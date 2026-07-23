Se hai il sospetto che qualcuno stia curiosando nel tuo profilo Netflix, nel tuo account Google o sul tuo social preferito, la sensazione non è mai piacevole. Un’email di benvenuto da un dispositivo mai visto, la playlist Spotify che cambia da sola o una sessione disconnessa all’improvviso sono tutti campanelli d’allarme da non ignorare.

Il problema: perché i nostri account vengono violati?

Oggi non serve essere un bersaglio di alto profilo per subire una violazione. La maggior parte degli accessi non autorizzati avviene attraverso tre canali principali:

Data breach di terze parti: Se usi la stessa combinazione di email e password su più siti e uno di questi subisce un furto dati, i pirati informatici tenteranno di usare quelle stesse credenziali ovunque.

Se usi la stessa combinazione di email e password su più siti e uno di questi subisce un furto dati, i pirati informatici tenteranno di usare quelle stesse credenziali ovunque. Phishing: Email o SMS camuffati da comunicazioni ufficiali (dalla tua banca, da un corriere o da una piattaforma streaming) che ti spingono a inserire le tue credenziali su un sito trappola.

Email o SMS camuffati da comunicazioni ufficiali (dalla tua banca, da un corriere o da una piattaforma streaming) che ti spingono a inserire le tue credenziali su un sito trappola. Sessioni lasciate aperte: Un accesso effettuato da un PC del lavoro, da un hotel o dal telefono di un amico e mai disconnesso.

La buona notizia è che le piattaforme moderne mantengono un registro dettagliato di ogni attività. Capire cosa sta succedendo è solo questione di sapere dove guardare.

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Cosa controllare: i 5 segnali spia di un accesso non autorizzato

Prima di farsi prendere dal panico, conviene fare una rapida verifica sui segnali più comuni che indicano la presenza di un “ospite” indesiderato.

1. La lista dei dispositivi connessi

Tutti i principali servizi (Google, Meta, Apple, Spotify, Netflix) offrono una sezione dedicata alla sicurezza dove mostrano i dispositivi attualmente collegati. Se vedi un accesso da un sistema operativo che non usi (es. Android se hai solo dispositivi Apple) o da una città in cui non sei mai stato, c’è un problema.

2. Email di notifica e messaggi di ripristino

Se ricevi un’email che ti avvisa di un nuovo accesso effettuato da un browser sconosciuto, o se ti arriva un SMS con un codice OTP che non hai richiesto, qualcuno sta cercando di entrare (o ci è già riuscito).

3. Modifiche alle impostazioni del profilo

Chi riesce a entrare in un account spesso cerca di blindarlo per impedire al legittimo proprietario di rientrarci. Controlla se sono stati cambiati:

L’indirizzo email di recupero.

Il numero di telefono associato.

Le app e i servizi terzi autorizzati.

4. Attività “fantasma”

Cronologia di visione su Netflix diversa dal solito, messaggi inviati sui social che non hai mai scritto, email archiviate o lette senza il tuo intervento: sono tutti indizi evidenti di un utilizzo condiviso a tua insaputa.

5. Disconnessioni improvvise

Se mentre stai usando un’app vieni buttato fuori e la tua password non funziona più, è molto probabile che qualcuno abbia appena effettuato l’accesso e modificato le credenziali.

Soluzioni e passaggi pratici per riprendere il controllo

Se riscontri uno o più dei segnali sopra elencati, devi agire in modo metodico. Ecco i passaggi in ordine di priorità:

Passaggio 1: Disconnetti tutti i dispositivi

Accedi alle impostazioni di sicurezza del servizio coinvolto e cerca la voce “Disconnetti da tutti i dispositivi” o “Chiudi tutte le altre sessioni”. Questa funzione forza la disconnessione di chiunque sia collegato in quel momento, costringendolo a reinserire le credenziali.

Passaggio 2: Cambia la password

Scegli una nuova password forte, unica e complessa (almeno 12-14 caratteri, con combinazione di lettere maiuscole, minuscole, numeri e simboli). Non riutilizzare mai password usate su altri siti. L’ideale è affidarsi a un gestore di password affidabile per generare e conservare le credenziali.

Passaggio 3: Attiva l’autenticazione a due fattori (2FA)

Se non l’hai ancora fatta, questa è la barriera protettiva più importante. Scegli se possibile l’uso di un’app authenticator (come Google Authenticator o 1Password) anziché gli SMS, che risultano meno sicuri contro attacchi di tipo SIM swapping. Puoi approfondire come attivare l’autenticazione a due fattori nelle nostre guide dedicate.

Passaggio 4: Ripulisci gli accessi di terze parti

Controlla la sezione “App con accesso al tuo account” (particolarmente importante per Google, Facebook e X). Rimuovi qualsiasi applicazione che non riconosci o che non utilizzi più da tempo.

Tabella di confronto: Falso allarme o Attacco reale?

Non tutte le notifiche di accesso significano che sei stato hackerato. Spesso le reti mobili o le connessioni VPN falsificano la posizione geografica. Usa questo prospetto per valutare la situazione:

Scenario / Segnale Probabile Causa Livello di Rischio Azione Consigliata Notifica di accesso da una città vicina ma con il tuo dispositivo La tua rete dati o VPN usa un nodo IP differente Basso (Falso allarme) Nessuna, o verifica l’IP del dispositivo Dispositivo sconosciuto presente nella lista sessioni Accesso non autorizzato o vecchio dispositivo venduto/regalato Alto Disconnetti il dispositivo e cambia password Ricezione di un codice OTP via SMS mai richiesto Un malintenzionato sta provando ad accedere con la tua password Medio-Alto Cambia subito la password (la tua 2FA sta funzionando) Mail di modifica password mai richiesta da te Attacco in corso o tentativo di phishing Alto Non cliccare link nella mail; accedi direttamente al sito ufficiale e cambia dati

Errori comuni da evitare assolutamente

Usare i link contenuti nelle email sospette: Se ricevi un avviso di sicurezza, non cliccare sui bottoni presenti nell’email. Apri manualmente il browser, vai sul sito ufficiale del servizio ed effettua il login da lì. I tentativi di phishing imitano alla perfezione le email di supporto.

Se ricevi un avviso di sicurezza, non cliccare sui bottoni presenti nell’email. Apri manualmente il browser, vai sul sito ufficiale del servizio ed effettua il login da lì. I tentativi di phishing imitano alla perfezione le email di supporto. Ignorare la propria posta elettronica principale: L’account email è il centro di controllo di tutta la tua identità digitale. Se un hacker entra nella tua posta elettronica, potrà resettare le password di tutti gli altri tuoi servizi. Se temi che la tua email sia stata compromessa, la priorità assoluta è mettere in sicurezza quell’account.

L’account email è il centro di controllo di tutta la tua identità digitale. Se un hacker entra nella tua posta elettronica, potrà resettare le password di tutti gli altri tuoi servizi. Se temi che la tua email sia stata compromessa, la priorità assoluta è mettere in sicurezza quell’account. Mantenere la stessa password per pigrizia: Cambiare password solo sull’account colpitore non basta se utilizzi la stessa parola chiave anche per i social, il lavoro o lo shopping online.

Domande Frequenti (FAQ)

Come faccio a sapere se la mia password è stata diffusa online?

Puoi utilizzare servizi gratuiti e sicuri come Have I Been Pwned oppure sfruttare i controlli integrati nei principali browser (Google Chrome, Apple Safari) o nei gestori di password, che ti avvisano se una tua credenziale compare in un database pubblico di fughe dati.

Se cambio password, gli altri dispositivi si disconnettono da soli?

Nella maggior parte dei servizi moderni sì, ma non sempre avviene all’istante. È sempre consigliabile cliccare esplicitamente sull’opzione “Disconnetti da tutti i dispositivi” durante la procedura di modifica della password.

Ho l’autenticazione a due fattori, sono sicuro al 100%?

Nessun sistema è del tutto inattaccabile, ma la 2FA abbatte di oltre il 90% la probabilità di subire un accesso non autorizzato. Fai attenzione a non approvare mai notifiche push di accesso se non sei stato tu a richiederle.