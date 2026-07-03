Link sospetto su WhatsApp: cosa succede se clicchi e cosa fare

Hai ricevuto un messaggio insolito da un amico o da un numero sconosciuto, hai premuto sul collegamento senza pensare e ora temi per la sicurezza del tuo smartphone? È una situazione molto comune. Sgombriamo subito il campo dalle paure eccessive: il semplice clic su un link, nella stragrande maggioranza dei casi, non infetta istantaneamente il telefono e non svuota il conto bancario. Tuttavia, apre la porta a potenziali insidie che è bene gestire subito.

🚨 Cosa fare subito Se hai appena cliccato sul link e hai un forte sospetto: Chiudi immediatamente la pagina web che si è aperta. Non inserire alcun dato (password, codici, dati della carta). Non scaricare né installare alcun file o applicazione proposta dalla pagina. Disconnetti temporaneamente Wi-Fi e rete dati se temi che sia partito un download automatico.

Qual è il vero rischio se clicchi sul link?

Capire cosa succede dietro le quinte aiuta a mantenere la calma e ad agire in modo lucido. Quando si preme su un link ingannevole, lo scenario si divide solitamente in tre casistiche:

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Pagine di Phishing (Il rischio più comune): Il link ti porta su un sito web contraffatto, identico a quello di una banca, delle Poste, di un corriere o di un social network. L’obiettivo dei truffatori non è hackerare il telefono, ma convincerti a digitare volontariamente le tue credenziali o i dati della carta di credito.

Il link ti porta su un sito web contraffatto, identico a quello di una banca, delle Poste, di un corriere o di un social network. L’obiettivo dei truffatori non è hackerare il telefono, ma convincerti a digitare volontariamente le tue credenziali o i dati della carta di credito. Download di file dannosi (Malware): La pagina tenta di avviare il download automatico di un file (spesso con estensione .apk su Android o profili di configurazione su iOS). Il vero pericolo scatta solo se, dopo il download, apri il file e autorizzi l’installazione.

La pagina tenta di avviare il download automatico di un file (spesso con estensione su Android o profili di configurazione su iOS). Il vero pericolo scatta solo se, dopo il download, apri il file e autorizzi l’installazione. Iscrizione a servizi a pagamento o phishing mirato: In alcuni casi, la visita alla pagina serve ai malintenzionati solo per confermare che il tuo numero di telefono è attivo e che sei propenso a cliccare, esponendoti a future truffe più mirate.

Come riconoscere se il link era pericoloso

Non tutti i link insoliti sono dannosi, ma ci sono indicatori chiari che devono farti scattare un campanello d’allarme. Controlla questi elementi:

L’indirizzo web (URL) alterato: Se il messaggio parla di “Poste Italiane” ma l’indirizzo nella barra del browser è qualcosa come poste-italiane-controllo-sicurezza.net o bit.ly/34xyz, siamo di fronte a un link camuffato.

Se il messaggio parla di “Poste Italiane” ma l’indirizzo nella barra del browser è qualcosa come poste-italiane-controllo-sicurezza.net o bit.ly/34xyz, siamo di fronte a un link camuffato. Richieste urgenti o minacciose: Messaggi del tipo “Il tuo conto verrà bloccato entro 24 ore” o “Hai vinto un premio, riscatta subito” sono esche classiche.

Messaggi del tipo “Il tuo conto verrà bloccato entro 24 ore” o “Hai vinto un premio, riscatta subito” sono esche classiche. Errori ortografici o tono impersonale: Spesso questi messaggi sono tradotti automaticamente e presentano un italiano approssimativo o formule di saluto generiche.

Cosa fare se hai già cliccato

Se hai aperto il link ma non hai fatto altro, il rischio è minimo. Se invece hai interagito con la pagina, segui questi passaggi in base alle tue azioni:

Se hai solo guardato la pagina

Chiudi la scheda del browser e cancella la cronologia recente del browser del telefono per sicurezza. Non serve fare altro.

Se hai inserito password o dati sensibili

Se hai digitato le credenziali di un tuo account (es. Facebook, Email, Banca), collegati immediatamente al sito ufficiale di quel servizio (digitando l’indirizzo a mano), cambia la password e attiva l’autenticazione a due fattori. Se hai inserito i dati della carta di credito, contatta subito la tua banca per bloccarla o monitorare i movimenti.

Se è partito un download

Se noti un file scaricato, vai nella cartella “Download” del tuo smartphone ed eliminalo immediatamente senza aprirlo. Se usi Android, fai una scansione con un antivirus affidabile o tramite Google Play Protect.

Errori da evitare per non peggiorare la situazione

Quando si cade nel dubbio, l’impulsività può fare danni maggiori del link stesso. Ecco cosa non fare:

Non inoltrare il messaggio: Anche se vuoi chiedere consiglio a un amico, evita di inoltrare il messaggio su WhatsApp. Rischieresti di far cliccare un’altra persona per errore. Mandi piuttosto uno screenshot. Non installare app di “pulizia” sconosciute: Se la pagina web ti dice “Il tuo telefono è infetto, scarica questa app per pulirlo”, è una trappola. Usa solo lo strumento di sicurezza nativo del tuo telefono. Non rispondere al mittente: Se il numero è sconosciuto, non insultarlo e non chiedere spiegazioni; confermeresti solo che il tuo numero è attivo.

Come proteggersi dalle truffe su WhatsApp in futuro

La prevenzione è la migliore difesa digitale. Bastano pochissime abitudini per azzerare i rischi:

Verifica i link prima di cliccare: Su WhatsApp, i link sospetti vengono spesso contrassegnati da un’etichetta rossa con scritto “Link sospetto”. In ogni caso, leggi sempre attentamente l’URL prima di premere.

Su WhatsApp, i link sospetti vengono spesso contrassegnati da un’etichetta rossa con scritto “Link sospetto”. In ogni caso, leggi sempre attentamente l’URL prima di premere. Diffida delle catene: Se un’offerta o un avviso arriva sotto forma di messaggio inoltrato molte volte, quasi certamente si tratta di una bufala o di phishing.

Se un’offerta o un avviso arriva sotto forma di messaggio inoltrato molte volte, quasi certamente si tratta di una bufala o di phishing. Attiva le difese del browser: Assicurati che su Chrome, Safari o il browser che usi sul telefono sia attiva la protezione contro i siti web fraudolenti (Navigazione sicura).

Tabella di orientamento rapido

Segnale / Scenario Cosa significa Cosa fare Il link apre una pagina bianca o d’errore. Il sito è stato già rimosso o era un tracciatore. Chiudi la pagina e svuota la cronologia del browser. La pagina chiede di aggiornare WhatsApp o il browser. È un tentativo di farti scaricare un virus (malware). Non cliccare su “Aggiorna”, esci dalla pagina. Il sito chiede il codice OTP ricevuto via SMS. Stanno tentando di rubare il tuo account o autorizzare una spesa. Non inserire mai il codice. Elimina la chat. Il link arriva da un contatto salvato in rubrica. Il telefono del tuo amico potrebbe essere compromesso o ha inoltrato con leggerezza. Contatta l’amico (magari con una chiamata) per avvisarlo.

FAQ – Domande Frequenti

Possono rubarmi l’account WhatsApp solo se clicco sul link?

No. Per rubare un account WhatsApp serve il codice di verifica a 6 cifre che arriva tramite SMS. Se clicchi sul link non succede nulla, a patto che tu non inserisca poi quel codice in qualche schermata web.

Esistono link che infettano il telefono senza fare nulla?

Tecnicamente esistono vulnerabilità rarissime e molto costose (chiamate zero-click), ma vengono usate solo per spionaggio internazionale contro bersagli specifici. Le truffe comuni su WhatsApp richiedono sempre un’azione dell’utente (inserire dati o installare file).

Come faccio a segnalare il tentativo di truffa?

Puoi segnalare e bloccare il numero direttamente da WhatsApp: premi sul profilo del mittente sconosciuto, scorri in basso e seleziona “Segnala e blocca”. In questo modo aiuterai la piattaforma a bloccare l’account malevolo.