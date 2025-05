Svapo: gli esperti avvertono sui gravi rischi per la salute

Nonostante l’apparenza “moderna” e “sicura”, lo svapo nasconde gravi pericoli per la salute , ben documentati dalla comunità scientifica. Dai danni polmonari al rischio cardiovascolare , dagli effetti neurologici alla dipendenza precoce, le sigarette elettroniche non sono una scelta innocua.

Una delle principali fonti di preoccupazione riguarda la quantità di nicotina presente nei liquidi per sigaretta elettronica. “Il contenuto di nicotina nelle e-cig non è regolamentato in modo rigoroso, quindi è possibile assumere dosi molto più elevate rispetto alle sigarette tradizionali,” avverte la dottoressa Denitza Blagev , pneumologa e docente presso l’ Intermountain Health .

Secondo il Centers for Disease Control and Prevention (CDC) , circa un americano su 20 utilizza regolarmente la sigaretta elettronica, e tra gli adolescenti i numeri sono ancora più alti. Ma gli effetti collaterali dello svapo sono tutt’altro che trascurabili.

