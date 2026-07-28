Un Mantello d’Oro sistemato con macabra precisione attorno a un tavolo da banchetto, come fosse il protagonista di un’oscura commedia per famiglie andata a male. Bastano pochi secondi d’apertura per capire l’aria che tira ad Approdo del Re: il caos non è più alle porte, è già seduto nel salotto buono.

La terza stagione di House of the Dragon ingrana la marcia con un sesto episodio intitolato “Assassination Nation”, una puntata che abbandona i grandi sfarzi diplomatici per calarci nei bassifondi della paranoia, della vendetta e delle decisioni disperate.

Se pensavate che la guerra si combattesse solo a colpi di fuoco di drago, questo capitolo dimostra che le pugnalate alle spalle e le frecce nell’ombra fanno decisamente più male.

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La fine di Ser Criston Cole: Un’uscita di scena da manuale

AVVISO SPOILER: Da qui in poi si analizzano nel dettaglio i fatti chiave dell’episodio 3×06. Se non avete ancora visto la puntata, fermatevi qui!

Parliamoci chiaro: Ser Criston Cole non ha mai vinto il premio di simpatia del pubblico di Westeros. Il suo percorso, fatto di risentimenti mai superati, piagnistei strategici e decisioni avventate, non poteva che condurlo a un vicolo cieco.

Inseguitosi fin dentro un accampamento apparentemente disseminato di cadaveri della Squadra Nera, Cole si ritrova vittima del più classico dei raggiri. L’urlo “È una trappola!” e l’improvviso risveglio degli uomini del fiume segnano la resa dei conti. Roddy la Rovina e il giovane Oscar Tully non gli concedono nemmeno l’onore del duello cavalleresco che prova disperatamente a proporre.

Prima che possa impostare la sua solita postura da martire, Cole viene abbattuto senza troppi complimenti da Alysanne Blackwood. Qualche freccia sul torace, una ben piantata sullo zigomo, e cala il sipario sull’uomo in bianco. La sua ostinazione ha guidato i restanti Verdi dritti alla rovina, regalandoci una delle uscite di scena più ciniche e gratificanti dell’intera serie.

Il Piccolo Consiglio trema: Paranoia e diserzioni ad Approdo del Re

Mentre sul campo si muore, nelle stanze del potere la situazione non è certo più rosea. Rhaenyra deve fare i conti con un Daemon sempre più scontento e incline alla violenza distruttiva. La scoperta dei venticinque Mantelli d’Oro assassinati e disposti come una natura morta di interiora manda in frantumi la residua stabilità della guardia cittadina.

I problemi della Regina Nera si accumulano a vista d’occhio:

Fuga di notizie e spie: Gli uomini di Ormund Hightower sono ovunque nei vicoli di Fondo delle Pulci.

Gli uomini di Ormund Hightower sono ovunque nei vicoli di Fondo delle Pulci. Protesta dei soldati: I Mantelli d’Oro non ricevono la paga e, terrorizzati dall’idea di fare una brutta fine, si dimettono in massa.

I Mantelli d’Oro non ricevono la paga e, terrorizzati dall’idea di fare una brutta fine, si dimettono in massa. La rabbia di Daemon: Travestito da guardia, Daemon tenta di sedare il malcontento uccidendo chiunque aizzi la folla, ma l’impatto psicologico sul popolo è ormai devastante.

Persino l’alleanza con la Casa Baratheon si rivela un’arma a doppio taglio. Il contingente inviato a Tumbleton per eliminare Ormund e il giovane “Re” Daeron fallisce miseramente. Tra infiltrati smascherati per mancanza di “avvenenza” e messaggi insanguinati recapitati su pezzi di tunica sporca, Rhaenyra capisce che la vittoria militare è ancora un miraggio lontanissimo. E quando la Regina si punge un dito con le lame arrugginite del Trono di Spade davanti alla folla, il presagio per il suo regno diventa fin troppo evidente.

Harrenhal, veleni e la tela dei complotti

Mentre la guerra divorante continua, ad Harrenhal la linea narrativa si tinge di toni quasi gotici. Il legame tra Aemond e Alys si fa sempre più fitto e ambiguo. L’atmosfera rarefatta del castello maledetto fa da cornice a rivelazioni inquietanti: cinque uova di drago nascoste e piani d’ombra che vanno ben oltre le semplici mosse sulla mappa militare.

Nel frattempo, la dinamica tra Alicent e Helaena rivela una spaccatura insanabile. Helaena non è più la ragazza svampita delle prime stagioni; capisce fin troppo bene le menzogne della madre ed è consapevole di essere rimasta una pedina per la sopravvivenza di Alicent. La proposta disperata di quest’ultima a Rhaenyra — rivelare la posizione di Aemond ad Harrenhal in cambio della salvezza — dimostra fino a che punto la Fazione Verde sia ormai disgregata dall’interno.

Analisi e ipotesi: Cosa ci aspetta verso il finale di stagione?

Se proviamo a separare la pura trama dalle sue implicazioni narrative, questo episodio mette sul piatto tre elementi chiave per il futuro della serie:

1. La sacralità infranta del Trono

Nella tradizione scritta da George R.R. Martin, il fatto che un sovrano si ferisca sul Trono di Spade non è un semplice incidente domestico: viene interpretato dal popolo come il rifiuto esplicito del Trono stesso nei confronti di chi si siede su di esso. Il taglio di Rhaenyra davanti ai petenti è un punto di non ritorno simbolico che peserà enormemente sulla sua legittimità ad Approdo del Re.

2. Il destino di Corlys e la flotta

L’imboscata tesa a Corlys Velaryon lascia il pubblico con il fiato sospeso. Anche se non abbiamo visto un cadavere su schermo — e la regola d’oro dei media insegna a diffidare in questi casi — la sensazione è che il controllo dei mari stia per subire uno scossone violentissimo, lasciando Alyn e Baela in una posizione estremamente vulnerabile.

3. La bomba a orologeria di Tumbleton

Ulf e Hugh il Martello rappresentano l’elemento imprevedibile di questa fase. L’arroganza dei Targaryen nei confronti di Ulf e la frustrazione cresciuta in Hugh sono ingredienti pericolosi. Mandarli al fronte senza un reale controllo emotivo potrebbe rivelarsi il più grande errore tattico commesso da Rhaenyra finora.

Il quadro che si delinea in vista dei prossimi episodi è chiaro: nessuno è davvero al sicuro e la distanza tra la vittoria e il baratro non è mai stata così sottile.