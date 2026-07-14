Vi è mai capitato di mettervi comodi sul divano, far partire l’ultimo show del momento e, davanti alla scritta “Durata: 1 ora e 18 minuti”, avvertire un brivido di leggera ansia? Una volta, settantotto minuti erano la durata dignitosa di un intero film d’autore o di una commedia scacciapensieri. Oggi, sono semplicemente il “terzo episodio” di una serie qualunque.

Il fenomeno del gigantismo dei minutaggi non è più un’eccezione riservata ai finali di stagione di Stranger Things. È diventato la norma. Ma mentre i minuti sullo schermo aumentano, la nostra capacità di rimanere concentrati senza lanciare uno sguardo complice allo smartphone sembra colata a picco. La domanda sorge spontanea: le serie TV sono davvero diventate troppo lunghe, o siamo semplicemente noi a non avere più pazienza?

Perché se ne parla: l’addio ai vecchi tempi del “brodo concentrato”

Fino a pochi anni fa, la televisione rispondeva a regole ferree, quasi matematiche. Le sitcom duravano 22 minuti, i drama 42 minuti. Strutture rigide imposte dalla pubblicità lineare che costringevano gli sceneggiatori a un montaggio serratissimo: ogni scena doveva far progredire la trama, ogni battuta doveva colpire nel segno.

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Con l’avvento dello streaming, i confini creativi sono saltati. Liberi dai vincoli dei palinsesti televisivi, i registi hanno iniziato a considerare lo schermo di casa come una tela cinematografica infinita. Il risultato?

Episodi “monstre” che superano regolarmente i 70 minuti .

. Trame dilatate all’inverosimile (i famigerati “episodi riempitivi”).

Ritmi compassati che spesso confondono la noia con la profondità psicologica.

Sui social, da Reddit a TikTok, il dibattito è caldissimo. Gli spettatori ironizzano sul fatto che guardare una serie TV sia diventato “un secondo lavoro part-time”, un impegno mentale che richiede pianificazione strategica.

Lo scontro frontale tra “TikTok Brain” e cinema a domicilio

Il nocciolo della questione non è solo quantitativo, ma cognitivo. Stiamo assistendo a un cortocircuito culturale. Da un lato, le piattaforme producono contenuti sempre più lunghi ed epici per giustificare abbonamenti sempre più cari; dall’altro, la nostra soglia dell’attenzione è tarata su video verticali da 15 secondi.

“Non abbiamo più paura della complessità, abbiamo paura del vuoto. Un episodio da 80 minuti ci spaventa perché ci impone di posare il telefono per un tempo che il nostro cervello rettiliano percepisce come un’eternità.”

La vera frizione si consuma qui. La serie TV, nata come intrattenimento domestico e “disimpegnato” per eccellenza, oggi pretende lo stesso rispetto sacrale di una sala cinematografica. Ma a casa le distrazioni sono infinite, e il multitasking ha ridefinito il concetto stesso di visione. Spesso non stiamo guardando una serie: la stiamo lasciando scorrere sullo sfondo mentre facciamo altro. Se un episodio dura 75 minuti ed è pieno di tempi morti, il patto di attenzione si rompe inevitabilmente.

Cosa dice questo fenomeno sullo streaming oggi

Perché Netflix, Prime Video o Disney+ continuano a cavalcare questa tendenza? La risposta sta nelle metriche di successo delle piattaforme. Il dato che conta davvero per i giganti della Silicon Valley non è solo quanti utenti guardino uno show, ma il tempo totale di visione (dwell time).

Più tempo passate incollati all’app, più l’algoritmo vi considera utenti fidelizzati e meno probabilità ci sono che decidiate di disdire l’abbonamento a fine mese. Allungare gli episodi è, banalmente, una strategia di ritenzione. C’è poi una questione di posizionamento: l’episodio lungo fa “cinema”, fa “prestigio”, fa “evento”. Poco importa se, per farlo durare così tanto, la trama è stata allungata come un elastico che rischia di spezzarsi da un momento all’altro.

Perché il formato lungo potrebbe continuare a funzionare (nonostante tutto)

Nonostante le lamentele e la streaming fatigue, non siamo ancora pronti a rinunciare alla narrazione espansa. Il motivo è semplice: quando una storia funziona davvero, lo spazio-tempo si annulla.

La serialità ci ha abituati a una profondità di scrittura e a una tridimensionalità dei personaggi che un film di due ore difficilmente può raggiungere. Il problema non è la lunghezza in sé, ma il ritmo. Se un episodio dura 80 minuti perché ha davvero qualcosa da dire (come accade in alcuni gioielli di scrittura televisiva), lo spettatore ringrazia. Se ne dura 80 solo per pigrizia in fase di montaggio, il pubblico si sente giustamente “sequestrato”.

Alla fine, forse, la soluzione non è pretendere che le serie tornino a durare venti minuti, ma fare pace con il nostro tempo. La prossima volta che esiterete davanti a una puntata extra-large, provate a fare un calcolo onesto: quanti minuti avete passato ieri a scorrere passivamente i social senza nemmeno accorgervene? Ecco. Forse quel “sequestro di persona” di un’ora e mezza è solo l’occasione perfetta per ricominciare a goderci una bella storia, con lo smartphone rigorosamente a pancia in giù sul tavolo.