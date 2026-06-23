Il leggendario talk show di YouTube Hot Ones si prepara a conquistare una nuova casa senza però abbandonare le sue origini. Netflix ha infatti annunciato lo spinoff ufficiale Hot Ones: Extra Heat, una serie di speciali live condotti da Sean Evans che metteranno a dura prova le celebrità a colpi di salse piccantissime.

Come cambia il format: dalle stanze di YouTube ai grandi eventi live

La formula magica che ha decretato il successo planetario di Hot Ones rimane intatta: interviste approfondite e meticolose condotte da Sean Evans mentre l’ospite di turno cerca di sopravvivere a alette di pollo progressivamente più incendiarie. La vera novità di Hot Ones: Extra Heat risiede nella cornice.

Non vedremo più solo lo studio classico, ma una serie di episodi speciali trasmessi direttamente dai luoghi dei grandi eventi live di Netflix. Per i fan della prima ora, niente paura: lo show principale rimarrà stabilmente su YouTube sul canale di First We Feast, così come gli altri spinoff Hot Ones Versus e Hot Ones Wing Pong. Netflix si assicura così un’estensione premium e in diretta di uno dei brand digitali più forti al mondo.

Potrebbe interessarti anche:

I primi ospiti e la data di debutto

Il primo appuntamento con Hot Ones: Extra Heat è fissato per il 13 luglio, subito dopo l’Home Run Derby di baseball (uno dei grandi eventi sportivi targati Netflix).

Sean Evans ha già pronti i primi tre “clienti” che dovranno sfidare lo Scoville scale:

Will Ferrell

Fortune Feimster

Jimmy Tatro

Il trio non si trova lì per caso: i tre attori sono infatti i protagonisti di The Hawk, la nuova serie comedy in arrivo proprio su Netflix. Lo spinoff diventerà quindi una vetrina fondamentale (e decisamente sopra le righe) per l’interazione e la promozione delle novità della piattaforma.

“Come studioso del genere late-night, sono ossessionato dall’arte dell’intervista e credo che queste conversazioni meritino un livello di portata e spettacolo che a volte lo studio non può contenere”, ha dichiarato Sean Evans.

Cosa significa questa mossa per lo streaming (e per l’Italia)

L’accordo tra Netflix e First We Feast (la sussidiaria di BuzzFeed che produce il brand) conferma la fame insaziabile della piattaforma per i contenuti live. Dopo il wrestling, i match di tennis esibizione e i grandi speciali di stand-up comedy, Netflix va a pescare direttamente l’oro di YouTube per fidelizzare quel pubblico abituato alla fruizione cross-mediale.

Per il pubblico italiano, l’arrivo di Extra Heat su Netflix rappresenta un’ottima notizia in termini di accessibilità. Sebbene Hot Ones sia un fenomeno globale seguito anche in Italia, la forza della distribuzione globale di Netflix permetterà di seguire questi speciali con la comodità dell’interfaccia TV, inserendosi nel palinsesto degli eventi globali della piattaforma. Resta da capire se Netflix opterà per una localizzazione con sottotitoli in tempo reale o se punterà sulla fruizione in lingua originale, elemento che per un talk show basato sulle reazioni estemporanee al piccante rimane fondamentale.

COSA SAPPIAMO DI CERTO