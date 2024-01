La diffusione dell’utilizzo di internet nel mondo

La crescita di internet è stata esponenziale, specialmente durante il primo anno della pandemia, con un aumento globale degli utenti superiore al 10%, e ancora più elevato nei paesi in via di sviluppo. Tuttavia, rimangono significativi divari digitali da colmare, in particolare nei paesi meno sviluppati e tra le donne.

Divari Digitali e Crescita di Internet

La crescita di internet è stata impressionante: dal 2017, quando circa il 50% della popolazione mondiale (3,77 miliardi di persone) navigava in rete, si è passati a oltre 5,16 miliardi di utenti nel 2023, corrispondenti al 64,4% della popolazione mondiale. Questo aumento è ancora più notevole nei paesi meno sviluppati, dove l’incremento medio ha superato il 20%​​.

Nonostante questa espansione, esistono forti disparità. Ad esempio, nei paesi meno sviluppati quasi tre quarti delle persone non hanno mai avuto accesso a Internet. Questa “fossa di connettività” è particolarmente marcata tra le donne: quattro su cinque sono ancora offline in questi paesi​​.

L’Impatto della Pandemia e i Cambiamenti nel Comportamento Digitale

La pandemia di COVID-19 ha portato a significativi cambiamenti nel comportamento digitale. Lo shopping online, ad esempio, ha visto un incremento sostanziale, con un aumento delle persone disposte ad utilizzare l’e-commerce, specialmente per prodotti come generi alimentari. Questo cambiamento di abitudini è probabilmente destinato a persistere anche dopo la pandemia​​.

Anche l’intrattenimento digitale ha visto una crescita, con servizi di streaming come Netflix e Disney+ che rappresentano ora oltre il 45% del tempo trascorso dagli utenti Internet guardando la televisione​​.

Connettività e Tecnologie di Accesso a Internet

La modalità di accesso a Internet è variata notevolmente negli ultimi anni. Nel 2023, il 69% di chi possiede uno smartphone accede a internet mobile tramite 4G, mentre un 17% accede tramite 5G, specialmente in Nord America e Asia​​. Questi dati sottolineano l’importanza crescente degli smartphone come mezzo primario di accesso a Internet.

Sfide Future e Opportunità

Guardando al futuro, la continua crescita di Internet offre opportunità immense, ma presenta anche sfide significative. L’espansione delle infrastrutture digitali nei paesi in via di sviluppo è cruciale per garantire un accesso equo a Internet e sfruttare il suo potenziale per il progresso socio-economico. È essenziale affrontare i divari esistenti, soprattutto in termini di genere e accesso nelle aree rurali, per garantire che tutti possano beneficiare delle opportunità offerte dal mondo digitale.

In conclusione, mentre l’uso di Internet continua a crescere globalmente, è fondamentale concentrarsi su politiche e iniziative che promuovano l’accesso equo e inclusivo, sostenendo in particolare quelle comunità che rimangono ancora escluse dal mondo digitale.