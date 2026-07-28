In breve: Per lasciare i propri account e file digitali agli eredi in modo sicuro, occorre utilizzare le funzioni ufficiali dei grandi servizi (come Erede digitale di Apple e Gestione account inattivo di Google), affiancate da un password manager con accesso di emergenza o una cassaforte fisica per credenziali e codici di ripristino.

Il problema dell’eredità digitale

Cosa succede alle foto, ai documenti, agli abbonamenti o ai canali social quando una persona viene a mancare o non è più in grado di gestirli? Senza una pianificazione concreta, la risposta è quasi sempre la stessa: blocchi burocratici, foto bloccate nel cloud e abbonamenti che continuano a rinnovarsi.

Le piattaforme online sono progettate con rigorosi sistemi di protezione dei dati personali. Se da un lato questo approccio protegge la privacy da accessi non autorizzati, dall’altro rende quasi impossibile per familiari ed eredi recuperare ricordi preziosi o chiudere profili senza procedure legali lunghe e complesse.

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Preparare un archivio digitale per gli eredi non richiede competenze tecniche avanzate: si tratta di un’operazione di riorganizzazione digitale da eseguire con i giusti strumenti tecnici e legali.

Cosa controllare prima di iniziare

Prima di configurare gli accessi di emergenza, è fondamentale mappare la propria impronta digitale. La gestione dell’eredità digitale si divide in tre macro-aree:

Account e Cloud principali: Google, Apple ID, Microsoft, iCloud, Drive. Social Media e Piattaforme: WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. Servizi finanziari e Gestori di credenziali: Conti online, wallet di criptovalute, password manager (es. 1Password, Bitwarden).

Soluzioni pratiche e passaggi da seguire

1. Attivare le funzioni native dei grandi account

I principali fornitori di servizi offrono strumenti integrati per decidere in anticipo a chi affidare i propri dati.

Apple (Erede digitale / Legacy Contact): Consente di generare un codice di accesso speciale. L’erede designsato potrà richiedere l’accesso ai dati (foto, messaggi, note, backup) fornendo il codice e il certificato di morte.

Consente di generare un codice di accesso speciale. L’erede designsato potrà richiedere l’accesso ai dati (foto, messaggi, note, backup) fornendo il codice e il certificato di morte. Google (Gestione account inattivo): Permette di impostare un periodo di inattività (es. 3 o 6 mesi). Scaduto questo termine, Google invierà una notifica ai contatti fidati selezionati, fornendo loro un link per scaricare specifici dati (Google Foto, Drive, Gmail).

Permette di impostare un periodo di inattività (es. 3 o 6 mesi). Scaduto questo termine, Google invierà una notifica ai contatti fidati selezionati, fornendo loro un link per scaricare specifici dati (Google Foto, Drive, Gmail). Meta (Contatto erede su Facebook): Su Facebook è possibile scegliere se trasformare il profilo in commemorativo o eliminarlo definitivamente. L’erede potrà gestire i post commemorativi e la foto del profilo, ma non leggere i messaggi privati.

2. Sfruttare la funzione “Accesso di emergenza” dei Password Manager

L’uso di un gestore di password rappresenta il perno centralizzato della sicurezza digitale quotidiana e futura.

Strumenti come Bitwarden o 1Password dispongono di una funzione denominata Emergency Access (Accesso di emergenza).

o dispongono di una funzione denominata Emergency Access (Accesso di emergenza). È possibile designare un contatto fiduciario che potrà richiedere l’accesso alla cassaforte delle password.

Se il proprietario dell’account non rifiuta la richiesta entro un determinato periodo di tempo (es. 7 giorni), l’accesso viene concesso automaticamente all’erede.

3. Creare una “Vault” o Scheda Fisica di Emergenza

Per tutti i servizi che non offrono funzioni native o per l’accesso ai dispositivi fisici (PIN dello smartphone, master password, codici di ripristino 2FA):

Redigere un documento cartaceo contenente le indicazioni di base, escludendo la scrittura in chiaro di tutte le password operative.

Custodire il documento in una cassaforte domestica o in una cassetta di sicurezza bancaria.

In alternative formalizzate, consegnare la busta sigillata a un notaio affinché sia allegata alle disposizioni testamentarie.

Panoramica degli strumenti di gestione eredità

Piattaforma Strumento Ufficiale Dati Accessibili Azione dell’Erede Apple Erede Digitale (Legacy Contact) Foto, Note, Mail, Backup Cloud Inserimento codice univoco + Certificato Google Gestione Account Inattivo Selezione personalizzata (Drive, Foto, ecc.) Download tramite link dedicato via email Meta (Facebook) Contatto Erede Profilo Commemorativo, Foto, Post Gestione post e richieste di rimozione Password Manager Emergency Access Tutte le password e note salvate Richiesta con approvazione a tempo

Errori da evitare

Lasciare un foglio con le password accanto al PC: Oltre a costituire un grave rischio di sicurezza quotidiano, le password cambiano spesso e il foglio diventerà rapidamente obsoleto.

Oltre a costituire un grave rischio di sicurezza quotidiano, le password cambiano spesso e il foglio diventerà rapidamente obsoleto. Affidarsi solo alla condivisione verbale dei PIN: Un codice a 6 cifre comunicato a voce viene dimenticato o trascritto in modo errato nel tempo.

Un codice a 6 cifre comunicato a voce viene dimenticato o trascritto in modo errato nel tempo. Violare i Termini di Servizio: Utilizzare le credenziali di una persona scomparsa per accedere direttamente ai suoi account aziendali o personali può violare i Termini di Servizio della piattaforma e provocare il blocco immediato del profilo per attività sospetta.

Utilizzare le credenziali di una persona scomparsa per accedere direttamente ai suoi account aziendali o personali può violare i Termini di Servizio della piattaforma e provocare il blocco immediato del profilo per attività sospetta. Dimenticare l’Autenticazione a Due Fattori (2FA): Avere la password di un account non basta se il codice SMS arriva su uno smartphone con schermo bloccato da un PIN sconosciuto. La protezione del dispositivo fisico è il primo passo.

Domande Frequenti (FAQ)

Gli eredi possono leggere i messaggi privati di WhatsApp o la posta elettronica?

Dipende dalle impostazioni preventive. Apple e Google non mostrano automaticamente la messaggistica privata a meno che non sia stata espressamente inclusa nei backup condivisi tramite le funzioni di eredità o tramite un gestore di password.

Cosa succede agli abbonamenti attivi (Netflix, Spotify, Cloud)?

Gli abbonamenti continuano a essere addebitati finché la carta di credito o il conto corrente d’appoggio rimangono attivi. Inserire le informazioni relative ai servizi a pagamento nella guida per gli eredi permette la tempestiva disdetta.

Ha valore legale lasciare le password nel testamento?

Inserire credenziali d’accesso dinamiche all’interno di un testamento pubblico non è consigliabile, poiché il documento diventa di dominio pubblico dopo la lettura. È preferibile indicare nel testamento la posizione o la modalità d’accesso alla cassaforte digitale o fisica.