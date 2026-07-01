Ti sei messo comodo sul divano, hai aperto l’app per guardare la tua serie TV preferita ma sullo schermo è comparso il messaggio: “Il tuo account Netflix è in uso su troppi dispositivi. Per continuare, interrompi la riproduzione su altri dispositivi” o l’errore tvq-pb-101? È una situazione frustrante, ma fortunatamente semplice da decifrare e risolvere.

Significa che il tuo account ha raggiunto il limite massimo di riproduzioni in streaming simultanee consentite dal tipo di abbonamento che stai pagando. Se qualcun altro nel tuo nucleo domestico (o qualcuno che ha recuperato la tua password) sta guardando un contenuto in quel preciso istante, l’accesso ti viene bloccato.

Perché succede? I limiti dei piani Netflix

Il blocco non dipende da un malfunzionamento della tua Smart TV o della connessione Internet, ma dalle regole contrattuali della piattaforma. Ogni piano tariffario di Netflix prevede una soglia rigida per la visione simultanea.

Se condividi la casa con familiari o coinquilini, basta che due o più persone avviino lo streaming nello stesso momento per saturare la banda dell’account. Inoltre, ricorda che le nuove politiche sul nucleo domestico bloccano i dispositivi al di fuori della rete internet principale della casa, a meno che non si acquistino gli appositi “slot utente extra”.

Controlli rapidi: la tabella di autodiagnosi

Prima di modificare le impostazioni, effettua queste verifiche rapide basate sul tipo di errore riscontrato:

Tipo di Problema Causa Probabile Soluzione Immediata Errore tvq-pb-101 Troppi streaming video attivi contemporaneamente. Chiudi la riproduzione su un altro schermo e attendi 5 minuti. Errore 10016-23000 Download offline salvati su troppi dispositivi. Rimuovi i download vecchi dai dispositivi abilitati. Codici R40 / R12 / R25-1 Dispositivo obsoleto (Fine supporto app). Utilizza una Fire TV Stick o Chromecast sulla stessa TV. Blocco fuori casa Dispositivo non associato al nucleo domestico. Imposta il nucleo domestico o acquista uno slot Utente Extra.

Cosa fare su Smart TV

Se l’errore si presenta mentre utilizzi la TV del salotto, segui questi passaggi pratici per sbloccare la situazione:

Forza la chiusura o cambia utente: Esci temporaneamente dal tuo profilo tornando alla schermata di selezione dei profili, oppure spegni la TV accertandoti che l’app non rimanga in background. Controlla la compatibilità: Ricorda che Netflix ha rimosso il supporto per le Smart TV più datate (modelli antecedenti al 2015 di marchi come Samsung, LG, Sony e Panasonic). Se la TV è molto vecchia, l’app potrebbe restituire errori di connessione o di riproduzione anomali. Scollega l’account dalla TV: Se sospetti che qualcuno stia usando la TV di un’altra stanza senza permesso, puoi andare nel menu laterale di sinistra dell’app Netflix sulla TV, selezionare Chiedi aiuto e cliccare su Esci.

Cosa fare su smartphone o browser PC

Se utilizzi un dispositivo mobile o il computer, hai il controllo totale sull’intero account. Puoi letteralmente “buttar fuori” chi sta occupando il tuo slot di visione:

Scollegare i dispositivi da browser (PC/Mac)

Collegati al sito ufficiale di Netflix ed effettua il login. Clicca sull’icona del tuo profilo in alto a destra e seleziona Account. Nella sezione Sicurezza e privacy, clicca su Gestisci accessi e dispositivi. Vedrai la lista di tutti i dispositivi connessi, l’ora dell’ultima visione e la posizione stimata. Clicca su Esci di fianco al dispositivo che vuoi disconnettere.

Risolvere il problema dei download da smartphone (Android/iOS)

Se l’errore riguarda i download offline su troppi dispositivi, procedi così dall’app:

Tocca Il mio Netflix in basso a destra. Seleziona le impostazioni del tuo Account. Cerca la voce Dispositivi abilitati al download e rimuovi i vecchi telefoni o tablet che non usi più per cancellare i titoli accumulati.

Quando contattare l’assistenza

Se dopo aver buttato fuori tutti i dispositivi e aver cambiato la password dell’account continui a visualizzare il blocco dei troppi schermi attivi, potrebbe trattarsi di un glitch di sessione (il server di Netflix impiega fino a 5-10 termini prima di registrare che un altro utente ha spento la TV).

Se il problema persiste oltre i 15 minuti di inattività totale, è opportuno contattare il Centro Assistenza Netflix tramite la chat dell’app o il numero verde ufficiale per verificare che non ci sia un blocco amministrativo sul profilo.

FAQ – Domande Frequenti

Quanti dispositivi possono vedere Netflix contemporaneamente?

Dipende dal tuo abbonamento: il piano Standard con Pubblicità (6,99 €/mese) e il piano Standard (13,99 €/mese) consentono 2 dispositivi alla volta. Il piano Premium (19,99 €/mese) consente fino a 4 dispositivi simultanei.

Se cambio la password di Netflix, scollego tutti?

Sì. Durante la procedura di cambio password spunta l’opzione “Richiedi l’accesso su tutti i dispositivi con la nuova password”. Questo costringerà qualsiasi smartphone, PC o Smart TV connesso a disconnettersi immediatamente.

Posso vedere Netflix se sono in viaggio o fuori casa?

Sì, ma solo sui tuoi dispositivi personali (come smartphone o tablet) o su una TV temporanea (es. hotel) confermando il codice temporaneo inviato via email, purché vengano rispettate le linee guida sul nucleo domestico principale.

Nota: i costi degli abbonamenti e le compatibilità hardware dei dispositivi possono subire variazioni nel tempo. Ti consigliamo di fare riferimento alle pagine di supporto ufficiali sul sito Netflix per gli ultimi aggiornamenti tariffari e tecnici.