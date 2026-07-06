Ci sono momenti in cui guardiamo una serie TV fantasy e dimentichiamo che, sotto le squame dei draghi e le armature scintillanti, batte il cuore di un dramma politico logorante. Se vi aspettavate che la presa di potere di Rhaenyra Targaryen a King’s Landing si trasformasse in un’epica parata di trionfo, l’ultimo episodio vi ha probabilmente lasciato in bocca lo stesso sapore amaro di un pezzo di pane raffermo. O peggio, di un topo arrosto.

La verità è che la narrazione di HBO sta compiendo un’operazione rischiosa ma affascinante: trasformare il culmine della Danza dei Draghi in un horror psicologico claustrofobico, dove il vero nemico non è il fuoco di Vhagar, ma lo spettro della burocrazia, della fame e dei compromessi morali.

Perché se ne parla: il dramma del “vorrei ma non posso”

Il pubblico dei social è spaccato. Da un lato c’è chi brama l’azione pura, le battaglie campali promesse e poi rimandate (come la tanto chiacchierata Battaglia del Gullet); dall’altro c’è chi sta amando la decostruzione del potere. Rhaenyra si ritrova finalmente sul Trono, ma è una “Regina a metà”.

Potrebbe interessarti anche:

Il dibattito si accende proprio su questo: preferiamo una leader spietata che gioca secondo le regole brutali di Westeros (come suggerisce Daemon, che eliminerebbe chiunque senza battere ciglio) o una sovrana che tenta disperatamente di mantenere un’umanità ereditata dal padre Viserys? Questa paralisi decisionale sta generando fiumi di meme e discussioni online sul concetto stesso di leadership nei media moderni.

Il banchetto dei topi: il dettaglio che sta scioccando il web

Se c’è una scena di cui tutti parlano, è la cena che Rhaenyra organizza per l’aristocrazia locale. Quello che sembrava l’inizio di una diplomazia classica si trasforma in una sequenza degna del film The Menu. Servire ai nobili i topi che infestano il castello mentre i Gold Cloaks sequestrano i loro surplus alimentari è un momento di satira oscura e ferocia psicologica che ha colto tutti di sorpresa.

La metafora dei roditori: I topi non sono solo un problema igienico del Red Keep; sono il simbolo visivo del marciume che Aegon e Daemon hanno lasciato indietro. Mangiano le risorse, rosicchiano la sanità mentale di Rhaenyra e scandiscono il ritmo dell’episodio con un sinistro ticchettio sonoro.

Questo switch tonale dimostra come lo show stia cercando di scuotere lo spettatore, portandolo fuori dalla comfort zone del classico fantasy per trascinarlo in un thriller sociale dove un mezzo filone di pane e quattro mele distribuite al popolo valgono più di un colpo di spada.

Cosa dice tutto questo dello streaming oggi

La gestione di questa stagione riaccende i riflettori su una dinamica tipica della streaming fatigue: la decompressione narrativa. La scelta di HBO di trattenere la trama, rimandando i grandi scontri, risponde a logiche di produzione e palinsesto che il pubblico ormai riconosce e, spesso, digerisce a fatica.

Tuttavia, questo episodio dimostra che rallentare l’azione per concentrarsi sulle casse vuote della corona, sulle tasse imposte alle grandi case e sull’ostilità del Factotum della Fede (il High Septon) offre una profondità che il binge-watching frenetico tende a distruggere. La serie ci costringe a guardare il “giorno dopo” la vittoria, un territorio narrativo dove le piattaforme raramente scelgono di sostare così a lungo.

Perché il declino di Rhaenyra continuerà a funzionare

Il progetto politico di Rhaenyra sembra condannato fin dal principio, ed è esattamente questo che tiene incollati gli spettatori. Non ha una Guardia Reale solida, non ha l’oro spostato da Tyland Lannister e persino i suoi “Dragonsed” (Ulf e Hugh) iniziano a capire che un titolo di cavaliere non riempie lo stomaco quando hai una creatura alata da sfamare.

La serie funziona perché mette in scena l’inevitabilità della caduta. Più Rhaenyra cerca di essere una sovrana illuminata e clemente (risparmiando Alicent o cercando compromessi), più il sistema brutale di Westeros la punisce, come dimostra il bluff dei Hightower a Tumbleton.