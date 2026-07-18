Immagina la scena: hai appena iniziato a studiare l’italiano, conosci i saluti, sai ordinare un cappuccino senza fare troppi pasticci con la pronuncia e riconosci parole come “buongiorno” e “grazie”. Poi accendi la TV, metti un film italiano e… panico. Parlano alla velocità della luce, usano espressioni gergali e ti sembra di non aver capito assolutamente nulla dei passati sei mesi di corso di lingua.

Niente paura, è del tutto normale. Il cinema italiano è meraviglioso, ma spesso è fatto di dialetti, ritmi serrati e sovrapposizioni di voci. Per chi si trova al livello A1 — ovvero i principianti assoluti — serve una strategia diversa. Non puoi lanciare un film di Sorrentino o un classico del neorealismo senza uscirne con il mal di testa. Servono storie lineari, attori che articolano bene le parole e trame in cui i gesti aiutano a riempire i vuoti del vocabolario.

Ecco una guida ragionata ai film italiani perfetti per iniziare questo viaggio, senza l’ansia di dover tenere il dizionario costantemente in mano.

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Il segreto del livello A1: perché la commedia è la tua migliore amica

Quando si impara una lingua da zero, il contesto visivo è tutto. Se un attore dice “Ho fame” e contemporaneamente si tocca la pancia, il tuo cervello fa un collegamento immediato, anche se non avevi mai sentito quella parola prima. Per questo motivo, le commedie brillanti e i film d’animazione sono il punto di partenza ideale.

Le commedie italiane contemporanee tendono a usare una lingua standard, il cosiddetto “italiano dell’uso medio”. Evitano i dialetti troppo stretti (come il napoletano stretto o il siciliano antico, difficili persino per i nativi di altre regioni) e si concentrano su situazioni quotidiane: il lavoro, l’amore, i malintesi al ristorante. Tutti contesti ricchi di quel vocabolario pratico che ritrovi nei manuali di livello A1.

I titoli consigliati per iniziare senza frustrazione

1. “Perfetti Sconosciuti” (Paolo Genovese)

Sì, la trama è densa, ma c’è un enorme vantaggio cinematografico: il film si svolge quasi interamente intorno a un tavolo da pranzo.

Perché funziona per il livello A1: L’azione è limitata, il che significa che l’attenzione è tutta sui dialoghi. Gli attori (un cast stellare che include Marco Giallini ed Edoardo Leo) parlano un italiano romano molto accessibile, quotidiano e moderno. Le frasi sono brevi, legate a oggetti comuni (telefoni, cibo, vino) e le reazioni emotive sono così chiare che capirai i nodi cruciali della storia anche se perdi qualche parola.

2. “Benvenuti al Sud” (Luca Miniero)

La storia parla di un impiegato postale della Lombardia che viene trasferito in Campania. È la scelta perfetta perché il protagonista stesso si trova nella posizione di “dover capire” una realtà nuova.

Perché funziona per il livello A1: Il film gioca proprio sui malintesi linguistici e culturali. Nella prima parte, i personaggi del sud parlano lentamente proprio per farsi capire dal protagonista del nord. C’è molta fisicità, molta mimica e i tormentoni linguistici vengono ripetuti più volte nel corso del film, facilitando la memorizzazione.

3. “Il ciclone” (Leonardo Pieraccioni)

Un grande classico degli anni ’90. Una compagnia di ballerine di flamenco spagnole arriva per errore in un casolare della campagna toscana, stravolgendo la vita di una famiglia locale.

Perché funziona per il livello A1: Il mix tra spagnolo e italiano crea un ponte linguistico naturale se parli una lingua romanza. Inoltre, l’italiano toscano utilizzato nel film è molto chiaro, scandito e musicale. Le gag si basano su situazioni visive esilaranti che non richiedono una comprensione filosofica del testo.

Come guardare un film per studiare (senza annoiarsi)

Guardare un film per imparare non è come guardarlo per puro relax. Richiede un piccolo metodo per evitare di arrendersi dopo i primi dieci minuti.

Fase 1: Audio italiano, sottotitoli nella tua lingua. Se sei un A1 assoluto, questo ti aiuta a legare il suono della lingua al significato reale senza perdere il filo della storia.

Se sei un A1 assoluto, questo ti aiuta a legare il suono della lingua al significato reale senza perdere il filo della storia. Fase 2: Audio italiano, sottotitoli in italiano. Il vero salto di qualità. Leggere ciò che si ascolta aiuta tantissimo a capire dove finisce una parola e dove ne inizia un’altra.

Il vero salto di qualità. Leggere ciò che si ascolta aiuta tantissimo a capire dove finisce una parola e dove ne inizia un’altra. Non fermare continuamente il film. Accetta il fatto che non capirai ogni singolo vocabolo. L’obiettivo a livello A1 è capire il senso generale della scena. Se capisci che due personaggi stanno litigando per un parcheggio, hai già vinto.

Un piccolo extra: il potere dei film d’animazione

Se anche le commedie ti sembrano troppo complesse, c’è un trucco infallibile: i film d’animazione. Titoli come “Luca” della Pixar (ambientato in Liguria) o i classici film della Rainbow (come le Winx, per intenderci) sono pensati per un pubblico giovane.

I doppiatori italiani sono famosi in tutto il mondo per la qualità del loro lavoro: nei prodotti d’animazione l’articolazione delle parole è perfetta, la velocità è ridotta e il lessico è pulito, privo di doppie negazioni complesse o modi di dire astrusi. È la palestra ideale prima di passare al cinema vero e proprio.

Prepara i popcorn, metti da parte l’ansia da prestazione grammaticale e premi play. Buon ascolto!