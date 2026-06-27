Se vedi sempre gli stessi amici su Facebook è a causa dell’algoritmo di posizionamento del feed, che dà la priorità ai profili con cui hai interagito di recente tramite mi piace, commenti, messaggi su Messenger o visualizzazioni delle storie. Questo meccanismo crea una “bolla” che nasconde gli aggiornamenti degli altri contatti. Per mostrare nuovamente tutti gli amici basta reimpostare il feed sulla modalità “Più recenti” o modificare la lista dei “Preferiti”.

In sintesi: come funziona e come sbloccarlo

L’algoritmo di Facebook seleziona i contenuti in base al tuo livello di interazione (engagement).

seleziona i contenuti in base al tuo livello di interazione (engagement). Meno interagisci con una persona, meno l’algoritmo ti mostrerà i suoi post futuri.

con una persona, meno l’algoritmo ti mostrerà i suoi post futuri. Puoi forzare la visualizzazione cronologica usando la scheda “Più recenti” .

. Lo strumento “Preferiti” ti permette di scegliere fino a 30 amici da vedere sempre in cima.

ti permette di scegliere fino a 30 amici da vedere sempre in cima. Smettere di seguire e poi seguire nuovamente un amico resetta il calcolo dell’algoritmo.

Cosa significa vedere sempre gli stessi amici su Facebook?

Questo fenomeno è il risultato del funzionamento del codice di personalizzazione di Meta. Facebook non mostra i post in ordine cronologico lineare di default, ma utilizza un sistema di punteggio di pertinenza.

Ogni volta che apri l’applicazione, l’algoritmo analizza centinaia di variabili per prevedere quali contenuti potrebbero interessarti di più. Se un amico pubblica un post e tu ti soffermi a leggere il testo, apri la foto o lasci una reazione, Facebook registra un segnale positivo. Nelle ore successive, tenderà a mostrarti prioritariamente i post di quella specifica persona, escludendo progressivamente chi non stimola la tua interazione immediata. Si crea così un ciclo chiuso in cui i “soliti noti” occupano tutto lo spazio disponibile sul tuo schermo.

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Cosa fare subito per cambiare i post che vedi

Se vuoi scardinare immediatamente questa dinamica e vedere i post degli amici “scomparsi”, puoi applicare due procedure rapide direttamente dall’app o dal sito web.

1. Attivare il feed “Più recenti”

Questa opzione esclude temporaneamente l’algoritmo e ordina i post nell’esatto momento in cui vengono pubblicati.

Da smartphone: Tocca il menu (le tre linee orizzontali), seleziona la voce “Feed” e poi tocca “Tutti” o “Amici” .

Tocca il menu (le tre linee orizzontali), seleziona la voce e poi tocca o . Da computer: Nella colonna sinistra della home page, clicca su “Feed” e seleziona “Più recenti”.

2. Configurare la lista dei Preferiti

Puoi indicare a Facebook quali persone non devono mai essere escluse dal tuo feed, indipendentemente dall’algoritmo.

Vai su Impostazioni e privacy > Impostazioni. Clicca su Preferenze per la sezione Notizie (o Feed). Seleziona Preferiti. Aggiungi i profili degli amici che desideri vedere regolarmente (massimo 30).

Cosa controllare nelle impostazioni del tuo account

A volte il problema dipende da azioni passate che hai dimenticato. Controlla queste tre sezioni per ripristinare la visibilità dei tuoi contatti:

Lista delle persone non più seguite: Se in passato hai selezionato l’opzione “Non seguire più [Nome]”, l’amicizia rimane attiva ma i suoi post non compariranno mai nel feed. Controlla la lista in Impostazioni > Feed > Non seguire più per riattivare i contatti.

Se in passato hai selezionato l’opzione “Non seguire più [Nome]”, l’amicizia rimane attiva ma i suoi post non compariranno mai nel feed. Controlla la lista in Impostazioni > Feed > Non seguire più per riattivare i contatti. Amici più stretti: Verifica se hai inserito per errore solo pochissimi contatti in questa categoria speciale, limitando la diffusione degli altri.

Verifica se hai inserito per errore solo pochissimi contatti in questa categoria speciale, limitando la diffusione degli altri. Impostazioni di restrizione: Se hai inserito un amico nella lista dei “Sottoposti a restrizioni”, non solo vedrà meno cose tue, ma si ridurrà drasticamente anche la tua interazione con lui.

Errori da evitare per non bloccare il feed

Esistono comportamenti sbagliati e “falsi miti” che peggiorano il problema invece di risolverlo.

Copiare e incollare il testo “bufala” sul reset dell’algoritmo: Circola da anni un messaggio che recita “Grazie al nuovo algoritmo di FB… lascia un commento per sbloccare i contatti”. Quel testo è completamente inutile. L’algoritmo non si resetta incollando un testo scritto, ma solo modificando le impostazioni o cambiando le proprie abitudini reali di interazione.

Circola da anni un messaggio che recita “Grazie al nuovo algoritmo di FB… lascia un commento per sbloccare i contatti”. Quel testo è completamente inutile. L’algoritmo non si resetta incollando un testo scritto, ma solo modificando le impostazioni o cambiando le proprie abitudini reali di interazione. Essere spettatori passivi (Lurking): Se scorri il feed senza mai cliccare su nulla, l’algoritmo non riceve segnali e continuerà a mostrarti solo i profili che generano più interazioni a livello globale (i post più virali o i video).

Se scorri il feed senza mai cliccare su nulla, l’algoritmo non riceve segnali e continuerà a mostrarti solo i profili che generano più interazioni a livello globale (i post più virali o i video). Usare costantemente la barra di ricerca interna: Se cerchi manualmente sempre le stesse 3 o 4 persone, Facebook interpreterà questo dato come un ordine assoluto di mostrarti solo loro nella home.

Quando preoccuparsi / Quando non preoccuparsi

Quando non preoccuparsi

Non c’è alcuna anomalia tecnica o restrizione del tuo profilo se vedi sempre le stesse persone. Il tuo account è sicuro e non è stato penalizzato da nessuno “shadowban”. È il normale comportamento commerciale della piattaforma, studiato per trattenerti il più a lungo possibile davanti allo schermo mostrandoti ciò che statisticamente cattura di più la tua attenzione.

Quando preoccuparsi

Dovresti verificare la sicurezza del profilo solo se noti che la limitazione è improvvisa e totale (ovvero vedi solo ed esclusivamente post di pagine commerciali, sponsorizzate o gruppi a cui non ricordi di esserti iscritto). In questo caso, controlla il tuo Registro attività per verificare che applicazioni terze o accessi non autorizzati non stiano lasciando “mi piace” automatici a tua insaputa, alterando così l’algoritmo.

Confronto degli strumenti di gestione del Feed di Facebook

Strumento Cosa fa Durata dell’effetto Ideale per Feed Più Recenti Mostra i post in ordine cronologico puro. Temporanea (scade quando chiudi l’app). Scoprire cosa accade in tempo reale. Lista Preferiti Mette in cima alla home fino a 30 contatti scelti. Permanente (fino a modifica manuale). Non perdere i post degli amici più cari. Prenditi una pausa Riduce la visibilità di una persona senza bloccarla. Permanente (fino a revoca). Distanziarsi temporaneamente da un ex o un collega. Snooze (Sospendi) Nasconde i post di un amico o pagina per 30 giorni. 30 giorni esatti. Bloccare lo spam temporaneo (es. foto di vacanze).

FAQ – Domande frequenti

Esiste un limite massimo di amici che Facebook mi mostra?

Facebook non dichiara un numero fisso, ma diversi test dimostrano che l’algoritmo tende a ruotare i contenuti di una cerchia ristretta di circa 30-50 amici attivi su un profilo medio, a meno che l’utente non utilizzi i feed personalizzati.

Se visito il profilo di un amico senza interagire, Facebook me lo mostrerà nel feed?

Sì. Il tempo di permanenza (dwelling time) su un profilo o su un singolo post viene calcolato dall’algoritmo come un forte segnale di interesse, anche se non lasci un mi piace o un commento.

Come faccio a resettare completamente l’algoritmo?

Non esiste un tasto “Reset generale”. Il modo più efficace per ricostruire il feed è andare nella lista amici, cercarne alcuni con cui non parli da tempo, visitare i loro profili e lasciare un commento o una reazione ai loro post recenti. L’algoritmo si aggiornerà entro 24 ore.