamente noti che le sue Storie compaiono solo con il cerchio verde (dedicato alla lista Amici più stretti), significa che l’utente ha smesso di pubblicare Storie pubbliche o ti ha rimosso dalla fruizione standard.

3. Il test della verifica incrociata

È il metodo più empirico e sicuro per confermare un sospetto:

Chiedi a un amico comune di controllare il profilo della persona in questione.

Oppure accedi a Instagram con un secondo account (o da browser in modalità incognita, se il profilo è pubblico).

Se il secondo account o l’amico vedono una Storia attiva che sul tuo profilo principale non compare, hai la conferma definitiva dell’esclusione.

Gestione della privacy: metodi a confronto

Per gestire al meglio chi vede cosa, Instagram offre diverse funzionalità. Ecco come si differenziano per scegliere quella più Adatta alle tue esigenze:

Strumento L’altro utente lo sa? Effetto sulle Storie Effetto su Post e Reels Nascondi storia a… No L’utente non vede le tue Storie né le Evidenze. Nessun effetto. Continua a vedere post e feed. Amici più stretti Sì (vede il cerchio verde) Mostra i contenuti solo a una lista selezionata. Nessun effetto (a meno che non pubblichi post dedicati). Restringi (Restricted) No Nasconde i commenti e le chat, ma non le Storie. Nessun effetto diretto sulle Storie. Blocca account No (ma è facile intuirlo) Nasconde Storie, post, profilo e messaggi. Interruzione totale di ogni interazione.

Errori da evitare assolutamente

Quando si gestisce la privacy delle Storie su Instagram, è facile cadere in alcune incomprensioni tecniche che rischiano di creare gaffe o inutili allarmismi.

Confondere la rimozione dei follower con l’esclusione: Se smetti di seguire un account o lo rimuovi dai tuoi follower, questo potrebbe comunque vedere le tue Storie se il tuo profilo è pubblico. Nascondere la Storia è un’azione separata che funziona indipendentemente dal fatto che l’account ti segua o meno.

Se smetti di seguire un account o lo rimuovi dai tuoi follower, questo potrebbe comunque vedere le tue Storie se il tuo profilo è pubblico. Nascondere la Storia è un’azione separata che funziona indipendentemente dal fatto che l’account ti segua o meno. Usare app di terze parti non autorizzate: Sul Web e negli store online abbondano applicazioni che promettono di svelare “Chi ti ha nascosto le Storie”. Nella quasi totalità dei casi si tratta di truffe, strumenti di phishing per rubare le credenziali d’accesso o servizi che violano i termini di Instagram portando alla sospensione dell’account.

Sul Web e negli store online abbondano applicazioni che promettono di svelare “Chi ti ha nascosto le Storie”. Nella quasi totalità dei casi si tratta di truffe, strumenti di phishing per rubare le credenziali d’accesso o servizi che violano i termini di Instagram portando alla sospensione dell’account. Dimenticare la lista attiva: Se nascondi le Storie a qualcuno per un evento specifico (ad esempio la festa di compleanno a sorpresa di un amico), ricordati di rimuovere il blocco al termine dell’evento. L’impostazione rimane attiva a tempo indeterminato finché non intervieni manualmente.

Domande Frequenti (FAQ)

Se nascondo la Storia a qualcuno, se ne accorge?

No, non riceverà alcuna notifica. Tuttavia, se l’utente prova a cercare le tue Storie in evidenza dal tuo profilo e nota che sono scomparse da un giorno all’altro, potrebbe sospettarlo.

Posso nascondere una Storia già pubblicata?

Sì. Durante le 24 ore di validità della Storia, puoi aprire il contenuto, toccare i tre pallini in basso a destra (Altro), selezionare Opzioni della storia e poi Nascondi la storia a… aggiungendo gli account desiderati in corso d’opera.

Se nascondo la Storia a un utente, posso comunque vedere le sue?

Sì. L’opzione “Nascondi storia” funziona in un solo senso. Impedisce all’altra persona di guardare i tuoi contenuti, ma non influenza in alcun modo la tua capacità di visualizzare i suoi.

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