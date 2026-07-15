Passiamo più tempo a scorrere le copertine sulle piattaforme di streaming che a guardare effettivamente qualcosa. È un rituale moderno, quasi ipnotico: venti minuti di scroll infinito tra thriller coreani, documentari true crime e commedie romantiche sbiadite, per poi arrenderci e far partire per la trentesima volta lo stesso episodio di una sitcom di quindici anni fa. In questo panorama di sovrabbondanza digitale, la ricerca dei “10 film da vedere una volta nella vita” non è più solo un gioco da cinefili per fare sfoggio di cultura. È diventata una vera e propria ancora di salvataggio psicologica, un tentativo disperato di fuggire dalla paralisi della scelta.

Perché se ne parla (di continuo)

La ciclica ricomparsa di queste liste sui social, da Reddit a TikTok, non è un caso. In un’epoca in cui l’offerta culturale è totalmente frammentata, avvertiamo un profondo senso di solitudine dello spettatore. Ognuno vive nella propria bolla algoritmica, nutrito da raccomandazioni personalizzate che spesso finiscono per addormentare il gusto anziché stimolarlo. Parlare dei “fondamentali” significa cercare un terreno comune, una grammatica visiva condivisa che vada oltre la tendenza del momento. Vogliamo disperatamente che qualcuno ci dica: “Fermati, non cercare altro. Guarda questo e sarai parte di una storia più grande”.

Il dettaglio che divide le generazioni

C’è però un cortocircuito interessante che sta infiammando le discussioni online: cosa merita davvero di entrare in questa benedetta top 10? Fino a qualche anno fa, la lista era blindata dai soliti mostri sacri del secolo scorso: Quarto Potere, Il Padrino, 2001: Odissea nello spazio. Oggi la “Letterboxd generation” sta riscrivendo le regole del gioco.

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La frattura è netta: da un lato i puristi che difendono il canone classico; dall’altro un pubblico più giovane che rivendica lo status di “imperdibili” per cult moderni come Interstellar, Everything Everywhere All at Once o persino capolavori dell’animazione come La Città Incantata. Questa contrapposizione rivela che il concetto stesso di “film della vita” sta cambiando: non cerchiamo più solo la perfezione tecnica o l’importanza storica, ma un impatto emotivo immediato e, soprattutto, “condivisibile” attraverso meme e video-saggi.

Cosa dice di noi e dello streaming oggi

Questa ossessione per la selezione perfetta ci svela una verità scomoda sulle piattaforme di streaming: l’abbondanza ha ucciso la scoperta. Quando tutto è accessibile con un clic, niente sembra avere davvero valore. Le piattaforme sono progettate per tenerci incollati allo schermo il più a lungo possibile, proponendoci contenuti “simili” a quelli che abbiamo già visto. Il risultato? Un appiattimento dell’esperienza estetica.

La ricerca dei 10 capolavori assoluti è una ribellione silenziosa contro questo meccanismo. È la richiesta di una curatela umana contro la dittatura dell’algoritmo. Preferiamo fidarci del consiglio appassionato di uno sconosciuto su internet o di una classifica storica piuttosto che del suggerimento automatico “Consigliato per te con l’89% di affinità”.

Perché il “culto del fondamentale” non morirà

Questo trend continuerà a funzionare perché risponde a un bisogno umano fondamentale: il rito di passaggio. Guardare un film considerato “miliare” ci fa sentire parte di un club, ci dà gli strumenti per interpretare altre mille opere venute dopo. Inoltre, in un mercato dell’intrattenimento che produce contenuti usa-e-getta a ritmi insostenibili, c’è un confortante senso di stabilità nel sapere che esistono opere nate per sfidare il tempo.

La prossima volta che vi perderete nel catalogo di una piattaforma, provate a ignorare la sezione “I più visti di oggi”. Cercate quella pellicola di trent’anni fa di cui tutti parlano ma che non avete mai avuto il coraggio di iniziare. Potrebbe non piacervi, ma almeno vi lascerà addosso qualcosa di vero. E, di questi tempi, non è affatto poco.