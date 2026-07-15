Ti è mai capitato di aprire Instagram, notare un nuovo post di un utente nel tuo feed, ma accorgerti che il suo cerchietto colorato in cima alla schermata è sparito da giorni? Se ti stai chiedendo perché non vedi le storie Instagram di una persona ma vedi i post, non sei l’unico.

La risposta breve è che non si tratta necessariamente di un blocco totale, ma molto probabilmente di una restrizione mirata, di una scelta di privacy o, più semplicemente, di un problema tecnico dell’applicazione.

Qual è il rischio: privacy e “silenziamenti” mirati

In un’epoca in cui le piattaforme digitali definiscono le nostre relazioni, accorgersi di queste anomalie può generare dubbi. Dal punto di vista della sicurezza digitale e della privacy, non c’è alcun rischio di violazione dei tuoi dati o del tuo account.

Il vero “rischio” qui è legato alle dinamiche di gestione della privacy interpersonale. Instagram offre strumenti molto granulari per decidere chi può vedere cosa. Questo significa che un utente può decidere di limitare la tua interazione con i suoi contenuti temporanei (le Storie) senza dover compiere il gesto drastico di bloccarti o toglierti il “segui” (unfollow), mantenendo intatta la visibilità dei post sul feed.

Come riconoscerlo: i segnali per capire cosa succede

Capire la causa esatta richiede un piccolo lavoro di analisi, poiché Instagram, per tutelare la privacy degli utenti, non invia mai notifiche quando si viene limitati o esclusi dalle storie. Ecco come muoversi:

La prova del “cerchio verde”: Se prima vedevi spesso storie con il bordo verde (Amici più stretti) e ora non le vedi più, potresti essere stato rimosso da quella lista.

Se prima vedevi spesso storie con il bordo verde (Amici più stretti) e ora non le vedi più, potresti essere stato rimosso da quella lista. Il controllo da un secondo account: Se il profilo in questione è pubblico, prova a cercarlo da un account secondario o chiedi a un amico comune. Se da lì le storie sono visibili e dal tuo profilo no, sei stato inserito nella lista “Nascondi la mia storia a”.

Se il profilo in questione è pubblico, prova a cercarlo da un account secondario o chiedi a un amico comune. Se da lì le storie sono visibili e dal tuo profilo no, sei stato inserito nella lista “Nascondi la mia storia a”. L’assenza di Highlights: Se visiti il profilo di questa persona e la sezione delle “Storie in evidenza” (i cerchietti sotto la bio) è improvvisamente sparita, mentre per gli altri utenti è visibile, è il segno quasi matematico che ti sono state nascoste le storie.

Cosa fare subito

Se ti trovi in questa situazione, ecco i passaggi pratici per escludere problemi tecnici ed evitare fraintendimenti:

🛠️ Cosa fare subito Svuota la cache di Instagram: Se usi Android, vai in Impostazioni > App > Instagram > Memoria e svuota la cache. Se usi iOS, prova a chiudere l’app e riaprirla, o a reinstallarla. Verifica gli aggiornamenti: Assicurati che l’app sia aggiornata all’ultima versione disponibile sul Google Play Store o sull’App Store. Fai un controllo incrociato: Cerca il profilo del contatto da un browser web (senza effettuare il login, se il profilo è pubblico) per verificare se ci sono storie attive.

Errori da evitare

Quando sospetti che qualcuno ti abbia nascosto le storie, evita assolutamente questi comportamenti che potrebbero compromettere la tua sicurezza digitale o la tua privacy:

Non usare app o siti di terze parti per “spiare”: Esistono decine di portali web che promettono di farti vedere le storie di profili privati o nascosti. Molti di questi siti sono pieni di malware, pubblicità aggressiva o tentativi di phishing per rubare le tue credenziali di accesso.

Esistono decine di portali web che promettono di farti vedere le storie di profili privati o nascosti. Molti di questi siti sono pieni di malware, pubblicità aggressiva o tentativi di phishing per rubare le tue credenziali di accesso. Non tempestare l’utente di messaggi: Potrebbe trattarsi di un semplice bug o di una pausa temporanea dai social. Chiedere spiegazioni con insistenza non è mai la soluzione migliore.

Come proteggersi in futuro e gestire la propria visibilità

Se questa situazione ti ha fatto riflettere su come gli altri gestiscono la propria privacy, puoi sfruttare gli stessi identici strumenti per proteggere la tua. Ecco come impostare i tuoi filtri su Instagram:

Crea la tua lista di Amici più stretti: Condividi i momenti più personali solo con una cerchia ristretta. Vai sul tuo profilo, clicca sul menu in alto a destra, seleziona Amici più stretti e aggiungi solo le persone di cui ti fidi. Nascondi le tue storie a utenti specifici: Se vuoi che una persona continui a vedere i tuoi post ma non le tue storie, vai sul suo profilo, clicca sui tre puntini in alto a destra e seleziona Nascondi la tua storia.

Tabella: Segnale, Significato e Azione consigliata

Segnale riscontrato Cosa significa probabilmente Cosa fare Vedi i post, ma la sezione Storie in evidenza è sparita. Sei stato inserito nella lista dei profili a cui nascondere le storie. Accetta la scelta di privacy dell’utente o chiedi chiarimenti in privato se c’è confidenza. Il bordo della storia non è mai verde (Amici più stretti). Non sei (o non sei più) nella lista degli amici più stretti dell’utente. Nulla, è una preferenza personale dell’utente. Nessuna storia visibile, ma un amico comune le vede sul suo telefono. Conferma dell’esclusione mirata o del “nascondi storie”. Evita di usare tool esterni per spiare. Rispetta il limite impostato. Le storie non caricano o vedi una schermata nera. Bug dell’applicazione o connessione internet instabile. Aggiorna l’applicazione, svuota la cache o prova a usare la rete dati invece del Wi-Fi.

FAQ – Domande Frequenti

Se una persona mi limita su Instagram, vedo i suoi post?

Sì. La funzione “Limita” di Instagram serve principalmente a moderare i commenti e i messaggi privati di un utente senza che questo lo sappia. Chi viene limitato continua a vedere sia i post sia le storie del profilo che ha applicato la limitazione.

Esiste un’app sicura per vedere le storie nascoste?

No. Nessuna applicazione di terze parti ha l’autorizzazione ufficiale di Meta per scavalcare le impostazioni di privacy degli utenti. Utilizzare queste app mette seriamente a rischio la sicurezza del tuo dispositivo e del tuo account Instagram.

Posso nascondere le storie a qualcuno senza bloccarlo?

Assolutamente sì. Puoi farlo andando sulle impostazioni della tua Storia o direttamente sul profilo della persona interessata, cliccando sui tre puntini e selezionando “Nascondi la tua storia”. L’utente continuerà a vedere i tuoi post sul feed.