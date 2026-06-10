Da Dimarco a Nico Paz: i calciatori che hanno alzato il livello in Serie A rispetto alla scorsa stagione

La crescita di un calciatore non si misura soltanto con l’occhio, né soltanto con i numeri. Serve l’incrocio tra continuità, peso specifico, responsabilità assunte e salto statistico rispetto alla stagione precedente. In questa Serie A, appena archiviata, diversi giocatori hanno cambiato categoria: non semplicemente “buoni”, ma più centrali, più decisivi, più riconoscibili dentro il rendimento delle proprie squadre.

Il criterio, qui, è volutamente restrittivo: non entrano i nuovi arrivati assoluti, né chi ha costruito l’exploit dopo una stagione lontana dal massimo campionato. Il focus è su chi era già passato dalla Serie A nel 2024/25 e, un anno dopo, ha presentato un rendimento sensibilmente superiore. Alcuni lo hanno fatto esplodendo nei numeri offensivi, altri trasformandosi in leader tecnici, altri ancora diventando garanzie in ruoli dove l’impatto è meno appariscente ma ugualmente determinante.

Federico Dimarco, da esterno di sistema a MVP del campionato

Il salto più fragoroso, per impatto e riconoscimento, è quello di Federico Dimarco. L’interista era già da anni uno dei migliori quinti del campionato, ma l’ultima stagione lo ha spostato in una dimensione diversa: non più soltanto specialista della corsia sinistra, bensì uno dei principali creatori di gioco dell’intero campionato, nonché uno dei calciatori più decisivi per i risultati partite Serie A dell’annata appena conclusa..

La sua crescita non nasce dal nulla. Dimarco aveva già numeri da esterno offensivo, un sinistro tra i più puliti del torneo e una forte incidenza sui piazzati. La differenza, però, è stata la continuità: partita dopo partita, l’Inter ha trovato in lui una fonte stabile di superiorità. Cross, imbucate, calci d’angolo, attacchi al secondo palo, conclusioni da fuori: il repertorio non è cambiato, si è semplicemente alzato di volume.

Il dato sugli assist racconta bene il salto. Dimarco ha chiuso in vetta alla classifica dei rifinitori e ha trasformato il suo ruolo in qualcosa di molto più vicino a un regista laterale che a un semplice esterno a tutta fascia. Anche i gol hanno avuto un peso importante, ma il punto non è solo la somma tra reti e passaggi decisivi: è la capacità di condizionare il piano offensivo dell’Inter. Quando una squadra campione trova oltre venti partecipazioni dirette al gol da un laterale, il giocatore smette di essere un complemento e diventa struttura portante.

Nico Paz, il talento che ha alzato il livello

Nico Paz era già stato una delle rivelazioni più interessanti della precedente annata, ma l’ultima stagione gli ha consegnato una statura superiore. Al Como non è stato soltanto il giovane tecnico da aspettare: è diventato il giocatore attorno a cui costruire ritmo, rifinitura e ambizione.

Nel 2024/25 aveva già prodotto numeri notevoli per età e contesto, con gol e assist sufficienti per far capire che il talento era reale. La crescita successiva è stata però più profonda della semplice progressione statistica. Paz ha aumentato il volume delle giocate decisive, ha segnato di più, ha inciso nelle partite di cartello e ha dato al Como una dimensione da squadra capace di guardare in alto senza sembrare fuori posto.

La sua evoluzione è particolarmente interessante perché non riguarda solo la finalizzazione. Paz è migliorato nel modo in cui riceve tra le linee, nel rapporto con la pressione, nella selezione dell’ultima giocata. Da prospetto brillante è diventato un riferimento creativo. I numeri offensivi, arrivati in doppia cifra tra gol e assist, sono la prova visibile di un salto tecnico e mentale: più responsabilità, più palloni pesanti, più capacità di incidere quando gli avversari preparano la partita per limitarlo.

Kenan Yildiz, la maturazione dentro una Juventus complicata

La stagione di Kenan Yildiz va letta anche attraverso il contesto. La Juventus ha vissuto un’annata intermittente, con problemi offensivi evidenti e una produzione non sempre all’altezza delle ambizioni. Proprio per questo, la crescita del turco pesa di più: non è arrivata dentro una macchina perfetta, ma dentro una squadra spesso costretta ad aggrapparsi alle sue accelerazioni.

Rispetto al 2024/25, Yildiz ha alzato il numero di gol, assist, minuti e responsabilità. Non è stato solo più presente: è stato più decisivo. Il passaggio più importante è quello dalla promessa estetica al giocatore produttivo. Dribbling, conduzioni e cambi di ritmo restano il suo marchio, ma ora si sono tradotti con maggiore frequenza in occasioni, reti e assist.

Il riconoscimento come miglior giovane della stagione fotografa bene il suo cambio di status. Yildiz non è più soltanto “il ragazzo con il dieci”, formula suggestiva ma anche pesante; è diventato uno dei pochi punti fermi tecnici della Juventus. La crescita statistica è netta, ma ancora più significativa è la sua centralità emotiva: quando la squadra aveva bisogno di un’invenzione, spesso il pallone finiva da lui.

Anastasios Douvikas, prima centravanti da rotazione e ora terminale credibile

Tra i miglioramenti più concreti c’è quello di Anastasios Douvikas. Arrivato al Como nella seconda parte della stagione precedente, aveva avuto un impatto limitato nei numeri, più da alternativa che da protagonista. Nell’ultima annata, invece, ha cambiato peso specifico: più minuti, più titolarità, molti più gol.

Il dato che colpisce è il salto realizzativo. Da una manciata di reti e partecipazioni offensive nel primo spezzone italiano, Douvikas è passato a una stagione da centravanti vero, capace di chiudere tra i migliori marcatori del campionato. Non è una crescita banale, perché il ruolo del numero nove al Como richiede movimenti coordinati con trequartisti e ali, capacità di attaccare l’area ma anche di pulire possessi.

Douvikas ha beneficiato dell’ambiente tecnico creato da Fàbregas, ma ha anche saputo renderlo produttivo. La differenza rispetto all’anno precedente sta nella continuità: non più lampi isolati, ma presenza costante dentro l’area. In un campionato in cui molte squadre hanno faticato a trovare un centravanti affidabile, il suo passaggio da comprimario a riferimento offensivo è uno dei miglioramenti più evidenti.

Jean Butez, il portiere che ha dato solidità al salto del Como

Il Como è una delle storie collettive della stagione, e dentro quella crescita il nome di Jean Butez merita spazio. Nel 2024/25 aveva già assaggiato la Serie A con buoni segnali, ma l’ultima annata lo ha trasformato in uno dei portieri più affidabili del torneo.

Il salto è leggibile nei clean sheet, nelle presenze e nella sensazione di controllo trasmessa alla difesa. Butez è passato da una stagione di inserimento a una da titolare pieno, con numeri da vertice nella categoria. Per un portiere, migliorare non significa solo parare di più: significa ridurre l’errore, guidare la linea, dare coraggio alla squadra quando decide di tenere il baricentro più alto.

La crescita del Como passa anche da qui. Una squadra ambiziosa, che prova a giocare e non soltanto a difendersi, ha bisogno di un estremo difensore capace di vivere lunghi tratti lontano dai riflettori e poi rispondere nei momenti sporchi. Butez lo ha fatto con continuità, diventando una delle ragioni statistiche e tecniche della solidità lariana. E, qualora il club decidesse di cederlo, la plusvalenza sarebbe dietro l’angolo.

Il filo comune: più responsabilità, non solo più numeri

I casi citati raccontano miglioramenti diversi, ma uniti da un tratto comune: tutti hanno aumentato la propria responsabilità.

È questa la vera differenza tra una buona stagione e una stagione di crescita. Le statistiche aiutano a identificare il salto, ma non bastano da sole. Il miglioramento più prezioso è quello che resiste alla pressione: quando gli avversari ti studiano, quando il ruolo cambia, quando la squadra ti chiede qualcosa in più.

La Serie A appena conclusa ha premiato proprio questo tipo di evoluzione. Non soltanto nuovi nomi da copertina, ma giocatori già presenti nel campionato che hanno saputo alzare il proprio livello. Alcuni sono diventati stelle, altri certezze. Tutti, però, hanno spostato più in alto la linea delle aspettative per la prossima stagione.