Se hai l’abitudine di usare il pulsante “Accedi con Facebook” per registrarti rapidamente a nuovi siti web, giochi o applicazioni, sappi che nel tempo potresti aver accumulato decine di collegamenti attivi. Molti di questi servizi continuano ad avere accesso ad alcune tue informazioni personali anche se non li utilizzi da anni.

Fortunatamente, revocare questo accesso è un’operazione semplice che richiede pochi minuti. In questa guida vedremo esattamente come fare per ripulire il tuo account e proteggere la tua privacy.

In sintesi Il problema: I siti e le app esterne a cui hai effettuato l’accesso con le credenziali di Facebook mantengono un canale aperto per leggere alcuni tuoi dati di profilo.

I siti e le app esterne a cui hai effettuato l’accesso con le credenziali di Facebook mantengono un canale aperto per leggere alcuni tuoi dati di profilo. La soluzione: Accedere all’area sicurezza di Facebook e scollegare manualmente le applicazioni che non utilizzi più.

Accedere all’area sicurezza di Facebook e scollegare manualmente le applicazioni che non utilizzi più. Il beneficio: Riduci la tua impronta digitale e limiti la diffusione dei tuoi dati personali in rete.

Qual è il rischio?

Quando colleghi un’applicazione terza al tuo account Facebook, concedi allo sviluppatore di quel servizio l’autorizzazione a leggere alcune informazioni (come il tuo nome, l’immagine del profilo, l’indirizzo email ed eventualmente altri dati).

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Il rischio principale non è un attacco informatico diretto al tuo profilo social, bensì la raccolta passiva e cumulativa dei tuoi dati. Se uno di questi siti esterni dovesse subire una violazione dei dati (data leak), le tue informazioni personali potrebbero essere esposte. Inoltre, un numero eccessivo di app collegate aumenta il tracciamento pubblicitario e il rischio che i tuoi dati vengano condivisi con broker pubblicitari terzi.

Come riconoscerlo?

Non sempre ci si ricorda a quali servizi si è concesso l’accesso. Puoi accorgerti che ci sono troppe app collegate al tuo account da alcuni segnali tipici:

Ricevi email promozionali da servizi o giochi online che non ricordi di aver mai utilizzato.

Quando visiti determinati siti web, vieni loggato automaticamente senza che ti vengano chieste le credenziali.

Noti post insoliti o attività non autorizzate sul tuo diario di Facebook (spesso legati a vecchi giochi o app di test della personalità).

Cosa fare subito

Per riprendere il controllo delle tue informazioni, segui questa procedura guidata passo dopo passo, valida sia da computer che da smartphone.

⚠️ Cosa fare subito: la procedura passo dopo passo Accedi a Facebook e clicca sulla tua immagine del profilo in alto a destra. Seleziona Impostazioni e privacy e poi clicca su Impostazioni. Nel menu di sinistra, scorri verso il basso fino alla sezione Le tue attività e informazioni e clicca su App e siti web. (Se utilizzi il nuovo Centro gestione account di Meta, potresti trovare questa voce sotto Autorizzazioni dell’app). Qui vedrai la lista delle app Attive e di quelle Scadute. Individua l’applicazione o il sito che vuoi rimuovere e clicca sul pulsante Rimuovi accanto ad essa. Si aprirà una finestra di conferma: spunta la casella per eliminare anche tutti i post, i video o gli eventi che l’app ha pubblicato sul tuo diario in passato, quindi clicca nuovamente su Rimuovi.

Errori da evitare

Nel ripulire il tuo account, presta attenzione a non commettere questi errori comuni:

Pensare che basti disinstallare l’app dal telefono: Rimuovere l’applicazione dal tuo smartphone non cancella l’autorizzazione sul tuo account Facebook. Il collegamento sul server rimane attivo finché non lo rimuovi manualmente come descritto sopra.

Rimuovere l’applicazione dal tuo smartphone non cancella l’autorizzazione sul tuo account Facebook. Il collegamento sul server rimane attivo finché non lo rimuovi manualmente come descritto sopra. Scollegare app importanti senza avere vie d’accesso alternative: Se usi Facebook per accedere a servizi critici (come l’app della banca, Spotify o strumenti di lavoro), assicurati di aver impostato una password o un metodo di login alternativo in quel servizio prima di rimuovere il collegamento, altrimenti rischi di rimanere chiuso fuori dal tuo account.

Come proteggersi in futuro

Per evitare di dover effettuare ciclicamente lunghe pulizie, adotta queste buone abitudini:

Evita il social login rapido: Quando ti registri a un nuovo servizio, preferisci la classica registrazione con email e password (magari generata e salvata in modo sicuro tramite un password manager).

Quando ti registri a un nuovo servizio, preferisci la classica registrazione con email e password (magari generata e salvata in modo sicuro tramite un password manager). Usa opzioni più protettive: Se utilizzi dispositivi Apple, valuta l’uso di “Accedi con Apple”, che ti permette di nascondere il tuo vero indirizzo email ai servizi terzi.

Se utilizzi dispositivi Apple, valuta l’uso di “Accedi con Apple”, che ti permette di nascondere il tuo vero indirizzo email ai servizi terzi. Leggi le autorizzazioni: Prima di cliccare su “Continua come [Tuo Nome]” durante una registrazione, controlla quali dati l’app sta effettivamente richiedendo e deseleziona quelli non necessari (come la lista degli amici).

Tabella: Segnale, significato e azioni raccomandate

Segnale Cosa significa Cosa fare Ricevi newsletter da siti sconosciuti Un vecchio sito a cui hai fatto accesso con Facebook ha ancora la tua email. Rimuovi l’app da Facebook e clicca su “Disiscriviti” in calce alla mail. Richiesta di permessi eccessivi (es. accesso alla lista amici o post) L’app sta raccogliendo più dati personali del necessario per il suo funzionamento. Nega i permessi facoltativi prima di confermare il login o evita di registrarti. Post non autorizzati sul tuo diario Un’applicazione terza (o un gioco) sta pubblicando contenuti a tuo nome. Rimuovi immediatamente l’app da Facebook e cambia la password del tuo account social.

FAQ – Domande Frequenti

Se rimuovo un’app da Facebook, perdo tutti i miei dati salvati su quel sito?

Sì, in molti casi potresti perdere l’accesso al tuo profilo o ai progressi di gioco su quel sito se Facebook era l’unico metodo di accesso. Prima di rimuovere il collegamento, accedi al sito in questione e imposta un indirizzo email e una password nelle impostazioni del profilo per non perdere i tuoi dati.

Le app che ho rimosso cancellano i dati che hanno già raccolto su di me?

No. La rimozione da Facebook impedisce all’app di ottenere nuovi dati a partire dal momento della revoca. Per eliminare i dati già raccolti in passato, devi contattare direttamente il supporto dello sviluppatore del sito/app esterno o utilizzare il link “Invia richiesta” che spesso compare dettagliando l’applicazione all’interno della sezione App e siti web di Facebook.

Ogni quanto tempo dovrei controllare le app collegate?

È buona norma effettuare una verifica della privacy e delle app collegate almeno una volta ogni 6 mesi, in modo da revocare gli accessi ai servizi che hai provato solo temporaneamente e non utilizzi più.