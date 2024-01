Le ultime statistiche sull’utilizzo di internet nel mondo

L’uso di Internet nel mondo ha raggiunto livelli impressionanti, riflettendo un cambiamento significativo nei modelli di comportamento e nell’accesso alle informazioni globali. Nel 2023, si stima che circa 5,3 miliardi di persone, ovvero il 66% della popolazione mondiale, utilizzassero Internet. Questo rappresenta un tasso di crescita del 6,1% rispetto al 2021, che era già aumentato del 5,1% tra il 2020 e il 2021, ma è inferiore all’11% del 2019-2020, osservato all’inizio della pandemia di COVID-19.

In termini di penetrazione regionale, l’Europa, i paesi della CSI (Comunità degli Stati Indipendenti) e le Americhe si avvicinano all’uso universale di Internet, con una penetrazione che varia tra l’80% e il 90%. Circa i due terzi della popolazione degli Stati arabi e dei paesi dell’Asia-Pacifico utilizzano Internet, in linea con la media globale, mentre l’Africa ha una media di solo il 40%. La connettività universale rimane un obiettivo lontano nei paesi meno sviluppati (LDCs) e nei paesi in via di sviluppo senza sbocco al mare (LLDCs), dove solo il 36% della popolazione è attualmente online.

La distribuzione geografica degli utenti di Internet mostra che l’Asia possiede la base di utenti Internet più grande, con oltre 2,7 miliardi di utenti. La Cina, in particolare, spicca con un impressionante miliardo di utenti di Internet, sottolineando la sua influenza nel mondo digitale. Anche l’Asia meridionale segue da vicino, con oltre 1 miliardo di utenti Internet, mostrando la notevole presenza online in questa regione. Gli Stati Uniti vantano una popolazione online sostanziale, con 3 milioni di utenti Internet che contribuiscono all’impronta digitale del paese.

In termini di abitudini di utilizzo di Internet, circa il 59% degli utenti utilizza principalmente Internet per la navigazione e la ricerca di informazioni. Più della metà degli utenti di Internet (4%) utilizza piattaforme online per mantenere relazioni significative e colmare le distanze geografiche. Circa il 2% degli utenti di Internet si affida a piattaforme online per tenersi aggiornati con le ultime notizie ed eventi. Una parte significativa degli utenti di Internet (6%) si dedica alla visione di video, programmi TV e film online. Nel 2022, l’utente medio di Internet in Sud Africa ha trascorso un minimo di 9 ore e 27 minuti al giorno online, immergendosi in varie attività online.

L’adozione mobile globale continua a crescere, contribuendo ad aumentare l’adozione e l’attività digitale. Più di due terzi della popolazione mondiale ora utilizza un telefono cellulare, con il numero di “utenti mobili unici” che ha raggiunto i 5,60 miliardi nell’ottobre 2023. Le connessioni cellulari associate agli smartphone continuano ad aumentare e gli ultimi dati indicano che gli smartphone rappresentano ora circa l’84% dei telefoni cellulari in uso in tutto il mondo oggi.

Questi dati sono tratti da fonti affidabili come ITU, Demand Sage, How Sociable, Data Reportal e altre fonti autorevoli nel campo delle statistiche di Internet​​​​​​​​.

FONTE