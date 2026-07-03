Link sospetto su WhatsApp: cosa succede se clicchi e cosa fare

Hai ricevuto un messaggio insolito da un amico o da un numero sconosciuto, hai premuto sul collegamento senza pensare e ora temi per la sicurezza del tuo smartphone? È una situazione molto comune. Sgombriamo subito il campo dalle paure eccessive: il semplice clic su un link, nella stragrande maggioranza dei casi, non infetta istantaneamente il telefono e non svuota il conto bancario. Tuttavia, apre la porta a potenziali insidie che è bene gestire subito.
🚨 Cosa fare subito
Se hai appena cliccato sul link e hai un forte sospetto:
- Chiudi immediatamente la pagina web che si è aperta.
- Non inserire alcun dato (password, codici, dati della carta).
- Non scaricare né installare alcun file o applicazione proposta dalla pagina.
- Disconnetti temporaneamente Wi-Fi e rete dati se temi che sia partito un download automatico.
Qual è il vero rischio se clicchi sul link?
Capire cosa succede dietro le quinte aiuta a mantenere la calma e ad agire in modo lucido. Quando si preme su un link ingannevole, lo scenario si divide solitamente in tre casistiche:
- “Mi è arrivato un codice WhatsApp via SMS”: anatomia di un inganno che sfrutta le nostre distrazioni digitali
- Mi è arrivato un messaggio strano su WhatsApp: cosa fare e come riconoscere una truffa
- Il prefisso +62 e l’era delle “esche digitali”: come sta cambiando la nostra percezione dei messaggi
- Pagine di Phishing (Il rischio più comune): Il link ti porta su un sito web contraffatto, identico a quello di una banca, delle Poste, di un corriere o di un social network. L’obiettivo dei truffatori non è hackerare il telefono, ma convincerti a digitare volontariamente le tue credenziali o i dati della carta di credito.
- Download di file dannosi (Malware): La pagina tenta di avviare il download automatico di un file (spesso con estensione
.apksu Android o profili di configurazione su iOS). Il vero pericolo scatta solo se, dopo il download, apri il file e autorizzi l’installazione.
- Iscrizione a servizi a pagamento o phishing mirato: In alcuni casi, la visita alla pagina serve ai malintenzionati solo per confermare che il tuo numero di telefono è attivo e che sei propenso a cliccare, esponendoti a future truffe più mirate.
Come riconoscere se il link era pericoloso
Non tutti i link insoliti sono dannosi, ma ci sono indicatori chiari che devono farti scattare un campanello d’allarme. Controlla questi elementi:
- L’indirizzo web (URL) alterato: Se il messaggio parla di “Poste Italiane” ma l’indirizzo nella barra del browser è qualcosa come poste-italiane-controllo-sicurezza.net o bit.ly/34xyz, siamo di fronte a un link camuffato.
- Richieste urgenti o minacciose: Messaggi del tipo “Il tuo conto verrà bloccato entro 24 ore” o “Hai vinto un premio, riscatta subito” sono esche classiche.
- Errori ortografici o tono impersonale: Spesso questi messaggi sono tradotti automaticamente e presentano un italiano approssimativo o formule di saluto generiche.
Cosa fare se hai già cliccato
Se hai aperto il link ma non hai fatto altro, il rischio è minimo. Se invece hai interagito con la pagina, segui questi passaggi in base alle tue azioni:
Se hai solo guardato la pagina
Chiudi la scheda del browser e cancella la cronologia recente del browser del telefono per sicurezza. Non serve fare altro.
Se hai inserito password o dati sensibili
Se hai digitato le credenziali di un tuo account (es. Facebook, Email, Banca), collegati immediatamente al sito ufficiale di quel servizio (digitando l’indirizzo a mano), cambia la password e attiva l’autenticazione a due fattori. Se hai inserito i dati della carta di credito, contatta subito la tua banca per bloccarla o monitorare i movimenti.
Se è partito un download
Se noti un file scaricato, vai nella cartella “Download” del tuo smartphone ed eliminalo immediatamente senza aprirlo. Se usi Android, fai una scansione con un antivirus affidabile o tramite Google Play Protect.
Errori da evitare per non peggiorare la situazione
Quando si cade nel dubbio, l’impulsività può fare danni maggiori del link stesso. Ecco cosa non fare:
- Non inoltrare il messaggio: Anche se vuoi chiedere consiglio a un amico, evita di inoltrare il messaggio su WhatsApp. Rischieresti di far cliccare un’altra persona per errore. Mandi piuttosto uno screenshot.
- Non installare app di “pulizia” sconosciute: Se la pagina web ti dice “Il tuo telefono è infetto, scarica questa app per pulirlo”, è una trappola. Usa solo lo strumento di sicurezza nativo del tuo telefono.
- Non rispondere al mittente: Se il numero è sconosciuto, non insultarlo e non chiedere spiegazioni; confermeresti solo che il tuo numero è attivo.
Come proteggersi dalle truffe su WhatsApp in futuro
La prevenzione è la migliore difesa digitale. Bastano pochissime abitudini per azzerare i rischi:
- Verifica i link prima di cliccare: Su WhatsApp, i link sospetti vengono spesso contrassegnati da un’etichetta rossa con scritto “Link sospetto”. In ogni caso, leggi sempre attentamente l’URL prima di premere.
- Diffida delle catene: Se un’offerta o un avviso arriva sotto forma di messaggio inoltrato molte volte, quasi certamente si tratta di una bufala o di phishing.
- Attiva le difese del browser: Assicurati che su Chrome, Safari o il browser che usi sul telefono sia attiva la protezione contro i siti web fraudolenti (Navigazione sicura).
Tabella di orientamento rapido
|Segnale / Scenario
|Cosa significa
|Cosa fare
|Il link apre una pagina bianca o d’errore.
|Il sito è stato già rimosso o era un tracciatore.
|Chiudi la pagina e svuota la cronologia del browser.
|La pagina chiede di aggiornare WhatsApp o il browser.
|È un tentativo di farti scaricare un virus (malware).
|Non cliccare su “Aggiorna”, esci dalla pagina.
|Il sito chiede il codice OTP ricevuto via SMS.
|Stanno tentando di rubare il tuo account o autorizzare una spesa.
|Non inserire mai il codice. Elimina la chat.
|Il link arriva da un contatto salvato in rubrica.
|Il telefono del tuo amico potrebbe essere compromesso o ha inoltrato con leggerezza.
|Contatta l’amico (magari con una chiamata) per avvisarlo.
FAQ – Domande Frequenti
Possono rubarmi l’account WhatsApp solo se clicco sul link?
No. Per rubare un account WhatsApp serve il codice di verifica a 6 cifre che arriva tramite SMS. Se clicchi sul link non succede nulla, a patto che tu non inserisca poi quel codice in qualche schermata web.
Esistono link che infettano il telefono senza fare nulla?
Tecnicamente esistono vulnerabilità rarissime e molto costose (chiamate zero-click), ma vengono usate solo per spionaggio internazionale contro bersagli specifici. Le truffe comuni su WhatsApp richiedono sempre un’azione dell’utente (inserire dati o installare file).
Come faccio a segnalare il tentativo di truffa?
Puoi segnalare e bloccare il numero direttamente da WhatsApp: premi sul profilo del mittente sconosciuto, scorri in basso e seleziona “Segnala e blocca”. In questo modo aiuterai la piattaforma a bloccare l’account malevolo.