Link sospetto su WhatsApp: cosa succede se clicchi e cosa fare

Hai ricevuto un messaggio strano da un amico o da un numero sconosciuto e ci sei cascato: hai premuto su quel link. Niente panico. Se clicchi su un link sospetto su WhatsApp, nella maggior parte dei casi non succede nulla nell’immediato, a meno che tu non abbia scaricato un file o inserito i tuoi dati personali (come password o carte di credito) nella pagina che si è aperta.

Questa guida pratica è pensata per chiunque abbia appena cliccato (o teme di aver cliccato) su un link strano e vuole mettere in sicurezza il proprio smartphone e il proprio account WhatsApp immediatamente.

Nota di aggiornamento: Guida verificata e aggiornata a Giugno 2026 con le ultime misure di sicurezza di WhatsApp.

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Cosa sapere prima: i rischi reali di un link sospetto

Non tutti i link malevoli agiscono allo stesso modo. Per capire cosa fare, dobbiamo prima capire in quale di queste tre trappole sei caduto:

Phishing (Furto di dati): Il link ti porta a una pagina web che imita perfettamente quella della tua banca, delle Poste, di Amazon o di un corriere. Ti viene chiesto di accedere o di “aggiornare i dati”. Se li inserisci, i truffatori li rubano. Malware / Virus (Download automatico): Il link avvia il download di un file (spesso con estensione .apk su Android o profili di configurazione su iOS). Se installi questo file, lo smartphone viene infettato. Truffa del codice a 6 cifre: Una variante comune in cui ti viene chiesto di inserire il codice di verifica di WhatsApp che hai appena ricevuto via SMS, permettendo ai truffatori di rubarti l’account.

Come fare passo dopo passo: cosa fare SUBITO dopo il clic

Se hai aperto il link, mantieni la calma e segui questa procedura d’emergenza divisa per gravità.

1. Se hai solo aperto la pagina (senza scaricare né inserire dati)

Se hai chiuso la pagina subito dopo aver capito l’inganno, il rischio è minimo. Per sicurezza:

Chiudi la scheda del browser (Chrome, Safari, ecc.).

(Chrome, Safari, ecc.). Cancella la cronologia recente e i cookie del browser per evitare tracciamenti residui.

2. Se hai inserito password, dati personali o bancari

Agisci immediatamente sul fattore tempo:

Cambia subito le password: Se hai inserito la password di Amazon, Google o della banca, vai sul sito ufficiale (NON dal link di WhatsApp) e modifica la password.

Se hai inserito la password di Amazon, Google o della banca, vai sul sito ufficiale (NON dal link di WhatsApp) e modifica la password. Blocca le carte: Se hai inserito il numero della carta di credito, chiama subito il numero verde della tua banca per bloccarla o sospenderla temporaneamente dall’app.

3. Se hai scaricato un file o un’applicazione

La procedura cambia radicalmente in base al sistema operativo del tuo smartphone.

Su Android:

Vai in Impostazioni > App > Gestione app. Cerca nell’elenco applicazioni sospette o che non ricordi di aver installato (spesso hanno icone trasparenti o nomi generici come “System Update”). Tocca l’app sospetta e seleziona Disinstalla. Vai in Impostazioni > Sicurezza > Installazione da fonti sconosciute e assicurati che sia disattivata per il browser e per WhatsApp.

Su iPhone (iOS):

I dispositivi Apple sono più protetti dal download di malware diretto, ma controlla i profili di configurazione:

Vai in Impostazioni > Generali > VPN e gestione dispositivi. Se trovi un profilo che non riconosci installato di recente, toccalo e seleziona Rimuovi profilo.

Errori comuni da evitare assolutamente

Inoltrare il messaggio per chiedere aiuto: Non inviare il link ad amici o gruppi per chiedere “Secondo voi è vero?”. Rischi che lo clicchino anche loro, alimentando la catena.

Non inviare il link ad amici o gruppi per chiedere “Secondo voi è vero?”. Rischi che lo clicchino anche loro, alimentando la catena. Sottovalutare i messaggi dei contatti fidati: Molti virus inviano messaggi in automatico usando la rubrica della vittima. Se tua zia ti manda un link strano senza testo, non fidarti a prescindere.

Molti virus inviano messaggi in automatico usando la rubrica della vittima. Se tua zia ti manda un link strano senza testo, non fidarti a prescindere. Riavviare il telefono sperando che si risolva: Se hai installato un malware, il riavvio non lo cancella; potrebbe invece attivarlo in background. Rimuovilo prima.

Cosa fare se non funziona (Se l’account o il telefono è compromesso)

Se noti che lo smartphone si comporta in modo strano (si surriscalda, apre finestre pubblicitarie da solo) o se non riesci più ad accedere a WhatsApp, segui queste soluzioni avanzate.

Se ti hanno rubato l’account WhatsApp

Se hai inserito il codice a 6 cifre e sei stato disconnesso:

Disinstalla e reinstalla WhatsApp sul telefono. Accedi inserendo il tuo numero di telefono e verifica l’identità con il nuovo SMS a 6 cifre che riceverai. Questo disconnetterà automaticamente il truffatore dal tuo account.

Se lo smartphone mostra segni di infezione persistente

Se le app continuano ad aprirsi da sole o il credito telefonico diminuisce:

Fai una scansione con un antivirus affidabile: Scarica app come Bitdefender, Avast o Malwarebytes dagli store ufficiali (Google Play o App Store) ed esegui un controllo completo.

Scarica app come Bitdefender, Avast o Malwarebytes dagli store ufficiali (Google Play o App Store) ed esegui un controllo completo. Ripristino di fabbrica (Ultima spiaggia): Se il problema persiste, salva foto e contatti importanti su un cloud e formatta il telefono (Impostazioni > Sistema > Opzioni di ripristino > Cancella tutti i dati).

Alternative utili per verificare i link in futuro

Prima di cliccare su un link che ti sembra strano, puoi verificarne la sicurezza in pochissimi secondi usando questi strumenti gratuiti:

VirusTotal: Un sito web gratuito dove puoi copiare e incollare il link sospetto prima di aprirlo. Lo analizzerà contemporaneamente con oltre 70 antivirus per dirti se è sicuro.

Un sito web gratuito dove puoi copiare e incollare il link sospetto prima di aprirlo. Lo analizzerà contemporaneamente con oltre 70 antivirus per dirti se è sicuro. Accorciatori di URL (es. Bitly o TinyURL): Se il link è corto e non mostra il sito di destinazione, usa un servizio di “URL Expander” (come CheckShortURL) per vedere dove ti porterebbe davvero prima di cliccarci.

FAQ (Domande Frequenti)

Si può prendere un virus solo aprendo un link su WhatsApp?

È estremamente raro su smartphone moderni e aggiornati. Il semplice clic apre una pagina web; il danno reale avviene se inserisci dati sensibili o se acconsenti al download e all’installazione di file o profili sconosciuti.

Come faccio a capire se un link su WhatsApp è falso?

Controlla sempre l’URL (l’indirizzo web). Spesso i truffatori usano errori di ortografia sottili (es. it-amazon.com invece di amazon.it) o estensioni insolite. Inoltre, diffida sempre di offerte troppo vantaggiose, regali o avvisi di conti bloccati.

Cos’è la dicitura “Link Sospetto” rossa che mostra WhatsApp?

WhatsApp ha una funzione di sicurezza integrata che analizza i caratteri dei link. Se rileva che un collegamento usa combinazioni di caratteri insolite fatte apposta per ingannare l’utente (es. lettere cirilliche simili a quelle latine), mostra un banner rosso di avvertimento. Se lo vedi, non aprirlo.