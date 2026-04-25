I medici segnalano un aumento di casi di bronchiolite obliterante legati all’uso della sigaretta elettronica. Questa rara patologia polmonare ostruisce i bronchioli in modo irreversibile a causa di sostanze chimiche inalate.

I rischi chimici nascosti nei liquidi

L’infiammazione deriva spesso dal diacetile, un aroma usato per dare sapore di burro ai liquidi. Questa sostanza, se riscaldata e inalata, scatena una reazione cicatriziale profonda nei tessuti polmonari.

Il fenomeno è noto come “polmone da popcorn” per via di precedenti esposizioni industriali. Oggi il rischio si sposta sui consumatori abituali di dispositivi da svapo non certificati.

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I sintomi iniziali includono tosse secca persistente e fiato corto senza sforzi fisici. Molti utenti scambiano questi segnali per un semplice raffreddore o stanchezza stagionale.

Ostruzione bronchiale: i piccoli canali d’aria si restringono permanentemente.

i piccoli canali d’aria si restringono permanentemente. Irreversibilità: il danno ai tessuti non può essere curato con farmaci comuni.

il danno ai tessuti non può essere curato con farmaci comuni. Rapidità: i sintomi possono peggiorare drasticamente in pochi mesi di utilizzo.

La diagnosi richiede spesso esami radiologici avanzati come la TC ad alta risoluzione. Spesso la spirometria standard non rileva immediatamente la gravità del danno cicatriziale.

Prevenzione e segnali di allarme immediati

Evitare liquidi di dubbia provenienza è la prima barriera di difesa per i vapers. Le normative europee sono rigide, ma il mercato online offre spesso prodotti fuori controllo.

La presenza di vitamina E acetato è un altro fattore critico sotto osservazione medica. Questa sostanza è stata collegata a gravi lesioni polmonari acute in diversi studi internazionali.

I medici consigliano di interrompere immediatamente l’uso al primo segnale di dispnea. La progressione della bronchiolite obliterante può portare a una riduzione cronica della capacità respiratoria.

Tosse persistente: non scompare dopo la sospensione dello svapo.

non scompare dopo la sospensione dello svapo. Respiro sibilante: simile a una crisi asmatica ma senza risposta ai broncodilatatori.

simile a una crisi asmatica ma senza risposta ai broncodilatatori. Affaticamento: sensazione di spossatezza anche durante le normali attività quotidiane.

Il monitoraggio della salute polmonare deve essere costante per chi utilizza sigarette elettroniche. La consultazione di uno pneumologo è fondamentale se i sintomi durano più di due settimane.

Non esistono terapie risolutive per le cicatrici già formate sui bronchioli. La prevenzione resta l’unica arma efficace contro questa specifica patologia degenerativa.