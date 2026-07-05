Avete presente quella sensazione di vuoto totale quando, dopo anni passati a seguire i vostri personaggi preferiti, i titoli di coda dell’ultimo episodio scorrono su uno schermo nero? È il classico “lutto da serie TV“. Ma c’è qualcosa di peggio del semplice addio: quando gli autori decidono che, per chiudere il cerchio, quel personaggio che avete amato debba morire. E non in modo pacifico, ma nel modo più brutale, improvviso e talvolta insensato possibile.

Che siate spettatori da binge-watching compulsivo o puristi dell’attesa settimanale, vi sarà capitato di lanciare un cuscino contro il televisore. Dalla fine traumatica di Rue in Euphoria alla fine ingenerosa di Daenerys in Game of Thrones, fino al paradosso esistenziale di The Umbrella Academy, la morte nel finale di serie è diventata una vera e propria trappola emotiva. Ma perché questo trend continua a dominare le produzioni televisive, e perché ci colpisce così da vicino?

Il trauma collettivo: perché se ne parla ancora dopo anni

Il motivo per cui i finali divisivi e le morti dell’ultimo minuto generano discussioni infinite sui social non è solo legato al dispiacere in sé, ma al senso di “tradimento”. Quando investiamo ore, mesi o addirittura anni della nostra vita nella crescita di un personaggio — come accaduto con la transizione dolorosa di Jen in Dawson’s Creek o l’evoluzione di Logan in Veronica Mars — pretendiamo inconsciamente una ricompensa emotiva.

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Quando questa ricompensa viene sostituita da uno shock improvviso, il fandom si ribella. La morte diventa un argomento di discussione eterno perché rompe il patto non scritto tra lo spettatore e la narrazione. Non si parla più dell’opera in sé, ma del modo in cui l’opera ha manipolato i nostri sentimenti.

Il dettaglio clinico: lo shock come scorciatoia narrativa

Analizzando i finali più discussi, emerge un dettaglio comune: spesso la morte brutale viene utilizzata come una scorciatoia per imprimere un senso di urgenza o di finta profondità a una sceneggiatura che non sa come chiudersi.

Prendiamo il caso di How I Met Your Mother: la morte di Tracy non è stata percepita come una scelta poetica, ma come un brutale espediente di trama per giustificare un ritorno al passato. Lo stesso vale per il realismo magico-tragico di Medium o l’estetica discutibile del sacrificio di Jax in Sons of Anarchy. Quando lo shock visivo o emotivo supera la coerenza logica del racconto, lo spettatore avverte la forzatura. Il trauma non è più al servizio della storia, ma la storia diventa un pretesto per il trauma.

Cosa dice questa tendenza dello streaming oggi

Nell’era dell’abbondanza visiva e della streaming fatigue, catturare l’attenzione del pubblico è difficilissimo, ma mantenerla fino all’ultimo secondo lo è ancora di più. Le piattaforme sanno che un finale “vissero felici e contenti” rischia di sbiadire rapidamente nell’algoritmo. Un finale che fa infuriare, invece, genera meme, tweet, video saggi su YouTube e discussioni infinite.

La brutalità è diventata una moneta di scambio per la rilevanza culturale.

In un mercato saturo, far arrabbiare il pubblico è paradossalmente più redditizio che lasciarlo soddisfatto, perché il conflitto mantiene vivo il brand della serie molto più a lungo del consenso unanime.

Perché il “mai una gioia” continuerà a funzionare

Nonostante le proteste e le petizioni online per rifare interi finali di stagione, questo meccanismo non si fermerà. Il motivo è strettamente legato alla nostra psicologia di spettatori: cerchiamo storie catartiche. Capolavori millimetrici come Dark ci dimostrano che persino la cancellazione totale dell’esistenza di tutti i protagonisti può essere accettata, se sorretta da una scrittura impeccabile e da una coerenza filosofica.

Accettiamo la tragedia purché abbia un senso. Continueremo a guardare queste serie e a rischiare il collasso emotivo perché, in fondo, preferiamo un finale che ci distrugga a un finale che ci lasci indifferenti.