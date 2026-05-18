Se stai cercando la rete fissa più rapida per lavorare o giocare online, l’ultimo report di Ookla Speedtest ha finalmente eletto il vincitore in Italia. La classifica aggiornata svela chi offre le prestazioni migliori e cosa cambia davvero quando navighi da casa.

Chi vince la sfida della velocità

La medaglia d’oro della velocità internet in Italia va a Fastweb. Secondo i dati ufficiali raccolti da Ookla (la piattaforma leader mondiale nei test di velocità) nel corso degli ultimi mesi, l’operatore ha ottenuto lo Speed Score più alto del mercato, superando la concorrenza diretta di Vodafone, TIM e WindTre.

La misurazione non si basa su promesse teoriche, ma sui reali test effettuati dagli utenti italiani nelle proprie abitazioni. Fastweb ha registrato una velocità media di download che supera i 100 Mbps reali su base nazionale, un valore trainato dalla continua espansione della fibra ottica pura (FTTH).

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Cosa cambia concretamente per gli utenti

Avere la linea più veloce non è solo una questione di numeri, ma di esperienza quotidiana. Nella vita di tutti i giorni, una connessione al vertice della classifica si traduce in vantaggi immediati per tutta la famiglia.

Un esempio pratico: Se in una casa ci sono tre persone collegate contemporaneamente — una in una call di lavoro su Zoom, una che guarda una serie TV in streaming 4K su Netflix e una che scarica un aggiornamento per la PlayStation — la rete Fastweb riesce a gestire il traffico senza rallentamenti o fastidiosi buffering.

Oltre al download, un fattore chiave è la latenza (il tempo di risposta della rete). Chi gioca online o effettua molte videochiamate noterà un flusso più fluido e senza scatti, grazie a tempi di risposta che per Fastweb si attestano spesso sotto i 10-15 millisecondi nelle aree coperte da fibra ottica diretta.

Dove è disponibile la massima velocità

I risultati migliori si ottengono nelle zone coperte dalla tecnologia FTTH (Fiber-to-the-Home), dove il cavo in fibra arriva fin dentro l’appartamento.

Grandi città e aree urbane: La copertura a 1 Gigabit (e in alcuni casi fino a 2.5 o 10 Gigabit) è ormai una realtà consolidata.

La copertura a 1 Gigabit (e in alcuni casi fino a 2.5 o 10 Gigabit) è ormai una realtà consolidata. Piccoli comuni: La velocità massima cala se si è coperti da tecnologia FTTC (fibra fino all’armadio di strada e poi rame), ma Fastweb mantiene comunque un’ottima costanza di rendimento.

La velocità massima cala se si è coperti da tecnologia FTTC (fibra fino all’armadio di strada e poi rame), ma Fastweb mantiene comunque un’ottima costanza di rendimento. Aree bianche: Nelle zone più isolate d’Italia, le prestazioni dipendono dai lavori di cablaggio della rete pubblica Open Fiber, su cui i vari operatori poggiano il servizio.

Cosa resta ancora da chiarire

Sebbene il report di Ookla certifichi Fastweb come l’operatore complessivamente più veloce, ci sono alcuni elementi da tenere a mente prima di scegliere.

I dati di Speedtest fotografano una media nazionale. Questo significa che la situazione può ribaltarsi a livello locale: in un determinato quartiere o comune, TIM o Vodafone potrebbero avere infrastrutture migliori e offrire prestazioni superiori a Fastweb. Inoltre, lo studio non tiene conto della stabilità della linea sul lungo periodo o dell’efficienza del servizio clienti in caso di guasti, due fattori fondamentali per l’esperienza utente complessiva.