Se anche tu sei caduto nella trappola di Madeline Matlock (e perché non riesci a liberartene)

C’è stato un momento, negli ultimi anni, in cui abbiamo collettivamente creduto che la TV generalista fosse morta, sepolta sotto la sfarzosa piramide produttiva delle piattaforme streaming. Eppure, proprio quando pensavamo che il futuro dell’intrattenimento appartenesse solo a sci-fi distopici da cento milioni di dollari o a miniserie true crime da consumare in un weekend, è arrivato il reboot/reimmaginazione di Matlock.

Non è solo una questione di nostalgia operata su un vecchio brand degli anni ’80. Con la conclusione della seconda stagione, la serie guidata da una magistrale Kathy Bates ha dimostrato che il pubblico non è stanco delle “storie di avvocati”, ma ha semplicemente fame di una scrittura che sappia ancora giocare con le sue aspettative. Il finale di questa stagione non ha solo chiuso un cerchio narrativo; ha ridefinito il modo in cui guardiamo la TV del comfort food.

Il finale spiegato: la maschera è caduta (di nuovo)

La seconda stagione si è mossa costantemente sul filo del rasoio. Se la prima stagione ci aveva sconvolti con il twist fondamentale — Madeline “Matty” quest’anziana apparentemente innocua non è affatto chi dice di essere, ma una donna facoltosa in cerca di vendetta contro lo studio legale complice dell’epidemia di oppioidi che le ha strappato la figlia —, la seconda stagione ha dovuto gestire le macerie emotive di quella bugia.

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Nel finale di stagione, la tensione tocca il culmine. Non si tratta più solo di nascondersi, ma di fare i conti con l’inevitabile: l’empatia che Madeline ha sviluppato per le sue “vittime”, in particolare per Olympia. La risoluzione dell’ultimo caso non è solo una vittoria legale, ma un patto col diavolo emotivo. Quando la verità viene a galla nei minuti finali, non assistiamo a un trionfo catartico, ma a un doloroso collasso relazionale. Madeline ottiene la sua giustizia, ma il prezzo è la solitudine assoluta. Quello che il pubblico si sta chiedendo sui social non è solo “cosa succederà ora?”, ma “Madeline è davvero la buona della storia?”.

Il dettaglio che divide: vendetta o manipolazione spietata?

Il vero punto di rottura che sta infiammando le discussioni online riguarda la moralità di Madeline. Per tutta la stagione, la serie ha giocato sulla simpatia che l’anziana protagonista suscita nello spettatore e nei suoi colleghi di lavoro. Ma nel finale, la freddezza con cui Matty sacrifica un alleato chiave pur di proteggere la sua copertura e raggiungere il proprio scopo ha lasciato molti con l’amaro in bocca.

La teoria del “male necessario”: Una parte di pubblico difende Madeline, vedendo le sue azioni come l’unico modo per distruggere un sistema corrotto.

Una parte di pubblico difende Madeline, vedendo le sue azioni come l’unico modo per distruggere un sistema corrotto. La deriva anti-eroica: Altri vedono in lei una manipolatrice spietata che usa l’ageismo sistemico (il fatto che la società tenda a rendere invisibili o innocue le donne anziane) come un’arma letale, diventando non diversa dai mostri che combatte.

Questa ambiguità morale è ciò che solleva Matlock dal semplice procedurale del giorno a un dramma psicologico moderno e stratificato.

Cosa dice questo successo della nostra “streaming fatigue”

Il fenomeno Matlock è la risposta perfetta alla stanchezza da streaming. Negli ultimi anni siamo stati sommersi da serie autoriali criptiche, stagioni da otto episodi che sembrano film allungati e attese infinite (spesso di due anni) tra una stagione e l’altra.

Matlock recupera la struttura del procedurale classico — un caso a puntata, una struttura rassicurante — ma la contamina con una trama orizzontale fortissima e un mistero centrale. Il pubblico apprezza questo ritorno all’ordine: sapere che ogni settimana riceverà una dose di narrazione ben confezionata, senza dover fare i compiti a casa per capire la trama. È la rivincita della “TV del papà”, ma riscritta con i codici della “Peak TV”.

Perché il format è destinato a durare

La forza di Matlock risiede nella sua capacità di rendersi indispensabile sfruttando un paradosso: usa la familiarità per destabilizzare. Finché gli sceneggiatori sapranno bilanciare l’aspetto rassicurante del caso giudiziario settimanale con la lenta e dolorosa discesa morale della sua protagonista, lo show avrà benzina per stagioni.

Kathy Bates ha dichiarato che questo potrebbe essere l’ultimo grande ruolo della sua carriera. Se così fosse, ci sta regalando una masterclass su come smantellare, pezzo dopo pezzo, lo stereotipo della nonnina rassicurante della TV generalista. E noi non possiamo fare a meno di continuare a guardare.