Una cena a lume di candela, la solita capacità persuasiva da maestro della TV e una sceneggiatura preparata in gran segreto per anni. È bastato questo a Ryan Murphy per fare quello che fino a pochi mesi fa sembrava impossibile: convincere Jessica Lange a rivestire i panni dei suoi mostri sacri.

Chi pensava che le foto trapelate dal set a New York presagissero soltanto un sequel di Coven si sbagliava di grosso. Non ci limiteremo a tornare tra le streghe di New Orleans. La tredicesima stagione dell’antologia horror più famosa del piccolo schermo sta per unire i puntini di oltre un decennio di incubi televisivi, con una maxi-operazione nostalgica e spettacolare che lo stesso creatore non ha esitato a definire “stile Avengers”.

Tutti gli eroi (e i mostri) nello stesso universo

Le parole di Ryan Murphy ai microfoni di Entertainment Tonight hanno chiarito la portata del progetto. L’idea alla base di American Horror Story: 13 non è una semplice passerella di cammei o una strizzatina d’occhio ai fan della prima ora. Si tratta di un’unica, gigantesca collisione narrativa.

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Gli attori storici del franchise non torneranno per interpretare un solo personaggio, ma riprenderanno le fila di molteplici figure che hanno segnato la storia della serie:

Jessica Lange tornerà a vestire i panni di tutti e quattro i suoi ruoli iconici (Murder House, Asylum, Coven e Freak Show). Un ritorno clamoroso per un’attrice che, eccezione fatta per un breve cammeo in Apocalypse nel 2018, aveva salutato il franchise da oltre un decennio dichiarando a più riprese di aver chiuso con quel capitolo della sua carriera.

tornerà a vestire i panni di tutti e quattro i suoi ruoli iconici (Murder House, Asylum, Coven e Freak Show). Un ritorno clamoroso per un’attrice che, eccezione fatta per un breve cammeo in Apocalypse nel 2018, aveva salutato il franchise da oltre un decennio dichiarando a più riprese di aver chiuso con quel capitolo della sua carriera. Sarah Paulson farà i salti mortali interpretando tra i sei e i sette personaggi differenti nella medesima stagione.

farà i salti mortali interpretando tra i sei e i sette personaggi differenti nella medesima stagione. Evan Peters calcherà la scena dividendosi tra ben cinque ruoli ben noti agli appassionati.

calcherà la scena dividendosi tra ben cinque ruoli ben noti agli appassionati. Insieme a loro torneranno volti amatissimi come Emma Roberts, Angela Bassett, Kathy Bates, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman, Alex Consani e Paul Anthony Kelly.

L’unica grande assente confermata è Ariana Grande. L’artista avrebbe dovuto fare il suo esordio nella serie proprio quest’anno, ma ha dovuto rinunciare a causa di sovrapposizioni d’agenda impreviste con il suo Eternal Sunshine tour.

Perché è un evento che segna la storia del franchise

I numeri di questo franchise parlano chiaro: oltre 700 milioni di ore di visualizzazioni accumulate a livello globale su piattaforme streaming. Dalla casa degli orrori di Los Angeles al manicomio di Briarcliff, dal circo degli orrori al palazzo stregato dell’Hotel Cortez fino al collasso atomico di Apocalypse, American Horror Story ha letteralmente riscritto i canoni dell’horror antologico moderno.

Tuttavia, dopo 12 stagioni con alti e bassi fisiologici, serviva una scossa. Murphy ha dichiarato di aver lavorato alla stesura di questo capitolo per anni, decidendo di condensare il tutto in esattamente 13 episodi per celebrare degnamente il traguardo numerico.

Lo scoglio più grande era riportare sul set la “regina madre” Jessica Lange. Evan Peters ha raccontato con ironia di essere rimasto letteralmente folgorato quando ha saputo che la collega aveva detto di sì: “Ryan sa come gestire quelle cene di lavoro. Ti conquista in un secondo. Ero sotto shock, ma davvero felicissimo”.

Tra teorie dei fan e dettagli ufficiali: cosa dobbiamo aspettarci?

Come funziona la convivenza di così tanti personaggi interpretati dagli stessi attori nella medesima timeline? Qui bisogna scindere la logline ufficiale dalle ipotesi narrative.

La sinossi ufficiale rilasciata da FX cita: “Riunendo un cast stellare, molti dei quali riprendono i ruoli più amati dai fan, American Horror Story: 13 continua a costruire sull’eredità decennale dell’antologia. Quali orrori iconici torneranno a infestare le sacre stanze della stagione 13 e quali nuovi terrori attendono? Accendete le candele, disegnate i pentacoli e preparatevi a una sorpresa suprema.”

Le ipotesi sulla trama (Senza spoiler confermati)

Se la sinossi resta sul vago, la metafora degli “Avengers” usata da Murphy lascia intravedere la direzione precisa. Non siamo di fronte a brevi storie staccate.

Le varie entità storiche — le streghe della Congrega, i sopravvissuti di Asylum, i fantasmi di Murder House — dovranno unire le forze per contrastare una minaccia di proporzioni bibliche, quello che Murphy ha definito “il male supremo”. La struttura potrebbe ricollegarsi a quanto visto parzialmente in Apocalypse, ma su una scala immensamente più grande, sfruttando i viaggi nel tempo, portali dimensionali o il piano spirituale per giustificare la presenza contemporanea dei vari alter-ego.

Quando e dove vederla in streaming

L’appuntamento per il debutto sul piccolo schermo è fissato per giovedì 24 settembre negli Stati Uniti su FX, con disponibilità il giorno successivo su Hulu.

Per quanto riguarda l’Italia e il mercato internazionale, la stagione sarà distribuita direttamente in streaming su Disney+ nella sezione Star. Non resta che preparare i pentacoli: il gran finale dell’universo horror di Ryan Murphy sta per cominciare.