Millie Bobby Brown è senza dubbio uno dei volti simbolo della generazione streaming, capace di legare il suo nome a franchise di portata globale. Ma se la sua carriera sembra lunghissima, quanti show televisivi la vedono effettivamente nel cast?

Il fenomeno Stranger Things e l’effetto Netflix

Quando si pensa all’attrice britannica, il pensiero corre immediatamente a Undici (Eleven) e alla cittadina di Hawkins. Il ruolo in Stranger Things (2016 – oggi) ha ridefinito la sua carriera, trasformandola in una star planetaria a soli dodici anni e blindando il suo rapporto con Netflix.

Tuttavia, prima di dominare gli algoritmi della piattaforma, la sua gavetta televisiva è passata attraverso network tradizionali e titoli meno noti che molti fan tendono a dimenticare.

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La filmografia TV: i titoli principali

Escludendo i lungometraggi di successo come la saga di Enola Holmes o il fantasy Damsel, Millie Bobby Brown ha all’attivo 2 ruoli principali in serie televisive e una manciata di apparizioni speciali.

Ecco la mappa completa delle sue interpretazioni sul piccolo schermo:

Intruders (2014): Il suo primo vero ruolo da protagonista. Nella serie thriller di BBC America interpreta Madison O’Donnell, una ragazzina il cui corpo viene parzialmente posseduto dall’anima di un assassino. Una performance cupa che aveva già convinto la critica.

Il suo primo vero ruolo da protagonista. Nella serie thriller di BBC America interpreta Madison O’Donnell, una ragazzina il cui corpo viene parzialmente posseduto dall’anima di un assassino. Una performance cupa che aveva già convinto la critica. Stranger Things (2016 – in corso): La serie cult dei fratelli Duffer che l’ha consacrata e che si avvia alla sua quinta e ultima stagione.

Le apparizioni come guest star

Prima del 2016, l’attrice ha collezionato piccoli ruoli in singoli episodi di serie iconiche:

Once Upon a Time in Wonderland (2013) – Interpreta Alice da bambina in due episodi. NCIS – Unità anticrimine (2014) – Episodio 12×06, nel ruolo della giovanissima Rachel Barnes. Modern Family (2015) – Un cameo rapidissimo nell’episodio 6×17, dove interpreta Lizzie. Grey’s Anatomy (2015) – Episodio 11×15, dà la voce e il volto a Ruby, una bambina che salva la madre seguendo le istruzioni telefoniche di Owen Hunt.

Cosa riserva il futuro sul piccolo schermo?

Al momento, l’agenda televisiva dell’attrice è focalizzata sulla chiusura dell’universo che l’ha resa celebre. La produzione della quinta stagione di Stranger Things rappresenta l’impegno principale per l’attrice, decisa a dare una conclusione memorabile al personaggio di Undici.

Parallelamente, la Brown si sta concentrando sulla sua casa di produzione, la PCMA Productions, muovendosi sempre più verso il cinema d’intrattenimento e i grandi blockbuster d’azione, consolidando il suo status di regina dello streaming ma riducendo, per ora, la presenza in prodotti seriali a lungo termine.