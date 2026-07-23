Se aprendo la casella di posta ti ritrovi messaggi di benvenuto da servizi a cui non ti sei mai iscritto, codici di verifica mai richiesti o, peggio, notifiche di accesso da dispositivi sconosciuti, la reazione immediata è comprensibile: panico.

La buona notizia è che non sempre significa che il tuo account è stato violato. Molte volte si tratta di un banale errore umano di terzi. Altre volte, invece, c’è un rischio concreto per la tua privacy. Capire la differenza è il primo passo per agire senza perdere tempo.

Risposta rapida

Cosa fare nell’immediato: Potrebbe interessarti anche: Come riuscire ad evitare le email spam Non cliccare su link o pulsanti di conferma contenuti in email sospette. Controlla l’attività recente del tuo account di posta per verificare se ci sono stati accessi da dispositivi o posizioni sconosciute. Cambia la password dell’email e attiva subito l’autenticazione a due fattori (2FA). Verifica le regole di inoltro nelle impostazioni della posta per assicurarti che nessuno stia copiando i tuoi messaggi.

Perché qualcuno sta usando la tua email? Le 3 cause principali

Quando trovi la tua email associata ad attività che non ti appartengono, lo scenario di solito si riconduce a tre situazioni ben distinte.

1. L’errore di battitura (Typo)

È l’ipotesi più comune e meno pericolosa. Un utente con un indirizzo molto simile al tuo (ad esempio mario.rossi88@gmail.com rispetto al tuo mario.rossi@gmail.com ) sbaglia a digitare il proprio indirizzo mentre si registra a una palestra, a uno shop online o a un social network. Il servizio invia a te la conferma semplicemente perché ha ricevuto il tuo indirizzo.

2. Tentativo di Spam, Phishing o “Email Bombing”

Se improvvisamente inizi a ricevere centinaia di email di iscrizione a newsletter e servizi sconosciuti nel giro di pochi minuti, potresti essere vittima di email bombing. L’obiettivo dei malintenzionati è intasare la tua posta per farti sfuggire una notifica importante (come una transazione bancaria o il cambio di una password su un altro sito).

3. Account compromesso o furto d’identità

In questo caso qualcuno possiede davvero la tua password. Potrebbe usare il tuo indirizzo per inviare spam a tua insaputa, oppure per accedere ai servizi collegati (social media, piattaforme streaming, e-commerce).

Cosa controllare subito: il check-up in 4 punti

Prima di cambiare tutte le password del web, fai queste verifiche mirate per diagnosticare il problema reale.

[Sospetto uso dell'email] │ ├─► Ricevi conferme di servizi ma nessun accesso strano? ──► Probabile errore di battitura o spam. │ ├─► Notifiche di login da città/dispositivi sconosciuti? ──► ACCOUNT COMPROMESSO (Agisci subito). │ └─► Centinaia di email in pochi minuti? ─────────────────► EMAIL BOMBING (Controlla le transazioni).

1. Registro degli accessi recenti

Tutti i principali provider (Gmail, Outlook, Yahoo, Libero) offrono una sezione dedicata alla sicurezza dove mostrano gli ultimi dispositivi che si sono collegati.

Su Gmail: Scorri in basso a destra nella pagina principale e clicca su Dettagli sotto “Ultima attività del conto”.

Scorri in basso a destra nella pagina principale e clicca su Dettagli sotto “Ultima attività del conto”. Su Outlook: Vai su Account > Sicurezza > Attività di accesso.

Se vedi accessi da Paesi in cui non ti trovi o da sistemi operativi che non possiedi, il tuo account è stato violato.

2. La cartella “Posta inviata” e “Cestino”

Dai un’occhiata ai messaggi inviati. Se noti email che non hai mai scritto verso indirizzi sconosciuti, qualcuno sta usando il tuo provider per fare spamming. Controlla anche il Cestino: spesso i cybercriminali creano filtri per cancellare automaticamente le notifiche di sicurezza.

3. Regole di inoltro automatico

Questa è una delle tattiche più subdole. Chi riesce ad accedere anche per solo un minuto al tuo account può impostare una regola che inoltra automaticamente una copia di tutti i tuoi messaggi verso un suo indirizzo esterno.

Vai nelle Impostazioni del tuo client email.

del tuo client email. Cerca le voci Inoltro , Filtri o Regole .

, o . Assicurati che non ci siano indirizzi sconosciuti impostati per ricevere i tuoi dati.

4. Verificare se la tua email è comparsa in un data breach

Siti sicuri e riconosciuti nel settore della cybersecurity come Have I Been Pwned permettono di inserire il proprio indirizzo per verificare se è stato coinvolto nella fuga di dati di qualche servizio web passato.

Soluzioni pratiche: come bloccare l’abuso

A seconda di quello che hai scoperto durante il controllo, ecco come mettere in sicurezza la tua vita digitale.

Se si tratta solo di un errore di battitura

Non confermare l’account: Se la mail contiene un pulsante “Conferma la tua registrazione”, ignoralo o cerca il link in piccolo solitamente presente in fondo al testo (“Non sei stato tu? Clicca qui per annullare”).

Se la mail contiene un pulsante “Conferma la tua registrazione”, ignoralo o cerca il link in piccolo solitamente presente in fondo al testo (“Non sei stato tu? Clicca qui per annullare”). Contatta il supporto del servizio: Se continui a ricevere ricevute o dati personali di un’altra persona (come fatture o appuntamenti), avvisa il servizio clienti di quel sito specificando che l’utente ha fornito l’indirizzo errato.

Se l’account è stato violato

Disconnetti tutti i dispositivi: Nelle impostazioni di sicurezza del tuo provider email, seleziona l’opzione “Esci da tutte le altre sessioni”. Cambia la password: Scegli una passphrase lunga, unica (mai usata su altri siti) e composta da lettere, numeri e simboli. Attiva l’autenticazione a due fattori (2FA): Configura un’app autenticatrice (come Google Authenticator o 1Password) oppure il codice SMS. Senza il tuo telefono fisico, nessuno potrà più accedere anche conoscendo la password. Aggiorna le opzioni di recupero: Controlla che il numero di telefono e l’email secondaria di recupero siano ancora i tuoi e non siano stati alterati.

Guida rapida agli scenari

Scenario Sintomo visibile Livello di rischio Azione consigliata Errore utente Mail di benvenuto da una palestra o negozio locale Basso Ignora o clicca “Non sono io”. Non confermare. Phishing / Esca Mail di verifica da servizi bancari o di criptovalute Medio Non cliccare su nulla. Segnala come Spam/Phishing. Email Bombing Decine di iscrizioni a newsletter al minuto Medio/Alto Cerca nel caos notifiche di spese con le tue carte. Compromissione Notifica di login sconosciuto o messaggi inviati Critico Cambia password, disconnetti sessioni, attiva 2FA.

Gli errori più comuni da evitare

Usare la stessa password per l’email e per altri siti: Se un piccolo blog su cui ti sei iscritto anni fa subisce un attacco, i criminali proveranno quella stessa coppia email/password ovunque.

Se un piccolo blog su cui ti sei iscritto anni fa subisce un attacco, i criminali proveranno quella stessa coppia email/password ovunque. Cliccare sui link di disiscrizione in mail palesemente truffaldine: Nelle mail di phishing ben strutturate, anche il pulsante “Unsubscribe” o “Disiscriviti” può portare a siti malevoli o semplicemente confermare agli spammer che la tua casella è attiva.

Nelle mail di phishing ben strutturate, anche il pulsante “Unsubscribe” o “Disiscriviti” può portare a siti malevoli o semplicemente confermare agli spammer che la tua casella è attiva. Ignorare le notifiche del provider: Quando Google o Microsoft ti inviano un avviso con scritto “Accesso sospetto bloccato”, non liquidarlo come falso allarme.

Quando Google o Microsoft ti inviano un avviso con scritto “Accesso sospetto bloccato”, non liquidarlo come falso allarme. Riporre troppa fiducia nel solo numero di telefono: Gli SMS di recupero sono meglio di niente, ma le app autenticatrici (2FA) offrono un livello di protezione decisamente superiore contro il furto del numero di telefono (SIM swapping).

Domande Frequenti (FAQ)

Posso cancellare un account creato da qualcun altro con la mia email?

Non direttamente, ma puoi spesso recuperarne l’accesso. Poiché i messaggi di reset password arrivano sulla tua casella di posta, puoi richiedere il reset della password di quel servizio, entrare nell’account impropriamente creato con il tuo indirizzo e richiedere la chiusura definitiva dal pannello impostazioni.

Perché ricevo email destinate a un indirizzo Gmail uguale al mio ma con i punti?

Gmail non riconosce i punti negli indirizzi. Se il tuo indirizzo è mario.rossi@gmail.com , possiedi automaticamente anche mariorossi@gmail.com e m.a.r.i.o.r.o.s.s.i@gmail.com . Se qualcuno si registra senza mettere il punto, la mail arriverà comunque sempre e solo a te.

Devo cambiare l’indirizzo email se qualcuno continua a usarlo per sbaglio?

No, non serve abbandonare il proprio indirizzo storico. Basta bloccare i mittenti fastidiosi, segnalare come spam i messaggi indesiderati e accertarsi che la sicurezza del proprio account sia blindata con password forte e 2FA.