Ti sei mai chiesto quante vite servirebbero per guardare ogni singola serie TV mai prodotta? Tra colossi dello streaming e canali tradizionali, la risposta si nasconde dietro a cifre davvero impressionanti.

Il calcolo impossibile: quante sono davvero?

Trovare un numero preciso al millesimo è un’impresa titanica, poiché l’industria globale sforna nuovi contenuti ogni giorno. Tuttavia, le stime dei più grandi database cinematografici mondiali, come IMDb, tracciano un quadro sorprendente: parliamo di oltre 250.000 titoli registrati come show televisivi e serie TV nella storia dell’intrattenimento.

Se invece stringiamo il cerchio solo sulle serie “moderne”, ovvero quelle nate nell’era della Peak TV (dal 2000 in poi) e distribuite sulle principali piattaforme, il contatore supera tranquillamente i 15.000 titoli attivi o conclusi. Una mole di storie che ha radicalmente cambiato il nostro modo di consumare la cultura pop.

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L’esplosione della Peak TV e l’effetto streaming

Il fenomeno che stiamo vivendo ha un nome preciso: Peak TV. Questo termine, coniato dagli esperti del settore, descrive l’era della massima saturazione e produzione di contenuti televisivi.

Se nei primi anni Duemila le reti americane producevano circa 180 serie sceneggiate (scripted) all’anno, l’arrivo di Netflix, Prime Video, Disney+ e Apple TV+ ha fatto saltare ogni schema. Negli ultimi anni si è toccato il picco storico con oltre 500-600 serie originali all’anno prodotte solo negli Stati Uniti, senza contare le produzioni internazionali che ormai dominano le classifiche globali (si pensi al successo planetario delle serie coreane o spagnole).

La top 5 delle piattaforme per volume di serie originali

Netflix: Il leader indiscusso per quantità, con migliaia di produzioni originali globali.

Il leader indiscusso per quantità, con migliaia di produzioni originali globali. Prime Video: Focalizzato su grandi investimenti e franchise globali.

Focalizzato su grandi investimenti e franchise globali. Disney+: Casa madre dei mondi Marvel, Star Wars e dei contenuti Star.

Casa madre dei mondi Marvel, Star Wars e dei contenuti Star. Apple TV+: Una strategia mirata alla qualità cinematografica più che alla quantità.

Una strategia mirata alla qualità cinematografica più che alla quantità. Max (HBO): Il punto di riferimento storico per le serie cult “prestige”.

Quanto tempo servirebbe per guardare tutto?

Proviamo a fare un rapido calcolo matematico per capire l’assurdità di questi numeri. Ipotizzando una media prudente di 3 stagioni per serie, con 10 episodi da un’ora ciascuno, guardare le sole 15.000 serie dell’era moderna richiederebbe circa 450.000 ore di visione ininterrotta.

Significa passare più di 50 anni consecutivi davanti allo schermo, 24 ore su 24, senza mai dormire, mangiare o fare pause.

Cosa ci aspetta: la fine dell’abbondanza?

Dopo anni di crescita incontrollata, lo scenario sta subendo un ulteriore mutamento. Le piattaforme di streaming stanno progressivamente abbandonando la politica della “quantità a tutti i costi” per concentrarsi su budget più mirati, rinnovi ragionati e una drastica riduzione delle cancellazioni premature che tanto fanno soffrire i fan. Il mercato si sta stabilizzando, ma il catalogo globale a nostra disposizione resta comunque infinito. La prossima volta che passerai mezz’ora a fare scrolling sul catalogo senza sapere cosa scegliere, ricorda che hai l’imbarazzo della scelta tra centinaia di migliaia di mondi diversi.