Il sesto episodio di Euphoria, intitolato “Stand Still and See”, segna una svolta drammatica per i protagonisti della serie. Rue si ritrova in un pericolo ancora maggiore, mentre Cassie prende una decisione radicale per la sua carriera.
L’episodio si apre con un flashback sulle origini di Alamo e sul rapporto complesso con sua madre. Questo focus iniziale spiega il carattere indurito del personaggio nel presente e la sua diffidenza verso il prossimo.
Il piano rischioso di Rue e l’alleanza con la DEA
Nel presente, Rue riesce a evitare la furia di Alamo proponendogli un piano per recuperare la merce dalla cassaforte di Laurie. Grazie all’aiuto di Faye, che invia una foto della chiave, gli uomini di Alamo riescono a stamparne una copia in 3D.
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Tuttavia, Rue decide di fare il doppio gioco avvisando i federali dell’imminente incontro tra i criminali. Durante il summit si parla di utilizzare la Gold Rush Medical Services di Alamo per trasportare 80 chili di fentanyl, e la DEA ascolta ogni dettaglio tramite il telefono di Rue.
Scontri personali e la scelta drastica di Cassie
La tensione sale anche sul piano personale, in particolare durante un duro confronto tra Rue e Jules nell’appartamento di quest’ultima. Jules definisce il loro ultimo incontro un errore e, dopo un pesante scambio di battute, schiaffeggia Rue prima di cacciarla di casa.
Nel frattempo, la carriera televisiva di Cassie subisce un’accelerazione improvvisa sul set di una soap opera in prima serata. La showrunner Patty Lance le offre un ruolo da protagonista, ma a una condizione precisa: Cassie deve eliminare definitivamente il suo account OnlyFans.
Un finale enigmatico tra minacce e misticismo
Le complicazioni per Cassie non finiscono qui, poiché riceve un pacco inquietante contenente l’anulare di Nate e un messaggio minatorio. Intanto Nate, in preda alla rabbia all’interno del suo cantiere edile, viene aggredito fisicamente da un uomo.
La puntata si chiude con Rue che, dopo una telefonata emotiva e colma di pentimento alla madre, si mette alla guida nella notte. Distratta dal lettore CD, evita per un soffio un camion e finisce fuori strada, assistendo poi all’incendio spontaneo di un albero in un momento di forte carica mistica.
Ora resta da capire se il piano di Rue con la DEA funzionerà e quali saranno le conseguenze del pacco ricevuto da Cassie.