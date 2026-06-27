No, i suggerimenti di amicizia su Facebook (noti come “Persone che potresti conoscere”) non arrivano necessariamente a entrambi gli utenti nello stesso momento. Se vedi qualcuno tra i suggeriti, non significa automaticamente che tu sia apparso sul suo schermo, anche se l’algoritmo si basa su interazioni e dati condivisi che spesso rendono la visibilità reciproca ma asincrona.

In sintesi

Non c’è reciprocità automatica: Vedere un profilo nei suggerimenti non implica che l’altra persona stia vedendo il tuo in quel preciso istante.

Vedere un profilo nei suggerimenti non implica che l’altra persona stia vedendo il tuo in quel preciso istante. Fattori scatenanti: L’algoritmo si attiva per amicizie in comune, reti di contatti (scuola/lavoro), geolocalizzazione o consultazione reciproca di profili.

L’algoritmo si attiva per amicizie in comune, reti di contatti (scuola/lavoro), geolocalizzazione o consultazione reciproca di profili. La visualizzazione del profilo incide: Se visiti spesso il profilo di qualcuno, potresti apparire nei suoi suggerimenti (e viceversa).

Se visiti spesso il profilo di qualcuno, potresti apparire nei suoi suggerimenti (e viceversa). Privacy modulabile: È possibile limitare la propria comparsa nei suggerimenti altrui modificando le impostazioni di privacy del proprio account.

Cosa significa quando vedi un suggerimento di amicizia su Facebook

La sezione “Persone che potresti conoscere” è regolata da un algoritmo proprietario di Meta che analizza costantemente i punti di contatto digitali tra gli utenti. Quando un profilo ti viene mostrato, significa che l’algoritmo ha individuato una forte correlazione di dati tra voi due.

Tuttavia, questo flusso non è uno “specchio”. Se l’utente A vede l’utente B, l’algoritmo per l’utente B potrebbe dare priorità ad altri contatti in base alle sue specifiche attività recenti. La reciprocità è probabile nel corso del tempo, ma non è quasi mai simultanea.

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Cosa fare subito se non vuoi vedere determinati suggerimenti

Se desideri rimuovere un profilo specifico dai tuoi suggerimenti o evitare che Facebook continui a proporti determinate persone, puoi agire immediatamente in questo modo:

Rimuovi il suggerimento singolo: Clicca sulla “X” o sul pulsante Rimuovi presente sul riquadro del profilo suggerito. Questo segnala all’algoritmo che non sei interessato. Disattiva le notifiche push: Se non vuoi ricevere notifiche sullo smartphone per i suggerimenti, vai su Impostazioni e privacy > Impostazioni > Notifiche > Persone che potresti conoscere e disattiva la voce.

Cosa controllare per capire perché appare un suggerimento

L’algoritmo non agisce a caso. Se ti stai chiedendo perché una determinata persona è apparsa nella tua bacheca, controlla questi quattro elementi chiave:

1. Amici in comune

È il fattore più comune. Più amici avete in comune, maggiore è la probabilità che entrambi riceviate il suggerimento, anche se con tempistiche diverse.

2. Sincronizzazione dei contatti della rubrica

Se hai caricato la rubrica telefonica su Facebook o Messenger, e l’altra persona ha il tuo numero salvato (o viceversa), l’algoritmo collegherà immediatamente i profili.

3. Informazioni sul profilo (Scuola, Lavoro, Città)

Aver frequentato la stessa università, lavorare nella stessa azienda o vivere nella stessa area geografica aumenta drasticamente il punteggio di correlazione interna di Meta.

4. Visite ai profili e ricerche

Se hai cercato il nome di questa persona nella barra di ricerca di Facebook o hai visitato il suo profilo, l’algoritmo interpreterà questo comportamento come un forte segnale di interesse.

Errori da evitare per proteggere la propria privacy

Non lasciare la rubrica sincronizzata all’infinito: Se non vuoi che vecchi contatti di lavoro o ex partner ti trovino, disattiva la sincronizzazione continua dei contatti su Facebook e Messenger.

Se non vuoi che vecchi contatti di lavoro o ex partner ti trovino, disattiva la sincronizzazione continua dei contatti su Facebook e Messenger. Evitare di spiare profili dal proprio account principale: Se visiti ripetutamente il profilo di qualcuno senza essere suo amico, aumenti le probabilità di apparire nella sua sezione “Persone che potresti conoscere”.

Se visiti ripetutamente il profilo di qualcuno senza essere suo amico, aumenti le probabilità di apparire nella sua sezione “Persone che potresti conoscere”. Non accettare richieste per “educazione”: Accettare amici solo per cortesia allarga la tua rete di contatti in direzioni indesiderate, generando nuovi suggerimenti correlati a quella persona.

Quando preoccuparsi e quando non preoccuparsi

Quando NON preoccuparsi

Se vedi spuntare il profilo di un perfetto sconosciuto con cui condividi solo 1 o 2 amici in comune, non c’è nulla di anomalo. È la normale attività di espansione del network del social network. Non significa che quella persona ti stia seguendo o controllando.

Quando preoccuparsi (o prestare attenzione)

Se appare tra i suggeriti una persona di cui non hai amici in comune, con cui non condividi scuole o datori di lavoro, e non hai mai cercato online, è altamente probabile che questa persona abbia cercato te o visitato il tuo profilo di recente, oppure che possieda il tuo numero di telefono nella sua rubrica e abbia sincronizzato l’app.

Come limitare la tua visibilità nei suggerimenti altrui

Non esiste un tasto “Disattiva suggerimenti per gli altri”, ma puoi blindare il tuo account modificando i criteri di ricerca per limitare la tua visibilità.

Obiettivo Impostazione da modificare Percorso su Facebook Non farti trovare tramite telefono Chi può cercarti usando il numero? -> Solo io Impostazioni > Come le persone ti trovano e ti contattano Non farti trovare tramite e-mail Chi può cercarti usando l’e-mail? -> Solo io Impostazioni > Come le persone ti trovano e ti contattano Isolarsi dai motori di ricerca Desideri che i motori di ricerca reindirizzino al tuo profilo? -> No Impostazioni > Come le persone ti trovano e ti contattano Bloccare i contatti indesiderati Lista Blocchi -> Aggiungi utente Impostazioni > Blocco

FAQ – Domande Frequenti

Se visito il profilo di una persona, le appaio nei suggerimenti?

Sì, è molto probabile. L’algoritmo di Facebook registra le visite ai profili non protetti da amicizia e inserisce l’account del visitatore tra i suggeriti dell’utente visitato, specialmente se la visita è ripetuta.

Se blocco una persona, apparirà comunque nei suggerimenti?

No. Il blocco è totale: interrompe qualsiasi suggerimento reciproco, elimina l’interazione passata e impedisce la comparsa del profilo in ogni sezione della piattaforma.

Perché mi appaiono suggerimenti di persone senza amici in comune?

Questo accade principalmente per due motivi: la persona ha il tuo numero di telefono salvato sul suo smartphone (e ha sincronizzato i contatti), oppure siete stati geolocalizzati nello stesso luogo nello stesso momento (ad esempio a un evento o in un locale).