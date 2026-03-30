In breve: Le esperienze negative con gli assistenti sociali derivano spesso da criticità comunicative, carenze d’organico o percezione di eccessiva ingerenza nelle dinamiche familiari. Queste situazioni generano un senso di impotenza nei cittadini, che lamentano una mancanza di empatia o decisioni percepite come arbitrarie, incidendo profondamente sul rapporto di fiducia tra istituzione e utenza.
Cos’è un’esperienza negativa con i servizi sociali
Si definisce esperienza negativa qualsiasi interazione con il servizio sociale che il cittadino percepisce come ingiusta, inefficiente o traumatica. Tali vissuti possono riguardare la gestione di affidi, la valutazione delle competenze genitoriali o l’accesso a sussidi economici, influenzando la collaborazione tra le parti.
Cause principali delle criticità
- Sovraccarico lavorativo: Un numero elevato di casi per singolo operatore riduce il tempo dedicato all’ascolto e all’analisi qualitativa.
- Barriere comunicative: L’uso di un linguaggio tecnico o burocratico può creare distacco e incomprensioni con l’utente.
- Pregiudizi istituzionali: La percezione di un giudizio morale preventivo sulle condizioni socio-economiche o culturali della famiglia.
Errori comuni e conseguenze
L’errore più frequente è la mancanza di trasparenza nei procedimenti amministrativi. Quando gli obiettivi del piano di intervento non sono chiari, l’utente percepisce l’azione dell’assistente sociale come una minaccia anziché come un supporto. Ciò porta spesso alla chiusura difensiva del nucleo familiare, ostacolando la risoluzione delle problematiche reali.
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Diritti e tutele dell’utente
Il cittadino ha il diritto di essere informato su ogni fase del progetto personalizzato. In caso di condotta non professionale, è possibile ricorrere a:
- Segnalazione all’Ordine Professionale: Per violazioni del codice deontologico.
- Accesso agli atti: Per visionare le relazioni inviate all’autorità giudiziaria.
- Ricorso al difensore civico: Per contestare ritardi o irregolarità amministrative.
Statistiche e dati sul settore
Secondo i dati del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS), il rapporto ideale dovrebbe essere di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti. In molte regioni italiane, questo rapporto supera 1:10.000, un fattore strutturale che aumenta significativamente il rischio di disservizi e insoddisfazione dell’utenza.
Antonio Capobianco è autore di attualità, tecnologia e cultura digitale. Scrive analisi e notizie di interesse pubblico.