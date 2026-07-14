Se hai avviato l’applicazione di Prime Video sulla tua Smart TV e ti trovi davanti a uno schermo completamente nero (magari con l’audio che continua a riprodursi in sottofondo o con la classica rotellina di caricamento bloccata), il problema è solitamente legato a un errore di handshake HDCP (protezione dei contenuti digitali), a un sovraccarico della memoria cache del televisore o a un mancato aggiornamento dell’app o del firmware della TV.

Perché succede? Distinguiamo il problema

Prima di premere tasti a caso, è utile capire da dove nasce il blocco:

Problema dell’app: File temporanei (cache) corrotti o versione dell’applicazione obsoleta.

File temporanei (cache) corrotti o versione dell’applicazione obsoleta. Problema del dispositivo (Smart TV): Memoria RAM satura o firmware del televisore che necessita di un riavvio completo.

Memoria RAM satura o firmware del televisore che necessita di un riavvio completo. Problema di connessione: Cavo HDMI non conforme agli standard HDCP (se usi decoder, Fire TV Stick o Apple TV) o calo improvviso della banda internet.

Cavo HDMI non conforme agli standard HDCP (se usi decoder, Fire TV Stick o Apple TV) o calo improvviso della banda internet. Problema di piattaforma: Server Amazon momentaneamente sovraccarichi o offline (evento raro, ma possibile).

Controlli rapidi di diagnostica

Prima di procedere con i passaggi avanzati, effettua questa rapida serie di verifiche:

Elemento Controllo da effettuare Stato ottimale Connessione Internet Effettua uno speed test da smartphone o TV Almeno 5 Mbps per l’HD, 15 Mbps per il 4K Cavo HDMI (se applicabile) Scollega e ricollega il cavo alle estremità Cavo HDMI 2.0 o superiore su porta compatibile Stato dei Server Verifica su siti come Downdetector Servizio Amazon Prime Video operativo senza picchi Stato Account Accedi a Prime Video da uno smartphone Profilo attivo e nessun messaggio di errore sui pagamenti

Cosa fare su Smart TV: passaggi pratici

Se il problema risiede nella Smart TV o nel box esterno (Fire TV, Apple TV, Chromecast), segui questi passaggi in ordine di efficacia:

1. Il “Cold Boot” (Riavvio elettrico della TV)

Spegnere la TV dal telecomando spesso la mette solo in modalità standby, mantenendo in memoria l’errore.

Scollega la spina di alimentazione della Smart TV dalla presa a muro. Attendi almeno 60 secondi. Consiglio pro: Tieni premuto il tasto di accensione fisico sulla TV per 10 secondi per scaricare l’energia residua nei condensatori. Ricollega la spina e riaccendi la TV.

2. Svuota la cache e i dati dell’app Prime Video

I passaggi variano leggermente a seconda della marca (Samsung, LG, Android TV/Google TV):

Su Android TV / Google TV (Sony, Philips, Xiaomi): Vai su Impostazioni > App > Mostra tutte le app > Prime Video e seleziona Forza arresto , poi Svuota cache e Cancella dati .

Vai su Impostazioni > App > Mostra tutte le app > Prime Video e seleziona , poi e . Su Samsung TV (Tizen): Vai su Impostazioni > Supporto > Autodiagnosi > Gestione dispositivi (oppure reinstalla direttamente l’app tenendo premuto il tasto “Seleziona” sull’icona di Prime Video e scegliendo Reinstalla).

Vai su Impostazioni > Supporto > Autodiagnosi > Gestione dispositivi (oppure reinstalla direttamente l’app tenendo premuto il tasto “Seleziona” sull’icona di Prime Video e scegliendo Reinstalla). Su LG TV (webOS): webOS non permette sempre la cancellazione manuale della cache delle singole app. Per farlo, chiudi l’app, apri un’altra applicazione (es. YouTube) per liberare memoria, oppure disinstalla e reinstalla Prime Video dal Content Store.

3. Verifica i protocolli HDCP e i cavi HDMI

Se usi una chiavetta streaming o un box esterno e senti l’audio ma vedi lo schermo nero, la TV e il dispositivo non stanno comunicando correttamente a livello di protezione antipirateria (HDCP).

Assicurati che il cavo HDMI sia collegato a una porta HDMI della TV che supporti HDCP 2.2 (solitamente indicato sulla porta stessa, fondamentale per i contenuti 4K).

(solitamente indicato sulla porta stessa, fondamentale per i contenuti 4K). Prova a cambiare porta HDMI o a sostituire il cavo.

Cosa fare su smartphone o browser

Se il problema dello schermo nero si presenta su altri dispositivi di controllo:

Su Smartphone/Tablet (Android/iOS): Forza la chiusura dell’applicazione. Se utilizzi una VPN , disattivala temporaneamente: Prime Video blocca spesso i flussi video se rileva indirizzi IP associati a server VPN, mostrando uno schermo nero infinito.

Forza la chiusura dell’applicazione. Se utilizzi una , disattivala temporaneamente: Prime Video blocca spesso i flussi video se rileva indirizzi IP associati a server VPN, mostrando uno schermo nero infinito. Su Browser Web (PC/Mac): Disattiva l’accelerazione hardware nelle impostazioni del browser (es. Chrome, Edge) e cancella i cookie di Amazon. In alternativa, assicurati che il browser sia aggiornato all’ultima versione per supportare i DRM video correnti.

Quando contattare l’assistenza

Se hai completato tutti i passaggi sopra indicati e lo schermo nero persiste esclusivamente su Prime Video (mentre Netflix, YouTube o Disney+ funzionano senza problemi), potrebbe esserci un bug specifico legato al firmware del tuo modello di Smart TV.

Prima di contattare il supporto, ti consigliamo di verificare nell’app store della tua TV se è presente un aggiornamento recente rilasciato da Amazon o di consultare la pagina di aiuto ufficiale di Prime Video per verificare eventuali incompatibilità temporanee con determinati modelli di televisori.

Tabella di Risoluzione Rapida Problema/Soluzione

Sintomo specifico Causa più probabile Soluzione consigliata Schermo nero + Audio presente Errore di handshake HDCP o bug dei DRM. Cambia porta HDMI, usa un cavo HDMI 2.0+ o riavvia elettricamente la TV. Schermo nero all’avvio dell’app Cache dell’app corrotta o memoria RAM TV satura. Esegui il “Cold Boot” (scollega la spina) o cancella i dati dell’applicazione. Schermo nero + Rotella di caricamento Connessione internet insufficiente o instabile. Riavvia il modem/router. Se possibile, collega la TV tramite cavo Ethernet anziché Wi-Fi.

FAQ – Domande Frequenti

Perché Prime Video si sente ma si vede nero?

Questo comportamento è il classico sintomo di un blocco della protezione antipirateria HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Il dispositivo di streaming e la TV non riescono a stabilire una connessione sicura. Risolvi scollegando e ricollegando il cavo HDMI o riavviando entrambi i dispositivi.

Come si resetta l’applicazione Prime Video sulla Smart TV?

Il modo più rapido è disinstallare l’applicazione dallo store della tua TV, riavviare il televisore e successivamente reinstallare l’applicazione. In alternativa, su sistemi Android TV, puoi andare su Impostazioni > App > Prime Video e selezionare “Cancella dati”.

La mia Smart TV è troppo vecchia per supportare Prime Video?

I produttori di Smart TV aggiornano i propri sistemi operativi per alcuni anni. Se la tua TV è molto datata, l’app Prime Video potrebbe non essere più supportata o non ricevere gli aggiornamenti di sicurezza necessari per decodificare i flussi video recenti. In questo caso, puoi risolvere facilmente ed economicamente collegando una chiavetta HDMI come la Amazon Fire TV Stick o una Google Chromecast.