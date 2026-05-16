L’ematologo più famoso della TV non ha ancora smesso di colpire, anzi, il suo franchise si sta allargando ben oltre la serie originale del 2006. Tra sequel acclamati, prequel attesissimi e spin-off in sviluppo, fare il conto esatto delle produzioni dedicate a Dexter Morgan può confondere anche i fan più accaniti.

Il conteggio ufficiale: quante serie esistono oggi?

Ad oggi, l’universo televisivo di Dexter conta ufficialmente due serie complete già andate in onda, a cui si aggiungono due nuovi progetti che espandono la timeline del personaggio.

Ecco il quadro completo della saga:

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Dexter (2006-2013): La serie madre che ha dato il via a tutto, composta da 8 stagioni e un totale di 96 episodi.

La serie madre che ha dato il via a tutto, composta da 8 stagioni e un totale di 96 episodi. Dexter: New Blood (2021-2022): Una miniserie evento di 10 episodi nata per dare un finale più soddisfacente alla storia, ambientata dieci anni dopo l’epilogo della serie originale.

Una miniserie evento di 10 episodi nata per dare un finale più soddisfacente alla storia, ambientata dieci anni dopo l’epilogo della serie originale. Dexter: Original Sin (2024): Il prequel ufficiale, incentrato sulle origini del “Passeggero Oscuro” e sui primi passi di un giovane Dexter nella Miami degli anni ’90.

Il prequel ufficiale, incentrato sulle origini del “Passeggero Oscuro” e sui primi passi di un giovane Dexter nella Miami degli anni ’90. Dexter: Resurrection (In sviluppo): Il sequel diretto di New Blood, annunciato ufficialmente per continuare la linea temporale principale.

Dalla serie madre a New Blood: la cronologia principale

La serie originale, basata sui romanzi di Jeff Lindsay, ha ridefinito il concetto di antieroe in TV. Nonostante il successo planetario, il finale dell’ottava stagione nel 2013 lasciò un forte amaro in bocca a pubblico e critica.

Proprio per rimediare a quel controverso epilogo, nel 2021 Showtime ha rilasciato Dexter: New Blood. Spostando l’azione dai canali caldi di Miami alle foreste innevate di Iron Lake, la miniserie ha mostrato Dexter sotto la falsa identità di Jim Lindsay, intento a fare i conti con il ritorno di suo figlio Harrison e con i propri istinti mai assopiti.

Il futuro del franchise: prequel e nuovi sequel

L’universo di Dexter non si ferma qui, ma si sdoppia guardando contemporaneamente al passato e al futuro.

Dexter: Original Sin

Questa serie prequel esplora gli anni giovanili del protagonista. Ambientata nel 1991, mostra un Dexter ventenne (interpretato da Patrick Gibson) che impara a canalizzare le sue pulsioni omicide grazie al celebre “Codice” del padre adottivo Harry (qui interpretato da Christian Slater).

Dexter: Resurrection

Annunciata a sorpresa durante il San Diego Comic-Con, questa nuova serie riprenderà le fila della storia esattamente dove si era interrotta la narrazione di New Blood. La notizia più rilevante per i fan è la conferma del ritorno di Michael C. Hall non solo come voce narrante, ma come attore protagonista, un dettaglio che apre enormi interrogativi sul destino del personaggio.

Dove vedere la saga di Dexter in streaming

In Italia, i diritti di distribuzione della saga hanno subito diversi passaggi nel corso degli anni. Attualmente, le stagioni storiche della serie madre e la miniserie New Blood sono disponibili nel catalogo di Paramount+ (spesso accessibile anche tramite i canali partner di Prime Video o Sky). Anche le nuove produzioni, tra cui Original Sin, sono destinate alla medesima piattaforma a seguito della fusione globale tra Showtime e Paramount.