Ogni volta che accettiamo frettolosamente i cookie per leggere un articolo, scambiamo l’accesso alla nostra posizione per un codice sconto o colleghiamo il nostro account social a una nuova app, stiamo lasciando una traccia. La privacy online non è affatto scomparsa a causa di un destino inevitabile: siamo noi che, un click alla volta, ne stiamo cedendo piccoli frammenti quotidiani.

La buona notizia? Riprendere il controllo non richiede di diventare hacker o di isolarsi dal mondo. Richiede solo un po’ di attenzione.

In sintesi Il problema: Non subiamo quasi mai un “furto” di dati clamoroso, ma cediamo volontariamente micro-informazioni ogni giorno.

Non subiamo quasi mai un “furto” di dati clamoroso, ma cediamo volontariamente micro-informazioni ogni giorno. Il rischio: La creazione di un profilo commerciale e psicologico incredibilmente dettagliato a nostra insaputa.

La creazione di un profilo commerciale e psicologico incredibilmente dettagliato a nostra insaputa. La soluzione: Modificare poche impostazioni chiave sui dispositivi che usiamo sempre e adottare un briciolo di scetticismo digitale.

Qual è il rischio reale

Il vero pericolo non è il “grande fratello” che ci spia dalle telecamere, ma la profilazione invisibile. Quando scarichi un’app di giochi e questa ti chiede l’accesso ai contatti o al Bluetooth, non lo fa per far funzionare il gioco. Quei dati vengono aggregati da società terze (i cosiddetti data broker).

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A lungo termine, questo significa:

Ricevere pubblicità mirate basate non solo su ciò che cerchi, ma sui tuoi spostamenti fisici.

Subire variazioni di prezzo dinamiche (ad esempio sui voli o sugli hotel) basate sul tuo modello di smartphone o sulle tue abitudini di spesa stimate.

Alimentare i modelli di intelligenza artificiale e le AI Overviews dei motori di ricerca con i tuoi dati personali, che diventano di dominio pubblico commerciale.

Come riconoscere se stai “regalando” troppi dati

Il tuo smartphone e il tuo computer ti mandano continuamente dei segnali. Non c’è bisogno di cedere al panico, basta saper leggere i comportamenti anomali o i messaggi del sistema operativo.

Se noti che un’applicazione che non c’entra nulla con le mappe ti chiede la geolocalizzazione, o se ti accorgi che dopo aver parlato di un prodotto ricevi una pubblicità identica cinque minuti dopo (spesso a causa di autorizzazioni microfono concesse con troppa leggerezza), significa che le maglie della tua privacy sono troppo larghe.

Cosa fare subito

Se vuoi bloccare l’emorragia di dati in questo preciso momento, segui questi tre passi fondamentali. Non ti prenderanno più di 5 minuti.

Disattiva il tracciamento pubblicitario: Vai nelle impostazioni del tuo smartphone (iOS o Android), cerca la voce “Privacy” o “Tracciamento” e disattiva l’opzione che permette alle app di tracciare le tue attività su altre app e siti web. Fai la tara alle notifiche dei Cookie: Quando entri in un nuovo sito, non cliccare su “Accetta tutti”. Prenditi 3 secondi per cliccare su “Rifiuta tutti” o “Solo necessari”. Controlla i permessi critici: Vai nell’elenco delle tue app e revoca l’accesso a Microfono, Fotocamera e Posizione a tutte quelle applicazioni che possono funzionare anche senza (es. giochi, torce, app di shopping).

Errori da evitare

Nel tentativo di proteggersi, è facile cadere in controsensi o comportamenti inutili. Ecco cosa evitare:

Usare la modalità “In incognito” pensando di essere invisibili: Questa modalità serve solo a non salvare la cronologia sul tuo computer. I siti web e il tuo fornitore di internet continuano a vedere esattamente cosa fai.

Questa modalità serve solo a non salvare la cronologia sul tuo computer. I siti web e il tuo fornitore di internet continuano a vedere esattamente cosa fai. Scaricare app “Antivirus” o “Pulitori” sconosciuti: Molto spesso queste applicazioni gratuite sono le prime a raccogliere i tuoi dati per rivenderli, ottenendo l’effetto opposto a quello desiderato.

Molto spesso queste applicazioni gratuite sono le prime a raccogliere i tuoi dati per rivenderli, ottenendo l’effetto opposto a quello desiderato. Compilare form e sondaggi per vincere premi: I finti concorsi per vincere smartphone o buoni spesa sono il metodo più comune per raccogliere email, numeri di telefono e nomi reali in modo legale.

Come proteggersi in futuro

Proteggere la propria sfera digitale è un’abitudine, non un evento unico. Per navigare sereni da qui in avanti, basta applicare la regola del “minimo privilegio”: un’applicazione o un servizio deve avere accesso solo a ciò che è strettamente indispensabile per fare il suo lavoro.

Prendi in considerazione l’uso di browser orientati alla privacy (come Brave o Firefox con protezioni avanzate) e, se utilizzi spesso i motori di ricerca che integrano l’AI, evita di inserire query che contengano dati sensibili sulla tua salute, sulle tue finanze o sulla tua vita privata.

Guida rapida ai segnali di rischio

Segnale Cosa significa Cosa fare Richiesta di posizione da un’app di foto L’app vuole tracciare dove scatti le foto per profilare le tue abitudini. Seleziona “Consenti solo mentre usi l’app” o nega del tutto il permesso. Banner cookie enorme e confuso Il sito sta usando pattern visivi per spingerti a cliccare su “Accetta tutto”. Cerca il tasto “Rifiuta tutto” o “Gestisci opzioni” (spesso è grigio o nascosto). Notifiche push da siti sconosciuti Hai inconsapevolmente dato il permesso a un sito di inviarti avvisi. Vai nelle impostazioni del browser, sezione “Notifiche”, e rimuovi i siti web sospetti.

FAQ – Domande Frequenti

I nostri telefoni ci ascoltano davvero per mandarci la pubblicità?

Tecnicamente non c’è bisogno che registrino la tua voce 24 ore su 24 (sarebbe dispendioso in termini di batteria e dati). Molto peggio: gli algoritmi sono così precisi nell’incrociare la tua posizione, i tuoi orari e gli interessi delle persone che frequenti, da sapere cosa desideri ancora prima che tu lo dica ad alta voce.

Rifiutare i cookie rallenta la navigazione?

No. Rifiutare i cookie di profilazione non influisce sulle prestazioni del sito. I cookie tecnici (quelli che tengono conto della lingua o del carrello della spesa) rimangono attivi, garantendo il perfetto funzionamento della pagina.

Cambiare le impostazioni della privacy bloccherà tutte le pubblicità?

No, continuerai a vedere la pubblicità, ma sarà generica e non basata sulla tua vita privata, sui tuoi spostamenti o sulle tue conversazioni. Questo interrompe il flusso di dati che cedi alle aziende di profilazione.