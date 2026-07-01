Antica Formula: l’eleganza senza tempo dell’aperitivo italiano

Il momento dell’aperitivo, in Italia, non è mai stato una semplice pausa prima della cena; è un vero e proprio rituale di convivialità, un’arte del saper vivere che affonda le sue radici nella storia profonda del nostro Paese. Se oggi questo appuntamento è sinonimo di stile e raffinatezza in tutto il mondo, il merito spetta a una straordinaria intuizione nata a Torino nel 1786 per mano di Antonio Benedetto Carpano. È in quell’anno, infatti, che vede la luce la ricetta originale di quello che diventerà il re indiscusso dei banconi: il Vermouth. Da quel nucleo storico nasce Antica Formula, un’eccellenza che ancora oggi rappresenta il punto di riferimento assoluto per chiunque desideri trasformare un calice in un’esperienza sensoriale senza tempo.

Ma cosa rende Antica Formula il miglior vermouth per dare vita a una drink list d’eccezione? La risposta si nasconde nel rifiuto di qualsiasi standardizzazione moderna, preferendo un lavoro lento, meticoloso e fedele alla tradizione artigianale. La sua creazione è un’opera di pazienza: richiede infatti oltre nove mesi di lavorazione in piccoli lotti produttivi, il tempo necessario affinché i pregiati ingredienti infondano la propria anima all’interno del vino base, il Trebbiano italiano.

Versato nel bicchiere, Antica Formula cattura immediatamente lo sguardo con il suo colore bruno intenso, impreziosito da caldi riflessi ambrati e aranciati. Avvicinando il calice al naso, si viene avvolti da un bouquet straordinariamente complesso: le note primarie richiamano l’eleganza di vini fortificati come il Porto e il Marsala, subito arricchite da sentori di arancia matura e frutta secca. A dare profondità intervengono le spezie calde, tra cui spiccano i chiodi di garofano, la noce moscata e la cannella, che aprono la strada alla morbida rotondità della vaniglia e alle sfumature erbacee dell’assenzio delle Alpi piemontesi.

In bocca la struttura è ricca e vellutata. La dolcezza di prugne, datteri e miele di castagno si fonde con una speciale nota sapida donata dallo zafferano, l’interprete principale di questa segreta partitura, prima di chiudersi in un finale piacevolmente amaricante, persistente e pulito.

Questo straordinario equilibrio aromatico rende Antica Formula un ingrediente insostituibile nella mixology d’autore, capace di nobilitare ed elevare i grandi classici italiani. Nel Luxury Negroni, miscelato in parti uguali con gin e bitter, la sua complessità speziata apporta una rotondità che ammorbidisce l’amaro e valorizza gli agrumi. Nell’Americano, l’incontro con il bitter e lo splash di soda sprigiona un profilo fresco e vibrante, ideale per salutare il tramonto. Infine, nell’Antica Formula Manhattan, il vermouth dialoga con il carattere deciso del rye whiskey, mentre un solo dash di Fernet-Branca definisce un sorso memorabile, austero e di assoluta aristocrazia gustativa.

Sperimentare questi cocktail sotto il cielo primaverile significa regalarsi un rito che unisce la sapienza del passato al piacere del presente, trasformando l’ora del tramonto in un palcoscenico di pura e intramontabile eleganza italiana.