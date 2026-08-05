Al primo colloquio, l’assistente sociale chiede principalmente informazioni sulla tua composizione familiare, sulla situazione economica e lavorativa, sulle condizioni abitative e sul motivo specifico per cui ti sei rivolto al servizio (o per cui è stata fatta una segnalazione). Non si tratta di un interrogatorio o di un esame, ma di un’intervista conoscitiva che serve a tracciare un quadro generale della situazione e capire quali sostegni, aiuti economici o percorsi di affiancamento attivare.

Se stai aspettando questo appuntamento o hai ricevuto una chiamata, è del tutto normale avvertire una forte ansia. La figura dell’assistente sociale è spesso associata nell’immaginario collettivo a situazioni drammatiche o al rischio di “totogliere i figli”, ma nella stragrande maggioranza dei casi il servizio sociale comunale lavora per sostenere le famiglie in momenti di difficoltà temporanea: un blocco lavorativo, una gestione complicata di un anziano non autosufficiente, una richiesta di bonus economico o un momento di fragilità genitoriale.

Qual è lo scopo del primo colloquio conoscitivo?

Il primo incontro, chiamato in gergo professionale “fase di accoglienza” o “segretariato sociale”, serve a rompere il ghiaccio e a trasformare un bisogno indistinto in una richiesta concreta. L’assistente sociale non parte da pregiudizi, ma ha la necessità di raccogliere dati oggettivi per capire se e come il Comune o il Distretto Socio-Sanitario possano intervenire.

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In questa prima fase, l’obiettivo dell’operatore è rispondere a tre domande di fondo:

Chi sei e chi vive con te: la composizione anagrafica e le relazioni interne alla famiglia.

la composizione anagrafica e le relazioni interne alla famiglia. Qual è il problema principale: cosa sta mettendo in crisi l’equilibrio familiare oggi (lavoro, salute, casa, gestione dei figli).

cosa sta mettendo in crisi l’equilibrio familiare oggi (lavoro, salute, casa, gestione dei figli). Quali risorse hai già: se ci sono parenti di supporto, se percepisci già sussidi o se ci sono reti di volontariato attive attorno a te.

Le domande più frequenti divisi per area di approfondimento

Per non arrivare impreparati, aiuta molto sapere esattamente su quali temi ververtirà la conversazione. Ecco uno spaccato delle domande tipo suddivise per ambiti pratici.

1. Situazione familiare e abitativa

“Chi compone la sua famiglia e chi vive stabilmente nella stessa casa?”

“In che tipo di abitazione vivete? Siete in affitto, in casa di proprietà o in ospitalità?”

“Avete parenti vicini su cui potete contare in caso di emergenza (nonni, fratelli)?”

2. Condizione economica e lavorativa

“Chi lavora in casa al momento e con che tipo di contratto?”

“Quali sono le entrate mensili complessive del nucleo?”

“Presentate un’attestazione ISEE aggiornata?”

“Avete uscite fisse importanti come un affitto arretrato, un mutuo o spese mediche continuative?”

3. Gestione dei figli e vita quotidiana (se sono presenti minori)

“Che scuole o asili frequentano i bambini?”

“Ci sono situazioni particolari legate alla salute o all’apprendimento dei figli?”

“Come gestite la giornata tipo tra lavoro e cura dei figli?”

4. Il motivo del contatto

“Cosa l’ha spinta a fissare questo appuntamento oggi?”

“Di cosa pensa di aver maggiormente bisogno in questo momento (un aiuto economico, un supporto pratico, un orientamento)?”

Guida rapida: cosa aspettarsi e cosa portare al primo incontro

Ambito di valutazione Cosa ti chiederà l’assistente sociale Documenti utili da portare con sé Anagrafica e Casa Chi abita con te, stabilità dell’alloggio, stato dell’affitto Carta d’identità, codice fiscale, contratto di locazione Economia Fonti di reddito, presenza di debiti o arretrati, sussidi attivi ISEE in corso di validità, ultime buste paga o CUD Salute e Fragilità Eventuali disabilità, invalidità civili o patologie croniche Verbali di invalidità, certificati medici aggiornati Minori Frequenza scolastica, presenza di bisogni educativi speciali Documentazione scolastica o diagnosi (se pertinenti)

Cosa succede se il colloquio riguarda i figli o una segnalazione?

Quando il colloquio nasce da una segnalazione (ad esempio da parte della scuola o del tribunale per i minorenni) e non da una richiesta volontaria della famiglia, il clima può sembrare più teso. È bene chiarire un punto fondamentale: l’allontanamento di un minore è un fattore estremo, regolato da leggi rigide e disposto solo da un giudice nei casi di grave pregiudizio per la salute fisica e psichica del bambino.

Se il colloquio riguarda la genitorialità, le domande toccheranno argomenti come:

Come gestite i momenti di conflitto in casa?

Quali sono le routine dei bambini (orari dei pasti, del sonno, svolgimento dei compiti)?

Ci sono stati episodi recenti che hanno creato forte stress in famiglia?

In questo contesto, la cosa peggiore da fare è mostrare ostilità o negare problemi evidenti. L’assistente sociale cerca di capire se la famiglia è collaborativa e disposta ad accettare un sostegno (come l’affiancamento di un educatore domiciliare o un supporto psicologico al consultorio). La trasparenza viene quasi sempre valutata come un elemento di forte responsabilità genitoriale.

Gli errori da evitare assolutamente durante il colloquio

Quando ci si trova di fronte a un operatore sociale, l’ansia da prestazione può giocare brutti scherzi. Ecco quali sono gli atteggiamenti o gli errori che rischiano di complicare le cose:

Mentire o nascondere informazioni patrimoniali: I servizi sociali lavorano in stretto contatto con l’INPS, l’Agenzia delle Entrate e gli uffici comunali. Dichiarare di non avere redditi quando si lavora in nero o nascondere proprietà immobiliari porta solo al blocco delle pratiche o a sanzioni. Porsi in modo aggressivo o difensivo: Considerare l’operatore come un “nemico” o un “giudice” crea solo barriere. L’assistente sociale è un professionista del servizio pubblico il cui compito è attivare risorse della comunità. Fornire risposte troppo vaghe: Dire semplicemente “ho bisogno di soldi” non aiuta. È molto più utile dire: “Non riesco a coprire la bolletta del gas di questo mese perché ho dovuto pagare una visita medica urgente”. Firmare documenti senza averli compresi: Se ti viene chiesto di sottoscrivere un progetto personalizzato o un patto di servizio, chiedi sempre che ti venga spiegato ogni singolo punto in parole semplici.

Come prepararsi concretamente prima dell’appuntamento

Non serve fare grandi preparativi mentali, ma organizzare le idee e la carta aiuta a vivere l’incontro con maggiore tranquillità:

Metti insieme i documenti base: Prepara una cartellina con i documenti d’identità di tutto il nucleo, l’ISEE aggiornato, le ultime bollette e l’eventuale contratto di affitto.

Prepara una cartellina con i documenti d’identità di tutto il nucleo, l’ISEE aggiornato, le ultime bollette e l’eventuale contratto di affitto. Scrivi su un foglio i punti principali: Se hai paura di dimenticare qualcosa per l’emozione, annota su un taccuino le spese più urgenti o le domande che vuoi porre all’operatore.

Se hai paura di dimenticare qualcosa per l’emozione, annota su un taccuino le spese più urgenti o le domande che vuoi porre all’operatore. Rifletti sui tuoi reali bisogni: Chiediti prima di entrare: di cosa ho davvero bisogno per uscire da questo momento di stallo nei prossimi 6 mesi?

In breve

Il primo colloquio con l’assistente sociale non è un controllo fiscale né una prova da superare, ma una conversazione guidata per fare il punto sulla tua situazione di vita. Ti verranno chieste informazioni su famiglia, lavoro, casa e spese, con l’unico scopo di capire quali aiuti pubblici o interventi pratici sia possibile attivare per il tuo caso. Presentarsi con i documenti in ordine, con un atteggiamento trasparente e con la consapevolezza dei propri diritti è il modo migliore per trasformare questo incontro in una vera opportunità di supporto.