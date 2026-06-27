Sì, molto spesso i suggerimenti di amicizia su Instagram arrivano a entrambi gli utenti. Quando l’algoritmo della piattaforma consiglia il profilo di una persona nella sezione “Suggeriti per te”, è altamente probabile che lo stesso account veda il vostro profilo tra i propri suggerimenti a parti invertite, poiché l’interesse algoritmico è quasi sempre bidirezionale.

In sintesi

Reciprocità: Se Instagram suggerisce a te un profilo, c’è un’altissima probabilità che tu compaia tra i suggeriti di quella persona.

Se Instagram suggerisce a te un profilo, c’è un’altissima probabilità che tu compaia tra i suggeriti di quella persona. Fattori scatenanti: Il meccanismo si attiva tramite contatti in rubrica condivisi, amici in comune, interazioni recenti o visite al profilo.

Il meccanismo si attiva tramite contatti in rubrica condivisi, amici in comune, interazioni recenti o visite al profilo. Geolocalizzazione: Anche trovarsi nello stesso luogo o frequentare gli stessi posizionamenti GPS può influenzare i suggerimenti.

Anche trovarsi nello stesso luogo o frequentare gli stessi posizionamenti GPS può influenzare i suggerimenti. Privacy: È possibile disattivare la comparsa del proprio profilo nei suggerimenti altrui tramite le impostazioni web di Instagram.

Cosa significa quando Instagram suggerisce un profilo a entrambi?

Quando un suggerimento di amicizia diventa speculare (ovvero compare a entrambi gli utenti), significa che l’algoritmo di Meta ha individuato un forte punto di contatto digitale o reale tra i due account. Instagram incrocia costantemente una quantità massiccia di dati per aumentare il tasso di engagement sulla piattaforma.

Se l’algoritmo nota che l’Utente A e l’Utente B condividono una rete di relazioni o di interessi, crea un “ponte”. Di conseguenza, inserisce l’Utente A nella sezione “Suggeriti per te” dell’Utente B, e viceversa. Questo processo serve a facilitare la creazione di community attive, ma può sollevare dubbi sulla privacy.

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Cosa fare subito se non vuoi apparire nei suggerimenti altrui

Se temi che il tuo profilo venga suggerito a persone che preferiresti evitare (come ex partner, colleghi di lavoro o perfetti sconosciuti), esiste una procedura immediata per bloccare questa funzione. Nota bene: questa opzione non è accessibile dall’app mobile, ma va modificata via browser.

Collegati a Instagram.com da smartphone o PC ed effettua l’accesso. Vai sul tuo profilo e clicca su Modifica profilo. Scorri fino in fondo alla pagina per trovare la voce Mostra i suggerimenti dell’account nei profili. Disattiva la spunta sulla casella corrispondente. Clicca su Invia per salvare le modifiche.

Disattivando questa opzione, il tuo profilo non verrà più consigliato ad altri utenti e, di riflesso, tu non vedrai più i suggerimenti sul tuo feed.

Cosa controllare per capire da dove nasce il suggerimento

L’algoritmo non agisce mai a caso. Se continui a vedere una persona specifica nei suggerimenti (e sai che lei vede te), controlla questi quattro elementi chiave nel tuo account:

1. Sincronizzazione dei contatti della rubrica

Se hai concesso a Instagram l’accesso alla rubrica telefonica, l’app scansiona i numeri di telefono. Se l’altra persona ha il tuo numero salvato (o tu hai il suo), il suggerimento reciproco è praticamente automatico.

2. Account collegati (Facebook e Threads)

Meta unifica i dati di Facebook, Instagram e Threads attraverso il Centro Gestione Account. Un’amicizia o un’interazione su Facebook si traduce immediatamente in un suggerimento su Instagram per entrambi.

3. Ricerche dirette nella barra di ricerca

Se hai cercato frequentemente il profilo di una persona senza seguirla, l’algoritmo registrerà il tuo interesse. Se anche l’altra persona fa lo stesso, il cerchio si chiude e scatta il suggerimento bidirezionale.

Errori da evitare per non “alimentare” l’algoritmo

Spesso gli utenti compiono azioni che, senza volerlo, confermano a Instagram l’interesse verso un determinato profilo, peggiorando la situazione:

Spiare i profili senza bloccare: Visitare ripetutamente un profilo pubblico “istruisce” l’algoritmo sul fatto che quella persona ti interessa.

Visitare ripetutamente un profilo pubblico “istruisce” l’algoritmo sul fatto che quella persona ti interessa. Lasciare la rubrica sempre sincronizzata: Tenere l’accesso ai contatti attivo significa aggiornare costantemente i ponti di collegamento con vecchi e nuovi conoscenti.

Tenere l’accesso ai contatti attivo significa aggiornare costantemente i ponti di collegamento con vecchi e nuovi conoscenti. Interagire con i post dei contenuti in comune: Mettere mi piace o commentare i post di amici comuni sotto cui è taggata la persona aumenta il punteggio di affinità algoritmica.

Quando preoccuparsi e quando non preoccuparsi

💡 Quando NON preoccuparsi: Se vedi tra i suggeriti una persona che hai incrociato a un evento o un collega di lavoro, non significa che ti stia “spiando”. Molto probabilmente avete semplicemente amici in comune o eravate connessi alla stessa rete Wi-Fi/posizione GPS.

⚠️ Quando preoccuparsi (o agire): Se nei suggerimenti compare un profilo falso, un account molesto o qualcuno con cui hai interrotto i rapporti, la reciprocità potrebbe significare che questo account sta visitando spesso il tuo profilo pubblico. In questo caso, il consiglio migliore è il blocco preventivo dell’account.

Tabella comparativa: i fattori che attivano i suggerimenti reciproci

Fattore Scatenante Livello di Reciprocità Come Disattivarlo / Risolverlo Numero di telefono in rubrica Altissimo (100%) Disattiva la sincronizzazione contatti nelle impostazioni di privacy dell’app. Amici in comune stretti Alto Nascondi la lista dei tuoi follower/seguiti impostando il profilo come Privato. Visite ripetute al profilo Medio-Alto Evita di cercare l’account o procedi al blocco diretto dell’utente. Posizione geografica (GPS/Wi-Fi) Medio Revoca i permessi di localizzazione precisi a Instagram sul tuo smartphone.

FAQ – Domande Frequenti

Se visito un profilo Instagram, compaio tra i suoi suggerimenti?

Sì, se visiti spesso un profilo non privato (o le sue storie se salvate in evidenza tramite tool terzi), l’algoritmo potrebbe interpretarlo come un legame stretto e suggerire il tuo account a quella persona, specialmente se condividete anche una minima rete di contatti.

Se rimuovo un suggerimento cliccando sulla “X”, scomparirò anche io dai suoi?

No. Cliccando sulla “X” sul blocco del suggerimento indichi a Instagram che tu non vuoi vedere quel profilo. Non ha un effetto speculare immediato sull’account dell’altra persona. Per sparire dai suoi suggerimenti devi usare l’opzione da browser descritta sopra.

Perché mi appaiono suggeriti utenti che non conosco minimamente?

In questo caso la reciprocità è dovuta a fattori macro: stessa città, fasce d’età simili, o interessi comuni (es. seguite gli stessi influencer, hashtag o testate giornalistiche).