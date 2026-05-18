Avere una connessione internet ultraveloce non serve a nulla se il router di casa non riesce a gestirla. La scelta tra la tecnologia Wi-Fi 5 e il più moderno Wi-Fi 6 si traduce esattamente in questo: una rete domestica stabile oppure continui rallentamenti mentre guardi una serie TV.

La vera differenza non è solo la velocità

Quando si confrontano Wi-Fi 5 (standard 802.11ac) e Wi-Fi 6 (802.11ax), il primo errore è guardare solo i numeri teorici sulla carta. È vero che il Wi-Fi 6 è potenzialmente più veloce, ma il salto di qualità concreto riguarda la gestione del traffico.

Immagina il Wi-Fi 5 come un camion delle consegne che può trasportare merci verso un solo dispositivo alla volta, muovendosi molto rapidamente tra smartphone, PC e smart TV. Il Wi-Fi 6 introduce una tecnologia chiamata OFDMA: il camion ora ha diversi scompartimenti e può consegnare i dati a più dispositivi contemporaneamente, nello stesso viaggio.

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Cosa cambia concretamente per l’utente

L’impatto sul quotidiano è evidente soprattutto se in casa ci sono molte tecnologie connesse nello stesso momento.

Zero interruzioni: Se una persona sta scaricando un gioco pesante su PlayStation e un’altra guarda un film in streaming 4K, il Wi-Fi 6 distribuisce la banda senza creare colli di bottiglia.

Se una persona sta scaricando un gioco pesante su PlayStation e un’altra guarda un film in streaming 4K, il Wi-Fi 6 distribuisce la banda senza creare colli di bottiglia. Batteria salvata: Lo standard più recente integra la funzione Target Wake Time. In parole povere, dice ai dispositivi smart (come smartphone o sensori domotici) quando “andare a dormire” e quando svegliarsi per ricevere i dati, riducendo i consumi energetici.

Lo standard più recente integra la funzione Target Wake Time. In parole povere, dice ai dispositivi smart (come smartphone o sensori domotici) quando “andare a dormire” e quando svegliarsi per ricevere i dati, riducendo i consumi energetici. Meno interferenze: Se vivi in un condominio pieno di reti dei vicini, il Wi-Fi 6 riesce a “colorare” i propri dati (BSS Coloring) per ignorare i segnali estranei, riducendo i cali di performance.

Come sfruttare la nuova tecnologia

Per passare al Wi-Fi 6 non basta avere uno smartphone di ultima generazione. La tecnologia funziona a patto che entrambi i nodi della catena siano compatibili.

Significa che è necessario un router Wi-Fi 6 (spesso fornito dai principali operatori telefonici con le nuove offerte in fibra ottica o acquistabile nei negozi di elettronica) e un dispositivo ricevente che supporti lo standard. Se colleghi un vecchio portatile del 2017 a un router Wi-Fi 6, questo navigherà comunque usando i parametri del Wi-Fi 5. La buona notizia è che i sistemi sono retrocompatibili: i vecchi prodotti funzionano sui nuovi router e viceversa.

Cosa resta da valutare prima dell’acquisto

Mentre il Wi-Fi 6 è ormai uno standard maturo e accessibile, sul mercato sono già presenti il Wi-Fi 6E e il Wi-Fi 7. Per l’utente medio, tuttavia, il Wi-Fi 6 rappresenta oggi il miglior rapporto qualità-prezzo per aggiornare la rete di casa senza spendere cifre esorbitanti, considerando che i prezzi dei router compatibili sono scesi drasticamente rispetto al passato.

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