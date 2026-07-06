Vi siete mai chiesti perché, mentre colossi dello streaming cancellano show osannati dalla critica dopo una sola stagione, alcune serie di cui si parla relativamente poco sui social finiscono per conquistare silenziosamente il mondo? Il caso del momento si chiama The Assassin, il thriller drama di Prime Video che, ancora prima del debutto della seconda stagione, ha già piazzato i propri diritti di trasmissione praticamente ovunque: dal Canada all’America Latina, passando per l’Europa intera e la Nuova Zelanda.

Non è solo una questione di contratti commerciali. Il successo sotterraneo di questo show – che vede protagonisti Keeley Hawes e Freddie Highmore – rivela qualcosa di molto più profondo su come stanno cambiando i nostri gusti in fatto di binge-watching e su cosa cerchiamo davvero quando accendiamo la TV la sera.

Un successo silenzioso che scavalca gli algoritmi

La prima stagione ci aveva buttati nel mezzo di un’isola greca remota, trasformando un dramma familiare (il complicato rapporto tra la killer in pensione Julie e il figlio Edward) in un gioco di specchi e sopravvivenza. La seconda stagione, attualmente in post-produzione, promette di spostare l’asticella ancora più in alto: dopo un misterioso e disastroso viaggio a Berlino, madre e figlio si ritrovano divisi, con Julie che torna a uccidere (mentre naviga nel pericoloso mondo dei primi appuntamenti) ed Edward costretto a chiederle aiuto nei bassifondi della criminalità spagnola.

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Ma perché i network di mezzo pianeta stanno facendo a gara per accaparrarselo? La risposta sta nella “stanchezza da algoritmo”. Il pubblico è saturo di storie fantascientifiche iper-complesse o di drama adolescenziali tutti uguali. C’è un disperato bisogno di storie lineari ma scritte con intelligenza, capaci di unire l’intrattenimento pop alla tensione psicologica. The Assassin fa esattamente questo: prende il classico genere spionistico e lo contamina con dinamiche familiari disfunzionali in cui, paradossalmente, tutti possiamo rispecchiarci.

Il dettaglio che incuriosisce: genitori killer e appuntamenti al buio

Il vero gancio narrativo che sta accendendo le discussioni tra gli appassionati non è tanto l’azione o l’intrigo internazionale, quanto il bizzarro contrasto tonale promesso dai nuovi episodi. Vedere il personaggio di Keeley Hawes che gestisce contratti da killer professionista mentre, nello stesso momento, cerca di sopravvivere alla “giungla” degli appuntamenti romantici in mezza età è il tocco di ironia britannica (la firma è dei fratelli Harry e Jack Williams, già dietro a successi come The Tourist) che rompe la monotonia del genere.

Il pubblico non vuole più l’assassino algido e senza emozioni alla John Wick; cerca personaggi fallibili, ironici, persino goffi nella loro vita privata, capaci di rendere credibile l’assurdo.

Cosa dice questo fenomeno sullo streaming oggi

Il caso The Assassin è lo specchio perfetto di una nuova era della televisione: la fine dell’isolamento delle grandi piattaforme. La serie non è un prodotto esclusivo e blindato, ma una co-produzione internazionale che vede alleati Prime Video (UK), l’australiana Stan e la tedesca ZDF.

Questo modello ci dice che l’epoca in cui un solo player globale poteva finanziare tutto da solo è tramontata. Oggi, per creare un prodotto di qualità che duri nel tempo, serve unire le forze. Per lo spettatore questo è un bene: significa meno show “usa e getta” scritti per soddisfare un trend passeggero di TikTok e più spazio a serie strutturate, nate per viaggiare ed essere trasmesse sia sulla TV generalista europea che sulle app di streaming americane.

Perché la formula continuerà a funzionare

Mentre la regista della prima stagione, Lisa Mulcahy, viene celebrata nei festival internazionali (segno che la qualità formale dello show è ormai riconosciuta), The Assassin si candida a diventare un punto di riferimento per il futuro dell’intrattenimento. Funziona perché non pretende di reinventare la ruota, ma rispetta il patto con lo spettatore: offre evasione, location mozzafiato (la seconda stagione si sposta tra i set di Malta e le atmosfere spagnole) e un cast straordinario che sa come gestire la tensione.

In un panorama fluido dove i trend nascono e muoiono nel giro di un weekend, la solidità di una storia ben raccontata resta l’unica vera certezza commerciale e d’intrattenimento.