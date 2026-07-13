Per trovare e rimuovere le app collegate al tuo account Google, accedi alla pagina di gestione del tuo account, seleziona la scheda Sicurezza e clicca su Le tue connessioni con app e servizi di terze parti. Da questa sezione puoi visualizzare l’elenco completo di tutti i servizi esterni che hanno accesso ai tuoi dati e revocare i permessi istantaneamente con un clic su Elimina tutte le connessioni.

In sintesi

Dove trovarle: Nella sezione Sicurezza del tuo account Google, alla voce Le tue connessioni con app e servizi di terze parti.

Nella sezione Sicurezza del tuo account Google, alla voce Le tue connessioni con app e servizi di terze parti. Cosa possono vedere: A seconda dei permessi, le app possono accedere a email, contatti, Google Drive o semplicemente al tuo profilo base.

A seconda dei permessi, le app possono accedere a email, contatti, Google Drive o semplicemente al tuo profilo base. Come rimuoverle: Seleziona l’app sospetta o inutilizzata e clicca su Elimina tutte le connessioni.

Seleziona l’app sospetta o inutilizzata e clicca su Elimina tutte le connessioni. Sicurezza: Rimuovere l’accesso non elimina l’account creato sull’app esterna, ma blocca la condivisione dei dati futuri.

Cosa significa avere app collegate all’account Google?

Quando utilizzi l’opzione “Accedi con Google” su un sito web, un’app o un gioco, crei un collegamento diretto tra quell’applicazione esterna e il tuo profilo Google. Questo sistema (chiamato OAuth) permette di registrarsi rapidamente senza dover inventare una nuova password.

Tuttavia, questo significa anche che stai concedendo a sviluppatori terzi l’autorizzazione a leggere alcune informazioni del tuo account. I permessi variano: si va dal semplice accesso all’indirizzo email e nome profilo, fino a permessi più sensibili come la lettura dei file su Google Drive o la gestione del calendario.

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Come trovare e rimuovere le app collegate: cosa fare subito

La procedura richiede meno di due minuti e può essere eseguita sia da computer che da smartphone (Android o iOS).

Procedura da Computer (Browser)

Apri il browser e vai alla pagina myaccount.google.com. Nel menu a sinistra, fai clic su Sicurezza. Scorri verso il basso fino a trovare la sezione Le tue connessioni con app e servizi di terze parti. Clicca su Visualizza tutte le connessioni. Seleziona l’app che desideri rimuovere. Clicca sul pulsante Elimina tutte le connessioni che hai con [Nome App] e conferma.

Procedura da Smartphone (Android e iPhone)

Apri l’app Google (o le impostazioni dello smartphone su Android, alla voce Google). Tocca l’icona del tuo profilo in alto a destra e seleziona Gestisci il tuo account Google. Spostati sulla scheda Sicurezza posizionata nella barra superiore. Scorri fino a Le tue connessioni con app e servizi di terze parti. Tocca l’app da eliminare e seleziona Elimina tutte le connessioni.

Livelli di accesso: cosa controllare prima di revocare i permessi

Non tutte le app collegate hanno lo stesso impatto sulla tua privacy. Quando controlli l’elenco, fai clic su ogni singola applicazione per verificare il tipo di accesso concesso:

Accesso alle informazioni di base del profilo: Include nome, indirizzo email e immagine del profilo. È il livello più sicuro e comune.

Include nome, indirizzo email e immagine del profilo. È il livello più sicuro e comune. Accesso completo a servizi specifici: Alcune app (come i client di posta alternativi) richiedono di “Visualizzare e gestire i messaggi di posta”. Questo è un livello di rischio medio-alto che richiede massima fiducia nello sviluppatore.

Alcune app (come i client di posta alternativi) richiedono di “Visualizzare e gestire i messaggi di posta”. Questo è un livello di rischio medio-alto che richiede massima fiducia nello sviluppatore. Accesso completo all’account: Consente all’app di gestire quasi tutto il tuo account Google. Google blocca quasi sempre questo tipo di richieste oggi, ma se noti un’app con questo permesso, rimuovila immediatamente.

Errori da evitare durante la pulizia degli accessi

Confondere la rimozione dell’accesso con l’eliminazione dell’account: Se rimuovi l’accesso di un’app (ad esempio, Spotify) da Google, non stai eliminando il tuo account Spotify. Stai solo scollegando il “ponte” di login. Se desideri cancellare i tuoi dati dai loro server, devi farlo dalle impostazioni di quell’app specifica.

Se rimuovi l’accesso di un’app (ad esempio, Spotify) da Google, non stai eliminando il tuo account Spotify. Stai solo scollegando il “ponte” di login. Se desideri cancellare i tuoi dati dai loro server, devi farlo dalle impostazioni di quell’app specifica. Scollegare app aziendali o di produttività quotidiana: Se scolleghi accidentalmente strumenti che usi per lavoro (come Zoom o Slack), interromperai le sincronizzazioni dei calendari o degli accessi rapidi, costringendoti a ripetere la configurazione.

Se scolleghi accidentalmente strumenti che usi per lavoro (come Zoom o Slack), interromperai le sincronizzazioni dei calendari o degli accessi rapidi, costringendoti a ripetere la configurazione. Ignorare i “Siti di terze parti”: Oltre alle app, controlla anche i siti web minori a cui hai fatto accesso anni fa per un singolo acquisto o una consultazione rapida.

Quando preoccuparsi per la sicurezza dei propri dati?

Quando NON preoccuparsi

È del tutto normale avere decine di app collegate se utilizzi attivamente lo smartphone per testare servizi, giocare o accedere a piattaforme di streaming note (Netflix, Adobe, ecc.). Se l’app mostra la dicitura “Accesso alle informazioni di base”, il rischio per la privacy è minimo.

Quando preoccuparsi

Devi agire immediatamente se:

Noti nell’elenco un’applicazione o un servizio dal nome sconosciuto che non ricordi di aver mai installato. Un’app di giochi o utility richiede l’accesso a Google Drive o Gmail senza un motivo tecnico valido. Ricevi una notifica da Google che ti avvisa che un’app non verificata sta tentando di accedere ai tuoi dati.

Riepilogo dei controlli e delle azioni consigliate

Tipo di App / Connessione Livello di Rischio Azione Consigliata Impatto della Rimozione Grandi brand (Es. Spotify, Netflix) Basso Mantieni se attivo; rimuovi se inutilizzato. Disconnessione dal servizio al prossimo avvio. Giochi e quiz datati Medio Rimuovere sempre dopo l’uso. Perdita dei salvataggi cloud se non collegati ad altri sistemi. App sconosciute o senza nome chiaro Alto Rimuovere immediatamente. Blocco di potenziali accessi non autorizzati ai dati personali. Client email / Calendari di terze parti Alto Mantieni solo se lo sviluppatore è affidabile. Interruzione della sincronizzazione dei messaggi e degli appuntamenti.

FAQ – Domande Frequenti

Se rimuovo un’app da Google, perdo i miei dati su quell’app?

No. Rimuovendo l’accesso da Google blocchi solo il meccanismo di login automatico e lo scambio di dati. I tuoi dati personali, i post o la cronologia all’interno di quell’app rimangono sui server dello sviluppatore finché non richiedi l’eliminazione dell’account direttamente a loro.

Cosa succede se scollego un gioco Android?

Se scolleghi un gioco, potresti perdere i progressi salvati online se questi erano sincronizzati esclusivamente tramite il login di Google. Assicurati di aver associato un altro metodo di salvataggio (come l’ID proprietario del gioco) se desideri mantenere i progressi.

Con quale frequenza dovrei controllare questa lista?

È consigliabile effettuare un controllo di sicurezza della privacy almeno una volta ogni sei mesi, così da eliminare i servizi temporanei utilizzati una sola volta e dimenticati.