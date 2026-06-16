Il debutto al cinema del nuovo e attesissimo fanta-thriller di Steven Spielberg, Disclosure Day, ha lasciato il pubblico con una voglia matta di storie spaziali, misteri alieni e distopie. Se questa settimana le piattaforme non pullulano di uscite originali colossali, la soluzione perfetta arriva proprio dal passato del regista premio Oscar, con tre capolavori che hanno ridefinito la cultura pop.

Il legame segreto tra Incontri Ravvicinati e The Fabelmans

Il modo migliore per celebrare il ritorno di Spielberg alla fantascienza è riscoprire Incontri ravvicinati del terzo tipo (1977). Visto oggi, dopo l’autobiografico The Fabelmans, il film assume un significato completamente nuovo. Il protagonista Roy Neary (Richard Dreyfuss), l’operaio ossessionato dagli alieni che abbandona tutto e tutti per inseguire la verità, non è altro che l’alter ego di Spielberg stesso. Una metafora potente sul sacrificio personale richiesto dall’arte e dal cinema.

Distopie e dinosauri: l’intrattenimento perfetto

La maratona nostalgica continua con due pietre miliari disponibili sui servizi streaming:

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Minority Report (2002): Il thriller cyberpunk tratto da Philip K. Dick, dove Tom Cruise corre contro il tempo (e contro i “Pre-cog”) in un futuro in cui i crimini si puniscono prima di essere commessi. Un’opera che anticipava i nostri dilemmi sull’intelligenza artificiale.

Il thriller cyberpunk tratto da Philip K. Dick, dove Tom Cruise corre contro il tempo (e contro i “Pre-cog”) in un futuro in cui i crimini si puniscono prima di essere commessi. Un’opera che anticipava i nostri dilemmi sull’intelligenza artificiale. Jurassic Park (1993): L’avventura perfetta. Nonostante trent’anni di evoluzione della CGI, il ruggito del T-Rex fa ancora tremare le vene ai polsi come nel 1993.

Le novità seriali: tra risate British e documentari scioccanti

Non solo nostalgia. Se cercate qualcosa di fresco, la settimana offre due chicche imperdibili. La prima è Alice & Steve, una commedia britannica dal presupposto decisamente rischioso ma ricca di cuore, che racconta la crisi di una donna quando scopre che il suo migliore amico di una vita (Jemaine Clement) ha iniziato a frequentare sua figlia ventiseienne.

Per gli amanti della scienza c’è invece Surviving Earth, una docuserie in 8 episodi che analizza le grandi estinzioni di massa della Terra. Un viaggio visivamente spettacolare lungo 450 milioni di anni per capire chi non ce l’ha fatta (come i dinosauri) e quali specie sono sopravvissute fino a noi.

Se avete già divorato questi titoli, date un’occhiata alle nuove stagioni di Mike Judge’s Beavis and Butthead (Stagione 3) o all’animazione di My Adventures with Superman (Stagione 3), pronte a riempire le vostre serate.