Cime tempestose è uno dei pilastri della letteratura mondiale, ma quando si parla dei suoi numerosi adattamenti cinematografici sorge spesso un dubbio: che tipo di film è esattamente? Scopriamo le sfumature di questa storia immortale, sospesa tra romanticismo viscerale e atmosfere profondamente oscure.

Non la solita storia d’amore: il lato gotico

A prima vista, molti classificano i film tratti dal capolavoro di Emily Brontë come drammi romantici in costume. In realtà, definirli semplici storie d’amore è riduttivo e, per certi versi, fuorviante.

Le pellicole dedicate a Heathcliff e Catherine appartengono a pieno titolo al genere gotico e al melodramma psicologico. Non aspettatevi il romanticismo idealizzato alla Jane Austen: qui dominano passioni distruttive, ossessioni oltre la tomba, vendette spietate e una natura selvaggia che riflette il tumulto interiore dei protagonisti.

Un dramma psicologico tra i tormenti della brughiera

Il cuore pulsante di ogni versione cinematografica di Cime tempestose (dallo storico film del 1939 con Laurence Olivier a quello del 1992 con Ralph Fiennes, fino alle riletture più moderne) risiede nella complessità dei suoi temi. Gli elementi chiave che definiscono questo genere di film sono:

L’ossessione amorosa: Un legame totalizzante che diventa una gabbia emotiva.

Un legame totalizzante che diventa una gabbia emotiva. La vendetta sociale: Il riscatto violento di Heathcliff contro chi lo ha umiliato.

Il riscatto violento di Heathcliff contro chi lo ha umiliato. L’ambientazione simbolica: La brughiera inglese, nebbiosa e spietata, che agisce come un vero e proprio personaggio.

La brughiera inglese, nebbiosa e spietata, che agisce come un vero e proprio personaggio. Fantasmi e tormento: Elementi soprannaturali o psicologici dove il passato ritorna costantemente a perseguitare i vivi.

Quale versione scegliere per iniziare?

Se volete immergervi in questa atmosfera, le diverse trasposizioni offrono sfumature di genere leggermente differenti:

Cime tempestose (1939): Il classico hollywoodiano. Più focalizzato sul dramma romantico e l’eleganza d’altri tempi. Wuthering Heights (1992): Più fedele al testo originale, accentua il lato oscuro, tragico e letterario. Cime tempestose (2011): Diretto da Andrea Arnold, è un film d’autore crudo, visivo, quasi un dramma feticista e naturalistico che azzera il melodramma classico.

Che sia in costume o in una chiave più moderna, l’essenza non cambia: è un viaggio cinematografico intenso, cupo e psicologicamente logorante. Un cult imperdibile per chi cerca storie d’amore capaci di sfidare le leggi della ragione.