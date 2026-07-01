Quando usi ChatGPT per scrivere un’email di lavoro, riassumere un documento o chiedere un consiglio, è facile dimenticare che stai parlando con un software che apprende dai tuoi dati. Inserire informazioni sensibili o private nelle chat può esporre i tuoi dati a rischi di sicurezza che è bene conoscere e prevenire.

In sintesi Il rischio principale: Le tue conversazioni possono essere utilizzate per addestrare i modelli di intelligenza artificiale o essere visionate da revisori umani.

Le tue conversazioni possono essere utilizzate per addestrare i modelli di intelligenza artificiale o essere visionate da revisori umani. Cosa evitare: Codici fiscali, password, dati sanitari, segreti aziendali o dettagli finanziari.

Codici fiscali, password, dati sanitari, segreti aziendali o dettagli finanziari. La soluzione immediata: Disattivare la cronologia delle chat nelle impostazioni della piattaforma per bloccare l’addestramento sui tuoi testi.

Qual è il rischio reale per la tua privacy

Il rischio non è che ChatGPT “rubi” intenzionalmente i tuoi dati, ma il modo in che questi vengono conservati ed elaborati. Per impostazione predefinita, OpenAI utilizza i testi inseriti dagli utenti per addestrare le versioni future del modello.

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Questo significa che se inserisci un report aziendale riservato o una cartella clinica, quelle informazioni entrano nel database del sistema. C’è il rischio, seppur basso, che frammenti di tali dati possano riemergere nelle risposte fornite ad altri utenti o essere visionati dal personale tecnico incaricato di monitorare la qualità del servizio.

Come riconoscere i dati a rischio

Non tutti i dati hanno lo stesso peso. Per capire cosa non inserire mai, dividi le informazioni in tre categorie critiche:

Dati identificativi diretti: Nome completo abbinato a indirizzo di casa, numero di telefono o codice fiscale.

Nome completo abbinato a indirizzo di casa, numero di telefono o codice fiscale. Dati aziendali e professionali: Codice sorgente proprietario, bilanci non ancora pubblici, strategie di marketing o dati dei clienti.

Codice sorgente proprietario, bilanci non ancora pubblici, strategie di marketing o dati dei clienti. Dati sensibili personali: Informazioni sul tuo stato di salute, orientamento politico o religioso, e credenziali di accesso (password e PIN).

Cosa fare subito: metti in sicurezza il tuo account

Puoi continuare a usare ChatGPT riducendo drasticamente la condivisione dei dati modificando una semplice opzione.

Cosa fare subito Apri ChatGPT e clicca sul tuo profilo (in basso a sinistra o in alto a destra). Vai su Impostazioni (Settings) > Controlli dati (Data Controls). Disattiva la voce “Migliora il modello per tutti” (o “Cronologia delle chat e addestramento”). Se usi la versione aziendale o scolastica, verifica che l’amministratore abbia già disattivato l’addestramento di default.

Errori da evitare assolutamente

L’errore più comune è l’eccesso di fiducia. Ecco cosa non fare:

Copiare e incollare intere email professionali per farle correggere, senza prima aver rimosso i nomi dei clienti o i dati economici.

per farle correggere, senza prima aver rimosso i nomi dei clienti o i dati economici. Usare ChatGPT come un diario segreto in cui sfogare dettagli intimi o problemi di salute specifici.

in cui sfogare dettagli intimi o problemi di salute specifici. Pensare che cancellare una chat elimini i dati dai server: la cancellazione visiva elimina la conversazione dalla tua barra laterale, ma se l’addestramento era attivo, i dati potrebbero essere già stati elaborati.

Come proteggersi in futuro: le buone abitudini

La regola d’oro per l’uso di qualsiasi IA generativa è l’anonimizzazione preventiva. Se devi far analizzare un testo professionale o personale, sostituisci i dati reali con elementi generici.

Invece di: “Modifica questa email per il cliente Mario Rossi della ditta Rossi Srl relativi al budget di 50.000€…”

Usa: “Modifica questa email per il cliente [Nome] della ditta [Azienda] relativi al budget di [Cifra]…”

Tabella di controllo: Segnali e Azioni

Segnale di rischio Cosa significa Cosa fare Stai incollando un testo con nomi e cifre reali Stai per condividere dati sensibili con i server esterni Sostituisci i dati reali con placeholder come [Nome] o [X] La cronologia delle chat è attiva e visibile Le tue chat vengono salvate e usate per l’addestramento Vai nelle impostazioni e disattiva l’addestramento dei dati Devi analizzare un documento aziendale riservato Rischio di violazione del segreto professionale o del GDPR Usa la versione ChatGPT Enterprise (se disponibile) o evita l’upload

FAQ – Domande Frequenti

OpenAI legge le mie chat personali?

I dipendenti di OpenAI non leggono le chat per curiosità, ma un sistema automatizzato e revisori umani autorizzati possono analizzare campioni di conversazioni per motivi di sicurezza, moderazione dei contenuti e miglioramento del servizio.

Se cancello una chat, i dati vengono eliminati subito?

No. Quando cancelli una chat dalla cronologia, questa non è più visibile sul tuo profilo, ma OpenAI può conservarla nei propri sistemi per un periodo massimo di 30 giorni per monitorare eventuali abusi prima dell’eliminazione definitiva.

Esiste una versione di ChatGPT totalmente sicura per la privacy?

Le versioni “ChatGPT Team” e “ChatGPT Enterprise”, così come l’uso della piattaforma tramite chiavi API ufficiali, garantiscono per contratto che i dati inseriti non vengano mai utilizzati per l’addestramento dei modelli.