La serie Off Campus di Elle Kennedy si conclude con il quarto romanzo, Il contratto finale (in lingua originale The Goal), che completa la storia di Tucker e Sabrina, mostrando anche il futuro del gruppo di amici del Briar College. Tuttavia, il vero epilogo corale di tutta la saga si trova nella novella conclusiva The Legacy (L’eredità), dove scopriamo come si evolve la vita dei quattro protagonisti maschili – Garrett, Logan, Dean e Tucker – a distanza di qualche anno dal college, tra proposti di matrimonio, carriere professionistiche nell’NHL e nuove famiglie.

Il motivo per cui il finale della saga viene così tanto cercato dai lettori su Google è legato alla struttura stessa dei romanzi. Trattandosi di un romance “new adult” corale molto amato su TikTok e sui social, molti fan desiderano sapere se tutte e quattro le coppie principali restano insieme, cosa accade ai protagonisti dopo la laurea e come si chiudono i singoli intrecci personali prima di iniziare (o concludere) la lettura dell’intera serie.

Come finiscono i singoli libri della serie Off Campus?

Per capire la conclusione dell’intera saga, è utile fare un piccolo riassunto di come si chiude la storia d’amore di ciascuna delle quattro coppie principali nei rispettivi volumi.

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1. Il contratto (The Deal): Garrett e Hannah

La storia tra il capitano della squadra di hockey Garrett Graham e la studentessa di musica Hannah Wells si chiude in modo positivo. Garrett riesce a superare il pessimo rapporto con il padre abusivo e viene ingaggiato da una squadra della NHL. Hannah supera i suoi traumi legati al passato e la coppia decide di restare unita, pronta ad affrontare la carriera professionistica di Garrett.

2. Lo sbaglio (The Mistake): Logan e Grace

Logan John, dopo aver affrontato la paura di non avere un futuro al di fuori del college a causa dei problemi familiari e dell’alcolismo del padre, trova la sua strada grazie all’aiuto dei suoi amici e di Grace. Il libro termina con i due di nuovo insieme, intenzionati a costruire un futuro solido dopo le incomprensioni iniziali.

3. Il tradimento / Il punteggio (The Score): Dean e Allie

La storia tra Dean Di Laurentis e Allie Hayes si sviluppa a partire da un’attrazione fisica per trasformarsi in un sentimento profondo. Dean, abituato a relazioni superficiali, scopre di volere una storia seria. Il libro si chiude con Dean che sceglie di intraprendere gli studi in legge e Allie che insegue le sue ambizioni nel teatro, rimanendo felicemente insieme.

4. Il contratto finale / L’obiettivo (The Goal): Tucker e Sabrina

L’ultimo libro della serie principale affronta una dinamica più complessa: Sabrina rimane incinta inaspettatamente mentre cerca di entrare alla facoltà di legge di Harvard. John Tucker si dimostra maturo e presente. Il romanzo si conclude con la nascita della loro bambina, Jamie, e con Sabrina che riesce comunque a proseguire i suoi studi a Harvard, dimostrando che famiglia e carriera possono coesistere.

Il vero finale completo: cosa succede in “The Legacy”

Per chi cerca il finale definitivo, la risposta si trova nel libro extra The Legacy. In questa raccolta di quattro novelle, Elle Kennedy mostra dove si trovano i personaggi tre anni dopo la fine dell’università.

Coppia Status nel finale Avvenimento chiave nell’epilogo Garrett e Hannah Sposati Si sposa in segreto durante una fuga d’amore e affrontano la gestione della fama di Garrett. Logan e Grace Fidanzati Superano le insicurezze di coppia e pianificano il loro matrimonio. Dean e Allie Fidanzati / Sposati Una rocambolesca proposta di matrimonio durante una vacanza finita male. Tucker e Sabrina Sposati con figli Gestiscono la vita familiare con la piccola Jamie e la carriera di entrambi.

I protagonisti restano tutti insieme?

La risposta breve è sì. Nessuna delle coppie si separa nel corso degli epiloghi. Elle Kennedy ha scelto di dare a tutti i protagonisti un classico lieto fine (happily ever after).

Oltre all’aspetto sentimentale, il finale mette in evidenza il forte legame d’amicizia tra i quattro ragazzi della squadra di hockey, che continuano a frequentarsi anche negli anni successivi al Briar College, partecipando ai rispettivi matrimoni e mantenendo viva la casa che li ha ospitati durante gli anni universitari.

Errori da evitare se stai leggendo la saga per la prima volta

Se ti stai avvicinando alla serie o desideri completare la lettura senza perderti pezzi importanti, ecco alcuni dettagli da tenere in considerazione:

Non saltare l’ordine di lettura: Anche se ogni libro si concentra su una coppia diversa, la cronologia degli eventi è consequenziale. Leggere The Goal prima di The Deal rischia di rovinarne gli sviluppi.

Anche se ogni libro si concentra su una coppia diversa, la cronologia degli eventi è consequenziale. Leggere The Goal prima di The Deal rischia di rovinarne gli sviluppi. Non fermarsi al quarto libro: Molti lettori pensano che The Goal sia la conclusione definitiva. In realtà, per avere la chiusura completa di tutte le trame rimaste aperte occorre leggere The Legacy.

Molti lettori pensano che The Goal sia la conclusione definitiva. In realtà, per avere la chiusura completa di tutte le trame rimaste aperte occorre leggere The Legacy. Confondere la serie “Off Campus” con “Briar U”: Briar U è uno spin-off ambientato nello stesso universo narrativo con protagonisti diversi (come Jake Connelly o Summer Heyward-Di Laurentis). I personaggi di Off Campus appaiono come comparse, ma la loro storia principale si chiude formalmente prima.

Per approfondire gli adattamenti o le edizioni ufficiali dei volumi in italiano, fa sempre fede il catalogo dell’editore ufficiale (Newton Compton Editori) o i canali ufficiali dell’autrice.

In breve

La serie Off Campus termina con un lieto fine generale per tutti i protagonisti. Garrett, Logan, Dean e Tucker riescono a realizzare i propri obiettivi personali e professionali, mantenendo salde le rispettive relazioni sentimentali con Hannah, Grace, Allie e Sabrina. Il cerchio si chiude definitivamente nella novella The Legacy, che mostra le proposte di matrimonio, i successi lavorativi e l’evoluzione della loro amicizia a distanza di anni dalla laurea.