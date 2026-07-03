Per trovare e rimuovere le app collegate al tuo account Google, accedi alle impostazioni del tuo Profilo Google, vai alla sezione Sicurezza e seleziona Le tue connessioni con app e servizi di terze parti. Da questa schermata puoi visualizzare l’elenco completo di tutti i servizi esterni che hanno accesso ai tuoi dati e revocare i permessi istantaneamente con un clic su ciascuna app.

In sintesi

Dove trovarle: Nel pannello di controllo del tuo Account Google, sotto la voce “Sicurezza”.

Nel pannello di controllo del tuo Account Google, sotto la voce “Sicurezza”. Cosa possono vedere: A seconda dei permessi, possono accedere a email, contatti, Google Drive o solo al profilo base.

A seconda dei permessi, possono accedere a email, contatti, Google Drive o solo al profilo base. Come rimuoverle: Cliccando sul nome dell’app e selezionando “Elimina tutte le connessioni”.

Cliccando sul nome dell’app e selezionando “Elimina tutte le connessioni”. Rischio principale: Il furto di dati (data breach) da parte dei server dell’app di terze parti.

Il furto di dati (data breach) da parte dei server dell’app di terze parti. Frequenza di controllo: È consigliabile fare una pulizia dei permessi almeno ogni 3-6 mesi.

Cosa significa avere un’app collegata all’account Google?

Quando utilizzi l’opzione “Accedi con Google” su un sito web o un’applicazione, crei un collegamento diretto tra quell’app e il tuo account principale. Questo sistema si basa sul protocollo sicuro OAuth, il che significa che non stai condividendo la tua password principale con il servizio esterno.

Tuttavia, l’app riceve un “gettone” di accesso digitale che le consente di leggere determinate informazioni memorizzate nel tuo ecosistema Google. Esistono tre livelli principali di accesso che un’applicazione può richiedere:

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Informazioni di base del profilo: Nome, indirizzo email e foto del profilo (l’accesso più comune e sicuro). Accesso in lettura e scrittura a servizi specifici: Ad esempio, un’app di gestione del calendario che può visualizzare e modificare i tuoi impegni su Google Calendar. Accesso completo all’account: Permesso raramente concesso se non ad app proprietarie o altamente verificate, poiché consente di gestire quasi ogni aspetto dell’account.

Cosa fare subito per trovare e rimuovere i collegamenti

Se vuoi fare pulizia immediata ed eliminare gli accessi obsoleti o sospetti, segui questa procedura passo dopo passo, valida sia da smartphone (Android/iOS) che da computer.

Procedura da Computer e Smartphone

Apri il browser e naviga su myaccount.google.com. Se richiesto, esegui l’accesso con le tue credenziali Google. Nel menu laterale (o nella barra di navigazione superiore su mobile), clicca su Sicurezza. Scorri verso il basso fino a trovare la sezione Le tue connessioni con app e servizi di terze parti. Clicca su Visualizza tutte le connessioni. Seleziona l’applicazione che desideri rimuovere. Clicca sul pulsante Elimina tutte le connessioni che hai con [Nome App] e conferma l’operazione.

Nota: Una volta rimossa la connessione, l’app perderà l’accesso ai tuoi dati Google a partire da quel preciso istante. Se vorrai riutilizzarla, dovrai ripetere la procedura di accesso e autorizzazione.

Cosa controllare per mantenere l’account sicuro

Non tutte le app collegate rappresentano un pericolo, ma è fondamentale saper distinguere i permessi legittimi da quelli abusivi. Ecco cosa verificare periodicamente nella schermata di gestione:

La data dell’ultimo accesso: Google mostra quando l’applicazione ha comunicato l’ultima volta con il tuo account. Se noti un’app che non usi da anni ma che ha effettuato un accesso di recente, rimuovila subito.

Google mostra quando l’applicazione ha comunicato l’ultima volta con il tuo account. Se noti un’app che non usi da anni ma che ha effettuato un accesso di recente, rimuovila subito. La tipologia di permessi: Un’applicazione di sfondi per il telefono non ha alcun motivo per richiedere l’accesso ai tuoi messaggi di Gmail o ai file di Google Drive. Se i permessi richiesti non sono coerenti con le funzioni dell’app, revoca l’accesso.

Un’applicazione di sfondi per il telefono non ha alcun motivo per richiedere l’accesso ai tuoi messaggi di Gmail o ai file di Google Drive. Se i permessi richiesti non sono coerenti con le funzioni dell’app, revoca l’accesso. I servizi di “Accesso con Google” vs “App di terze parti”: Distingui tra i siti in cui usi Google solo per fare il login veloce e i software che invece automatizzano operazioni per tuo conto nel cloud.

Errori da evitare durante la pulizia degli accessi

Durante la gestione della privacy del tuo account, potresti incorrere in alcuni errori comuni che rischiano di complicare l’uso quotidiano dei tuoi dispositivi o di lasciare falle aperte.

Confondere la rimozione dell’accesso con la cancellazione dell’account: Rimuovere il collegamento su Google interrompe il flusso di dati, ma non cancella il tuo profilo sui server di quell’applicazione. Se vuoi eliminare del tutto i tuoi dati da quel servizio, devi prima accedere all’app stessa e richiedere l’eliminazione dell’account.

Rimuovere il collegamento su Google interrompe il flusso di dati, ma non cancella il tuo profilo sui server di quell’applicazione. Se vuoi eliminare del tutto i tuoi dati da quel servizio, devi prima accedere all’app stessa e richiedere l’eliminazione dell’account. Disattivare app di sistema o aziendali necessarie: Se utilizzi strumenti di lavoro (come Slack, Zoom o client di posta elettronici di terze parti), rimuovere l’accesso bloccherà le notifiche e la sincronizzazione fino al successivo login.

Se utilizzi strumenti di lavoro (come Slack, Zoom o client di posta elettronici di terze parti), rimuovere l’accesso bloccherà le notifiche e la sincronizzazione fino al successivo login. Ignorare le app contrassegnate come “Non verificate”: Se Google mostra un avviso accanto a un’applicazione, significa che lo sviluppatore non ha superato i controlli di sicurezza standard. Queste app vanno rimosse immediatamente.

Quando preoccuparsi e quando stare tranquilli

Capire i segnali d’allarme ti permette di non cedere al panico ingiustificato, mantenendo però alta la guardia sui dati sensibili.

Quando stare tranquilli

Puoi mantenere le connessioni attive senza timori se l’app appartiene a brand di comprovata affidabilità (es. Adobe, Spotify, Nintendo) e se i permessi richiesti si limitano alla sola consultazione dell’indirizzo email per autenticare la tua identità. In questo caso, il protocollo OAuth garantisce che la tua password rimanga segreta.

Quando preoccuparsi

Devi agire immediatamente se noti una o più delle seguenti anomalie:

Trovi in elenco un’applicazione che non hai mai scaricato o un sito web che non hai mai visitato.

Ricevi una notifica di sicurezza da Google che segnala un “Accesso sospetto bloccato”.

Un’app sconosciuta richiede l’accesso a Gmail, Google Foto o Google Drive senza una chiara necessità tecnica.

Tabella di confronto: Tipi di accesso e livelli di rischio

Tipo di Connessione Dati Accessibili Livello di Rischio Azione Consigliata Accedi con Google Nome, Email, Foto Profilo Basso Mantieni se usi il servizio; rimuovi se non lo usi da più di 6 mesi. Accesso a Servizi Specifici Es. Solo Google Calendar o Drive Medio Controlla la reputazione dello sviluppatore e mantieni solo se indispensabile. Accesso Completo all’Account Gestione totale dei dati dell’account Alto Revoca immediatamente, a meno che non si tratti di un software ufficiale Google.

FAQ – Domande Frequenti

Se rimuovo un’app da Google, perdo i dati salvati in quell’app?

Sì, potresti perdere l’accesso al tuo profilo su quell’app se l’accesso con Google era l’unico metodo di login configurato. Se ci sono dati importanti, imposta una password interna nell’app prima di rimuovere il collegamento da Google.

Perché alcune app continuano a comparire anche dopo averle rimosse dallo smartphone?

Perché eliminare l’applicazione fisica dal telefono non interrompe l’autorizzazione cloud che hai concesso sui server di Google. La rimozione va effettuata obbligatoriamente tramite la pagina “Il mio account” descritta in questa guida.

Cosa succede se revoco l’accesso a un’app che uso ancora?

L’applicazione smetterà di funzionare correttamente o ti disconnetterà. Al successivo avvio, ti verrà semplicemente richiesto di concedere nuovamente l’autorizzazione tramite Google.

Google controlla la sicurezza delle app collegate?

Google effettua controlli di sicurezza sugli sviluppatori, ma non può monitorare cosa accade all’interno dei server delle terze parti. Se un sito esterno subisce un attacco hacker, i dati che hai condiviso con loro potrebbero essere a rischio.